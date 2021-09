വാസു മേനോൻ അഥവാ വാസ്കോയുടെ ഗമ; ഗോവയിൽ ഫുട്ബോൾ വളർത്തിയ മലയാളി!

തൃശൂർ ∙ പൂങ്കുന്നം പാട്ടുരായ്ക്കൽ പറക്കോട്ട് വാസു മേനോൻ 6 പതിറ്റാണ്ടു മുൻപു ഗോവയിലേക്കു വണ്ടികയറിയതു പന്തു കളിക്കാനോ കളിപ്പിക്കാനോ ആയിരുന്നില്ല. ഖനന മേഖലയിലൊരു വ്യവസായം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു മോഹം. പക്ഷേ, പന്തു കളിയാണു ഗോവയുടെ അക്ഷയഖനിയെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ട വാസു മേനോൻ ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിന്റെ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്തു. ജീവിതം പകരംകൊടുത്തു ക്ലബ്ബിനെ വളർത്തി. വാസ്കോ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് എന്ന പേരിൽ ആദ്യം ഗോവയുടെയും പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെയും ഫുട്ബോൾ ചരിത്രം ഉഴുതുമറിച്ച ആ ക്ലബ്ബിന് ഇന്നലെ 70 വയസ്സ് തികഞ്ഞു. സുവർണകാലം കടന്നുപോയെങ്കിലും ക്ലബ്ബിന്റെ മാർഗനിർദേശക സ്ഥാനത്തു വാസു മേനോന്റെ പിൻഗാമിയായുള്ളതു മകൻ വിനോദ് പറക്കോട്ട്.



ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷവും പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിലായിരുന്ന ഗോവയിൽ 1951 സെപ്റ്റംബർ 1നാണു വാസ്കോ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പറങ്കിപ്പടയിൽ നിന്നു ഗോവ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ അറുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണു വാസു മേനോൻ പനജിയിലെത്തുന്നത്. പറങ്കികൾ കയ്യൊഴിഞ്ഞ ക്ലബ്ബിനെ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. 1964 മുതൽ 1984 വരെ അദ്ദേഹം ക്ലബ്ബിന്റെ സാരഥ്യം വഹിച്ചു. ബന്ധു കൂടിയായ ടി.കെ.ഉണ്ണി ആയിരുന്നു വലംകൈ.

ആദ്യ 5 വർഷത്തിനിടെ 3 തവണ സംസ്ഥാന ലീഗ് കിരീടം നേടി. പിന്നാലെ റോവേഴ്സ് കപ്പും. 72–73 സീസൺ സുവർണനേട്ടങ്ങളുടേതാണ്. ക്യാപ്റ്റനായ മലയാളിതാരം ടി.കെ.ചാത്തുണ്ണിക്കു കീഴിൽ വാസ്കോ ടീം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ എണ്ണപ്പെട്ട കിരീടങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി. ആൻഡ്രൂ ഡിസൂസ, ബർണാഡ് പെരേര, കറ്റാവോ ഫെർണാണ്ട്, ഡെമിനിക് സോറസ് തുടങ്ങിയവർ ക്ലബ്ബിന്റെ സൂപ്പർതാരമുഖങ്ങളായി.

ഇതിനകം ബി.എം.പറക്കോട്ട് എന്ന പേരിൽ വാസു മേനോൻ ഗോവൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു വരെ വളർന്നു. വാസ്കോയുടെ വിജയത്തിൽ നിന്ന് ആവേശമുൾക്കൊണ്ട് ഗോവയിൽ കൂടുതൽ ക്ലബ്ബുകൾ ഉദയംകൊണ്ടു. പിൽക്കാലത്തു വൻ മുതൽമുടക്കുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ ഗോവൻ ഫുട്ബോളിൽ നങ്കൂരമിട്ടപ്പോൾ വാസ്കോയുടെ സാധ്യതകൾ മങ്ങി. വാസു മേനോൻ അന്തരിച്ചതിനു പിന്നാലെ മകൻ വിനോദ് പറക്കോട്ട് വാസ്കോയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ദീർഘദൂര ഓട്ടമത്സരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിലേക്കു വാസ്കോ ക്ലബ് ഫോക്കസ് മാറ്റുകയാണെന്നു വിനോദ് പറയുന്നു.

