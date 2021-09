ഗോളടിയിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കും മുന്നിലുണ്ട്, ക്രിസ്റ്റീൻ; 303 മത്സരം, 187 ഗോളുകൾ!

ഫറോ (പോർച്ചുഗൽ) ∙ വെറും ആറു മിനിറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എല്ലാം അപഹരിച്ചു; അലി ദേയിയുടെ ലോക റെക്കോർഡ്, അയർലൻഡിൽനിന്ന് ജയം. ഒപ്പം ലോകമെങ്ങുമുള്ള തന്റെ ആരാധകർക്ക് അളവറ്റ ആനന്ദവും! അയർലൻഡിനെതിരെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിലെ ഇരട്ടഗോളുകളോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ രാജ്യാന്തര പുരുഷ ഫുട്ബോളിലെ ടോപ് സ്കോററുമായി.

89–ാം മിനിറ്റിൽ ഹെഡറിലൂടെ ടീമിന്റെ സമനില ഗോൾ നേടിയതോടെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ മുൻ ഇറാൻ താരം അലി ദേയിയെ (109 ഗോളുകൾ) മറികടന്നു. ഇൻജറി ടൈമിന്റെ 6–ാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ പോർച്ചുഗൽ താരത്തിന് 180 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 111 ഗോളുകൾ. കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കിട്ടിയ പെനൽറ്റി കിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം കൂടിയായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ഇരട്ടഗോൾ.

പുരുഷ ഫുട്ബോളിലെ ടോപ് സ്കോറർ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയാണെങ്കിൽ (111 ഗോളുകൾ) വനിതാ ഫുട്ബോൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ കനേഡിയൻ താരം ക്രിസ്റ്റീൻ സിൻക്ലെയർ ആണ് താരം. 187 ഗോളുകളാണ് ഇപ്പോഴും ഫുട്ബോളിൽ സജീവമായ സിൻക്ലെയർ നേടിയത്. രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരവും സിൻക്ലെയർ തന്നെ- 303 മത്സരങ്ങൾ.

∙ ആരാണ് അലി ദേയി?

ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ ഇതിഹാസതാരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് മുൻ ഇറാൻ സ്ട്രൈക്കർ അലി ദേയി (52). 1993-2006 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറാനു വേണ്ടി കളിച്ച 148 മത്സരങ്ങളിലാണ് അലി ദേയി 109 ഗോളുകൾ നേടിയത്. 2000 മുതൽ 2006 വരെ ഇറാൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനുമായിരുന്നു. 1998, 2002 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകളിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇറാൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു. ജർമൻ ബുന്ദസ്‌ലിഗയിൽ ബയൺ മ്യൂണിക്ക്, ഹെർത്ത ബർലിൻ ക്ലബ്ബുകൾക്കു വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിരമിച്ചതിനു ശേഷം ഇറാൻ ദേശീയ ടീമിനെ ഉൾ‌പ്പെടെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. 2007 മുതൽ 2013 വരെ ഫിഫ ഫുട്ബോൾ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായിരുന്നു.

∙ രണ്ടാംപകുതിയിൽ പവർഫുൾ

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ മത്സരങ്ങളുടെ 2–ാം പകുതിയിൽ നേടിയത് 67 ഗോളുകൾ; അതിൽ 35 ഗോളുകൾ 75 മിനിറ്റിനുശേഷം

∙ ആദ്യ പകുതി– 44 ഗോളുകൾ

1–10 മിനിറ്റ്: 10 ഗോൾ (3 പെനൽറ്റി)

11–20 മിനിറ്റ്: 3

21–30: 14 (3 പെനൽറ്റി)

31–40: 10 (1 പെനൽറ്റി)

41–ഹാഫ്ടൈം: 7

∙ രണ്ടാംപകുതി– 67 ഗോളുകൾ

46–55 മിനിറ്റ്: 9 ഗോൾ

56–65: 15 (1 പെനൽറ്റി)

66–75: 8 (1 പെനൽറ്റി)

76–85: 19 (2 പെനൽറ്റി)

86–ഫുൾടൈം: 16 (3 പെനൽറ്റി)

∙ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും ഗോൾവേട്ടക്കാർ

1) ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (പോർച്ചുഗൽ): 111

2) അലി ദേയി (ഇറാൻ): 109

3) മുഖ്താർ ദഹാരി (മലേഷ്യ): 89

4) ഫെറങ്ക് പുസ്കാസ് (ഹംഗറി): 84

5) ഗോഡ്ഫ്രെ ചിറ്റാലു (സാംബിയ): 79

6) ഹുസൈൻ സയീദ് (ഇറാഖ്): 78

7) പെലെ (ബ്രസീൽ): 77

8) അലി മബ്ഖൂത് (യുഎഇ): 76

ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന): 76

9) സാൻഡോർ കോസിസ് (ഹംഗറി): 75

കുനിഷിഗെ കമാമോട്ടോ (ജപ്പാൻ):75

ബാഷർ അബ്ദുല്ല (കുവൈറ്റ്): 75

10) സുനിൽ ഛേത്രി (ഇന്ത്യ): 74

∙ സജീവ ഫുട്ബോളിലെ ഗോൾവേട്ടക്കാർ

1) ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (പോർച്ചുഗൽ): 111

2) അലി മഖ്ബൂത് (യുഎഇ): 76

3) ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന): 76

4) സുനിൽ ഛേത്രി (ഇന്ത്യ): 74

5) റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കി (പോളണ്ട്): 69

6) നെയ്മർ (ബ്രസീൽ): 68

7) ലൂയി സ്വാരസ് (യുറഗ്വായ്): 64

8) റൊമേലു ലുക്കാക്കു (ബൽജിയം): 64

9) സ്‌ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് (സ്വീഡൻ): 62

10) എഡിൻ ജെക്കോ (ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന): 59

English Summary: Cristiano Ronaldo Breaks Ali Daei's Record For Most International Goals In Men's Football