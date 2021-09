യുണൈറ്റഡിലും റൊണാൾഡോ ‘സിആർ 7’; ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സി വിട്ടുകൊടുത്ത് കവാനി!

ലണ്ടൻ∙ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ ‘പ്രശ്ന’ത്തിനും പരിഹാരമായി. ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് യുവെന്റസിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഖ്യാതമായ 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി തന്നെ ലഭിക്കും. ഇക്കാര്യം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ‘സിആർ7’ എന്ന പേരിൽ സ്വന്തം വാണിജ്യ ബ്രാൻഡുള്ള റൊണാൾഡോയ്ക്ക് 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി തിരികെ ലഭിച്ചത് നേട്ടമാണ്.

നിലവിൽ യുറഗ്വായ് താരം എഡിസൻ കവാനിയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയുടെ ഉടമ. 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ വിമുഖതയില്ലെന്ന് കവാനി വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് അധികൃതരുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് സൂപ്പർതാരത്തിന് ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സിയിൽ തുടരാൻ അവസരമൊരുങ്ങിയത്.

റൊണാൾഡോയ്ക്ക് 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി വിട്ടുകൊടുത്ത കവാനി ഈ സീസണിൽ ഇനി 21–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയിലാകും കളിക്കുക. 21–ാം നമ്പറിൽ കളിച്ചിരുന്ന ഡാനിയൽ ജയിംസ് ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിലേക്കു പോയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ജഴ്സി കവാനിക്ക് ലഭിച്ചത്. യുറഗ്വായ് ദേശീയ ടീമിൽ കവാനി 21–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സി വിട്ടുതരാൻ സന്നദ്ധത കാട്ടിയ കവാനിക്ക് റൊണാൾഡോ നന്ദി പറഞ്ഞു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലേക്കുള്ള രണ്ടാം വരവിൽ 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി ലഭിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു.

ഈ സീസണിൽ തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് തന്റെ മുൻ ക്ലബ്ബായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡുമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കരാറിലെത്തിയത്. 2003 മുതൽ 2009 വരെ ഓൾഡ് ട്രാഫഡിൽ പന്തു തട്ടിയ റൊണാൾഡോ 292 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 118 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു തവണ പ്രിമിയർ ലീഗ് കിരാട വിജയത്തിലും ഒരു തവണ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് വിജയത്തിലും പങ്കാളിയായി.

മുൻപ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ ജോർജ് ബെസ്റ്റ്, ബ്രയാൻ റോബ്സൺ, എറിക കന്റോണ, ഡേവിഡ് ബെക്കാം തുടങ്ങിയവരാണ് 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ 11ന് ഓൾഡ് ട്രാഫഡിൽ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിനെതിരെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ജഴ്സിയിൽ ‘രണ്ടാം അരങ്ങേറ്റം’ കുറിക്കുമ്പോൾ, റൊണാൾഡോ 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയിലാകും എത്തുക.

∙ നിയമക്കുരുക്കഴിച്ച് പ്രശ്ന പരിഹാരം

ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി നൽകാൻ യുണൈറ്റഡിനു മുന്നിൽ നിയമക്കുരുക്കുകൾ ഏറെയായിരുന്നു. ഇതുവരെ 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി എഡിൻസൺ കവാനിയുടേതായിരുന്നു. പ്രിമിയർ ലീഗ് സീസൺ തുടങ്ങും മുൻപ് ഫസ്റ്റ് ടീമിലെ കളിക്കാർക്കെല്ലാം ക്ലബ് ഓരോ നമ്പർ നൽകണമെന്നാണ് നിയമം. ഒരു കളിക്കാരൻ ക്ലബ് വിടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതേ നമ്പർ മറ്റൊരു താരത്തിന് അനുവദിക്കാവൂ എന്നാണ് നിയമം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കവാനി ക്ലബ് വിട്ടാൽ മാത്രമേ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് 7–ാം നമ്പർ കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ അടുത്ത സീസൺ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേനെ. ഇതിനിടെ, പ്രിമിയർ ലീഗ് അധികൃതരെ സമീപിച്ച് പ്രത്യേകം അനുവാദം വാങ്ങിയാണ് യുണൈറ്റഡ് 7–ാം നമ്പർ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നൽകിയത്.

2009ൽ റയൽ മഡ്രിഡിലേക്കു മാറിയപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് 9–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയാണ്. അടുത്ത വർഷം റൗൾ ഗോൺസാലസ് ക്ലബ് വിട്ടശേഷമാണ് 7–ാം നമ്പർ കിട്ടിയത്. 2003ൽ പോർച്ചുഗൽ ക്ലബ് സ്പോർട്ടിങ് ലിസ്ബണിൽനിന്നു യുണൈറ്റഡിലെത്തിയപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് 28–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ക്ലബ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കു നൽകിയത് ജോർജ് ബെസ്റ്റ്, എറിക് കാന്റണ, ഡേവിഡ് ബെക്കാം എന്നിവരെല്ലാം അനശ്വരമാക്കിയ 7–ാം നമ്പർ. ഇതോടെയാണ് ‘സിആർ7’ ബ്രാൻഡ് പിറന്നത്.



English Summary: Cristiano Ronaldo will wear the iconic no.7 shirt after returning to Old Trafford