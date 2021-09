ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ മഞ്ഞക്കാർഡ് യുണൈറ്റഡിന്റെ ‘ഭാഗ്യം’; നേരത്തെ ടീമിനൊപ്പമെത്തും!

ഫറോ (പോർച്ചുഗൽ)∙ അയർലൻഡിനെതിരെ വിജയഗോളിനു ശേഷം ജഴ്സിയൂരി ആഹ്ലാദപ്രകടനം നടത്തിയതിനു മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചതോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അസർബെയ്ജാനെതിരെയുള്ള പോർച്ചുഗലിന്റെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരം നഷ്ടമാകും. ഇതോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് നേരത്തേ ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ടീം ക്യാംപിലെത്താം.

നാളെ ഖത്തറിനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കോച്ച് ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗഹൃദ മത്സരമായതിനാൽ ഇതിൽ കളിക്കുന്നതിനു ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കു വിലക്കില്ല.

English Summmary: Cristiano Ronaldo's yellow card against Ireland is great news for Manchester United fans