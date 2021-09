‘പ്രതിഫലഭാരം താങ്ങാനാകില്ല, വരുമാന വർധനയില്ല’; ഒടുവിൽ ‘കൈവിട്ട്’ യുവെ!

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ വയ്യാതെയാണു യുവെന്റസ് അദ്ദേഹത്തെ കൈവിട്ടതെന്നു റിപ്പോ‍ർട്ടുകൾ.‘‘ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ ടീമിലെടുത്തതു തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ?’’ചോദ്യം യുവെന്റസിന്റെ ചെയർമാൻ ആന്ദ്രേ ആനിയേലിയോടായിരുന്നു. മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘‘തെറ്റോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും അദ്ദേഹവുമായി കരാർ ഒപ്പിടാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഞാനതു ചെയ്യും..’’ പിന്നെ ഈ കൂടുമാറ്റത്തിൽ യുവെന്റസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്താണു സംഭവിച്ചത്? 100 മില്യൺ യൂറോയുടെ ഇടപാടിൽ റയൽ മഡ്രിഡിൽനിന്നു റോണോ യുവെന്റസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെയായിരുന്നു.

∙ 2 ഉജ്വല സീസണുകൾ

2 ‘സീറി അ’ കിരീടങ്ങൾ. ആദ്യ 2 വർഷം മോശമായില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് താഴേക്കായിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഗോളുകൾ അടിച്ചു മിന്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 134 കളിയിൽ 101 ഗോൾ. പക്ഷേ ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റിന് അതിൽ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചില്ല എന്നതാണു സത്യം. സീസൺ ഒന്നിന് 31 മില്യൺ യൂറോ എന്ന പ്രതിഫലം ക്ലബിനു താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറമാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് ആദ്യം ഉയർന്നത്. ആ പ്രതിഫലത്തിനൊത്ത വരുമാനവർധന ക്ലബിനു താരത്തെക്കൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്നും അവർ വിലയിരുത്തി.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു പരീക്ഷണവും അതൊരു പരാജയവും ആയിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം ക്ലബ് വൃത്തങ്ങളിൽ ഉയർന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ആരാധകർ ഈ സംശയം ചിരിച്ചുതള്ളുമെന്നുറപ്പ്. നിഷേധിക്കാനാവാത്ത മറ്റൊരു വസ്തുതയുണ്ട്. യൂവന്റസിന്റെ വരുമാനം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നാളുകളിൽ ഉയരുകതന്നെയായിരുന്നു.

ടീം സ്മരണികകൾക്കു ലോകമെമ്പാടും വിൽപന കൂടി. ടീം കുപ്പായം ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവായിമാറി. ഗോളുകൾക്കും പന്തടക്കത്തിന്റെ അഭ്യാസങ്ങൾക്കുമപ്പുറം കാശുവാരുക എന്നത് ഏതു ക്ലബിന്റെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണല്ലോ. ഇത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾ ആവോളം കോരിക്കുടിക്കുകയാണിപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് മേധാവികൾ.

∙ വാങ്ങാനുറച്ച് യുണൈറ്റഡ്

സ്വപ്നത്തിലല്ലാതെതന്നെ അവർ ചെയ്തൊരു കാര്യം അതിനു തെളിവാണ്. 7–ാം നമ്പർ കുപ്പായം ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കു തന്നെ നൽകിയത്. താരത്തോടുള്ള ആദരം, സ്നേഹം എന്നിവയ്ക്കപ്പുറം അതിലൊരു കച്ചവടക്കണ്ണുണ്ടെന്നത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. ‘സിആർ7’ എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ കച്ചവടത്തിനു കടയ്ക്കൽ കോടാലിവയ്ക്കരുതെന്ന പാഠം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എന്ന കോർപറേറ്റ് സ്ഥാപനത്തോട് ആരും പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതില്ല.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ വിലപറഞ്ഞു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ മാൻ യൂ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനവും കൗശലവും ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തു രഹസ്യമല്ല. റിയോ ഫെർഡിനൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിനുവേണ്ടി വലിച്ച ചരടുകൾ മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല.

യുവെന്റസുമായി കൈമാറ്റ ധാരണയിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപേ ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റ് ടീം ഉടമകളായ ഗ്ലെയ്സർ കുടുംബവുമായി സംസാരിച്ച് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കൊണ്ടുവരുന്ന സാമ്പത്തികമെച്ചങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ടീം കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും താൽപര്യമെടുക്കുന്ന ജോ ഗ്ലെയ്സർ ആദ്യമേതന്നെ പഴയ താരത്തെ പുതുതായി വാങ്ങുന്നതിൽ ഉത്സുകനായിരുന്നു. അതു കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിന് എളുപ്പമാക്കി.

∙ ഹരിച്ചും ഗുണിച്ചും യുണൈറ്റഡ്

ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതും അദ്ദേഹം വഴി വരുന്നതുമായ പണത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ മാൻ യൂ കൃത്യത പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ വന്നതിനുശേഷം സ്പോൺസർഷിപ് വരുമാനം കുത്തനെ ഉയരുമെന്ന കണക്കുകൾ വെറും ഊഹക്കണക്കല്ല. പുതിയൊരു പരിശീലന മൈതാനത്തിന് ഉയർന്ന തുകയ്ക്കൊരു സ്പോൺസർഷിപ് എന്നതുപോലും മനസ്സിലുണ്ട്. കളിക്കാരുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങളിലോ ക്ലബിന്റെ അടുക്കളയിലോ പരസ്യം പതിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് തയാറായേക്കില്ല.

‌പക്ഷേ അതിനോട് അടുത്തുനിൽക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ക്ലബിന്റെ അക്കാദമി ആസ്ഥാനത്തിനു എഒഎൻ കെറിങ്ടൺ കോംപ്ലക്സ് എന്ന പേരു പതിക്കാൻ എഒഎൻ കമ്പനിയിൽനിന്ന് 180 മില്യൺ പൗണ്ടിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ് വാങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണു മാൻ യൂ. അത്തരത്തിൽ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്പോൺസർഷിപ് ഡീലുകൾക്ക് ക്ലബ് തയാറാകും.

അതിനു തീപടർത്താൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ സാന്നിധ്യം ഉപകരിക്കും. മാച്ച് ടിക്കറ്റ് വിൽപന, സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പരസ്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വരുമാനത്തിൽ വർധനയുണ്ടാകുമെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

∙ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ എന്ന വൻ മരം

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ കൂടുമാറ്റത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇംപാക്റ്റ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള മാർക്കറ്റിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2017–18 സീസണിൽ യൂവന്റസിന്റെ കമേഴ്സ്യൽ റവന്യൂ 123 മില്യൺ പൗണ്ടിൽനിന്ന് 143 മില്യൺ പൗണ്ടിലേക്കാണ് ഉയർന്നതെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഇറ്റലിയിൽ എത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള സീസൺ ആയിരുന്നു അത്. റോണോ എത്തിയപ്പോൾ വരുമാനം 150 മില്യൺ പൗണ്ടിൽനിന്ന് 175 മില്യണിലേക്കു കുതിച്ചു. ടീം ജഴ്സി സ്പോൺസർഷിപ് തുക 17 മില്യൺ യൂറോയിൽനിന്ന് 45 മില്യണിലേക്ക് എത്തി. ‘ജീപ്’ ആ കാശ് മുടക്കാൻ ഒട്ടും മടിച്ചുനിന്നില്ല എന്നോർക്കുക. കിറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ് 23 മില്യൺ യൂറോയിൽനിന്ന് 51 മില്യണിലേക്കാണ് ഉയർന്നത്.

അഡിഡാസ് ആയിരുന്നു സ്പോൺസർമാർ. സമൂഹമാധ്യമ പിന്തുണയിൽ യുവെ വൻകുതിപ്പു നടത്തി. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് 50 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 110 മില്യണിൽ അധികമാണ്. കോവിഡ് കാലത്തും യൂവന്റസിന്റെ ജഴ്സി വിൽപന പറന്നുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള രണ്ടാം വരവും യൂവന്റസിലേക്കുള്ള കടന്നുചെല്ലലും ഒരേപോലെ വിലയിരുത്താനാവില്ല.

കോവിഡ് ലോകസാമ്പത്തിക രംഗത്തെയെന്നപോലെ ഫുട്ബോൾ സാമ്പത്തികത്തെയും കശക്കിയെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ 2019–20 സീസണിലെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ 55% പരസ്യങ്ങളിൽനിന്നും അനുബന്ധ മേഖലകളിൽനിന്നുമായിരുന്നു.

പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണവർ. താരതമ്യേന കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റു യൂറോപ്യൻ ക്ലബുകൾ ബാർസിലോന, റയൽ മഡ്രിഡ്, ബയേൺ മ്യൂണിക് എന്നിവ മാത്രം. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യുവെന്റസിന് അത്തരം സാമ്പത്തികനേട്ടം ഉണ്ടായില്ല എന്നതും വാസ്തവം. കാരണമുണ്ട്. മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രങ്ങളിൽ യുവെന്റസ് ഒന്നാം നിരയിൽ ആയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും അല്ല.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ വരവ് ആ ക്ലബിന് ലോകമെങ്ങും പിന്തുണക്കാരെ നൽകി, പരസ്യക്കാരിൽ താൽപര്യം ജനിപ്പിച്ചു, പുതിയ പങ്കാളികൾ മുന്നോട്ടുവരാൻ ഇടയാക്കി. ‘സീറി അ’യ്ക്കു തന്നെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെപ്പോലെ ലോകമെങ്ങും ആരാധകരുള്ളൊരു സൂപ്പർ താരത്തെ കിട്ടിയത് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ആയിരുന്നു.

യുവെന്റസിന്റെ മുൻപത്തെ അവസ്ഥയും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്ഥിതിയും താരതമ്യം ചെയ്യാമോ? തീർച്ചയായും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ എത്തുന്നതിനു മുൻപത്തെ യൂവന്റസിന്റെ മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചതാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കടന്നുവരുംമുൻപുള്ള മാൻ യൂ മാർക്കറ്റിങ് നില.

ആഗോളതലത്തിൽ ആരാധക പിന്തുണയിൽ മാൻ യൂ ഏറെ മുന്നിലാണ്. അത് ഇപ്പോഴത്തെ, ഈ ട്രാൻസ്ഫർകൊണ്ടു മാത്രം ഉണ്ടായതുമല്ല. സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് 24 ഗ്ലോബൽ പാർട്ണർമാർവഴി ‘മാ‍ൻ യൂ’ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്. ഈ വർഷത്തെ ക്ലബിന്റെ ജഴ്സി സ്പോൺസറായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്ഥാപനം ‘ടീംവ്യൂവർ’ 5 വർഷത്തെ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് പ്രതിവർഷം 47 മില്യൺ പൗണ്ട് എന്ന കണക്കിലാണ്. കിറ്റ് നിർമാതാക്കളായ അഡിഡാസ് കൊടുക്കുന്നത് സീസണൊന്നിന് 80 മില്യൺ പൗണ്ട്.

∙ ജഴ്സി വിൽപനയും കുത്തനെ ഉയർന്നേക്കും

കോവിഡ് കാലത്തു മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ കിറ്റ് വിൽപനയിൽ ഇടിവുണ്ടാകുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കടന്നുവരുന്നത്. അഡിഡാസിന്റെ വൈരികളായ നൈക്കിയാണ് താരത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സ്പോൺസർ എന്നതുമായി ഇതു ചേർത്തുവായിക്കണം. ആ കാശിൽ പക്ഷേ ക്ലബിന് അവകാശമൊന്നുമില്ല.

ഒരു ടീം കുപ്പായം വിറ്റാൽ അതിൽനിന്നു ക്ലബിന് എത്ര കിട്ടും? കടയിലെ വിലയുടെ 10%. ബാക്കി 90 അഡിഡാസ് കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷേ ക്ലബിന് ഇതിൽ മുടക്കുമുതൽ ഇല്ലെന്നതു മനസ്സിലാക്കുക. അഡിഡാസ് ജേഴ്സി ഉണ്ടാക്കും, കടകളിലേക്ക് എത്തിക്കും, കടക്കാർ വിൽക്കും. സത്യത്തിൽ വിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ മുദ്രയും തീച്ചുവപ്പുനിറവും.

ടീം മുദ്രയും നിറവും ഏറ്റവും പുതിയ രൂപകൽപനയും നോക്കിയാണ് ആരാധകർ കടകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ടീം മുദ്ര, നിറം, പുതിയ രൂപകൽപന എന്നിവയ്ക്കപ്പുറം ഒരു ടീമിന്റെ ജഴ്സിയിലേക്ക് ആരാധകരെ പിടിച്ചുവലിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന 2 താരങ്ങൾക്കാണ് ഇന്നു ലോകഫുട്ബോളിൽ, കളത്തിനുപുറത്ത്, ഏറ്റവും മൂല്യം. ലയണൽ മെസ്സിക്കും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കും.

മെസ്സി ആരാധകർ ക്ഷമിക്കുക, ഈ വിവരണം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ എന്ന ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചാണ്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ വരവു പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ദിവസം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പുതുതായി എത്തിയത് 8 ലക്ഷം ആരാധകരാണ്. കരാർ ഒപ്പിട്ടതോടെ 3.1 മില്യൺകൂടി എത്തി. ഇത്രയും പേർ ടീം സ്മരണികകൾ വാങ്ങുമോ എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താനാവില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും കനത്ത നിക്ഷേപവുമായാണു താരം എത്തുന്നത്. ആ നിക്ഷേപം ബുദ്ധികൂർമതയോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന മാനേ‍ജ്മെന്റാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റേത്.

