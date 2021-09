പ്രതിരോധത്തിൽ സിപോവിച്, മുൻനിരയിൽ ഡയസ്; മഞ്ഞപ്പടയുടെ ലൈനപ്പ് എങ്ങനെ?

ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബൂട്ടുകെട്ടിയിറങ്ങാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസം മാത്രം. എങ്ങനെയാവും മഞ്ഞപ്പടയുടെ ലൈനപ്പ്? ലൈനപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ ഒന്നാമത്തേത് എത്ര വിദേശികൾ ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൽ മഞ്ഞപ്പടയിൽ കളിക്കും എന്നതാണ്. ടീമിൽ 5 വിദേശികൾ. അതിൽ 4 പേർ കൊൽക്കത്തയിലുണ്ടാകും. കളത്തിലുമുണ്ടാകും. പ്രതിരോധത്തിൽ എനെസ് സിപോവിച്, മധ്യനിരയിൽ അഡ്രിയൻ ലൂണ, ആക്രമണത്തിൽ ഹോർഹെ പെരേര ഡയസ് എന്നിവർ കളത്തിൽ ഇറങ്ങാനാണു സാധ്യത. ‘ഭൂട്ടാനിലെ റൊണാൾഡോ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെഞ്ചോ ഗെയ്ൽഷെനും അവസരം ലഭിക്കും.

ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന ടീമിൽ വിദേശികളുടെ ലൈനപ്പിനെക്കുറിച്ചോർത്ത് കോച്ച് ഇവാൻ വുക്കമനോവിച്ചിനു ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരില്ലെന്നർഥം. ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് 5 വിദേശികളുടെ പേരുകൾ. അതിൽ 4 പേരും ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിന് റെഡി. സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ അൽവാരോ വാസ്കെസിനെ മാത്രമാണു രഹസ്യായുധമാക്കി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൽ വാസ്കെസ് കളിക്കില്ല. ആറാമൻ ആരെന്നു ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായി കളിക്കാവുന്ന സെന്റർ ബാക്ക് ആയിരിക്കും ആ ആറാമൻ എന്നാണു സൂചനകൾ.



ടീം ഇവരിൽനിന്ന്



ഗോൾകീപ്പർമാർ: ആൽബിനോ ഗോമസ്, പ്രഭ്സുഖൻ ഗിൽ, സച്ചിൻ സുരേഷ്.

പ്രതിരോധം: വി. ബിജോയ്, എനെസ് സിപോവിച്, ജെസ്സൽ കാർണീറോ, അബ്ദുൽ ഹക്കു, സഞ്ജീവ് സ്റ്റാലിൻ, ഹോർപിമാം റൂവ, ടി. ഷഹജാസ്, ധനചന്ദ്ര മീത്തേയി, സന്ദീപ് സിങ്.



മധ്യനിര: ജാക്സൺ സിങ്, സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്, കെ.പി. രാഹുൽ, യോഹെൻബ മീത്തേയി, പ്യൂട്ടിയ, കെ. ഗൗരവ്, ഹർമൻജ്യോത് ഖബ്ര, ഗിവ്സൺ സിങ്, ആയുഷ് അധികാരി, കെ. പ്രശാന്ത്, സെയ്ത്യാസെൻ സിങ്, വിൻസി ബാരെറ്റോ, അനിൽ ഗാവോങ്കർ, അഡ്രിയൻ ലൂണ.



ആക്രമണം: ഹോർഹെ ഡയസ്, ശ്രീക്കുട്ടൻ, ചെഞ്ചോ ഗെയ്ൽഷെൻ.

ആരൊക്കെ ആദ്യ ഇലവനിൽ?



ഗോളിൽ ആൽബിനോ തന്നെ. വിദേശതാരങ്ങളായ സിപോവിച്, ലൂണ, പെരേര ഡയസ് എന്നിവർക്ക് ആദ്യ 11ൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പ്. ബാക്കി സ്ഥാനങ്ങളിൽ കളിമികവിന്റെയും കോച്ചിന്റെ മനസ്സിലെ മതിപ്പിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാവും ഓരോരുത്തരും കടന്നുവരിക. പ്രതിരോധത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സിപോവിച് സ്ഥാനംപിടിക്കുമ്പോൾ ജോടിയായി ആരാണുണ്ടാവുക?

കേരളാ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് കോച്ച് ഇവാൻ വുക്കമനോവിച്ച് (വലത്). ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ഫെയ്‌സ്ബുക്

കോച്ചിന്റെ മനസ്സിൽ ഹോർമിപാം എന്ന പേരാണുള്ളതെന്നതിനു പല സൂചനകളുമുണ്ട്. ഇടതുവിങ് ബാക്കായി ജെസ്സലും വലതുബാക്കായി സന്ദീപ് സിങ്ങും നിരക്കും എന്നു കണക്കുകൂട്ടാം. അതിനാണു സാധ്യത കൂടുതൽ. ഇങ്ങനെ 4 പേർ നിരക്കുന്ന പ്രതിരോധം കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് ആരാധകർ വാദിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ കോസ്റ്റ–കോനെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ അടിത്തറയാക്കി ആരാധകർ കുറേയധികം മനപ്പായസം കുടിച്ചതാണ്. കുടിച്ചതൊക്കെ വിഴുങ്ങിയെങ്കിലും ശേഷിച്ചതു കയ്പു മാത്രമായിരുന്നു. അതെ, ലീഗ് തുടങ്ങും മുൻപുള്ള മനക്കോട്ടകൾക്കു ഫുട്ബോളിൽ വലിയ സ്ഥാനമില്ല. പക്ഷേ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കു സ്ഥാനമുണ്ട്, സാധ്യതകൾ വിരിയുന്നത് അത്തരം കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽനിന്നുതന്നെ.



ഹോർമിപാം പ്രതിരോധനടുവിൽ സിപോവിച്ചിനു പങ്കാളിയായി നിരക്കും എന്നു വാദിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു മറുവാദമില്ലേ? മലയാളി താരം അബ്ദുൽ ഹക്കു? ഹക്കുവിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻസീസണുകളിൽ സ്വന്തം കഴിവിന്റെ മിന്നലാട്ടങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും തിളക്കം മങ്ങാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ഹക്കുവിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ഭാഗ്യത്തിന്റെ കടാക്ഷം വേണ്ടത്ര ലഭിച്ചില്ല എന്നുവേണമെങ്കിൽ പറയാം.

പക്ഷേ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ഹക്കുവിന്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടമാകുന്നതുപോലെയുണ്ടെന്നു വിമർശകർ പറയുന്നു. ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പി‍ൽ അവസരം ലഭിക്കുകയും അതു വിജയകരമാക്കുകയും ചെയ്താൽപ്പിന്നെ ലീഗിൽ ഹക്കു തന്നെയാവാം പ്രതിരോധമധ്യത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പോരാളി. വലതുവിങ് ബാക്ക് സ്ഥാനത്തേക്ക് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒന്നാം ചോയ്സ് നിഷുകുമാറാണ്. പക്ഷേ താരം പരുക്കിൽനിന്ന് ഇനിയും പൂർണമോചിതനായിട്ടില്ല എന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. നിഷു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സന്ദീപ് തന്നെയാവും.



ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ഫെയ്‌സ്ബുക്.

ഇടതുപാർശ്വത്തിൽ ജെസ്സലിനു പകരം മറ്റൊരാൾക്ക് ഇടമില്ലെന്നു തീർത്തു പറയാൻവരട്ടെ. ധനചന്ദ്രയുണ്ട്. പക്ഷേ മുൻതൂക്കം ജെസ്സലിനുതന്നെ. മലയാളി താരങ്ങളായ ബിജോയ്, ഷഹജാസിനും ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൽ അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ‘വൻ ഹിറ്റ്’ ആക്കിയാൽമാത്രമേ അവർക്കു മുന്നിൽ ഐഎസ്എൽ വഴി തെളിയൂ. ഈ മലയാളി താരങ്ങളേക്കാൾ സാധ്യതയുണ്ട് യുവതാരം സഞ്ജീവ് സ്റ്റാലിന്. വിവിധോദ്ദേശ ആയുധമാണു സഞ്ജീവ്. ഇടതുവിങ് ബാക്ക്, വലതുവിങ് ബാക്ക്, ഇടതുവിങ്ങർ, വലതുവിങ്ങർ എന്നിങ്ങനെ ഏതു റോളിലേക്കും പരിഗണിക്കാം. അവസരം കിട്ടിയാൽ വെറുതേ കളയുന്നയാളല്ല പയ്യൻസ്. ശരിക്കും മിടുക്കൻതന്നെ. ചുമ്മാതൊന്നു പരതുമ്പോൾ കോച്ചിന് പ്രതിരോധനിരയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്നു തോന്നും. സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോച്ച് പെട്ടിരിക്കുന്ന സുഖകരമായ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാകും.



മധ്യനിര എങ്ങനെയാവും?



ലൂണതന്നെയാകും മധ്യനിര നായകൻ. സൂക്ഷ്മമായ സ്പർശങ്ങളും ഉന്നംതെറ്റാത്ത പാസുകളും പന്തില്ലാത്തപ്പോൾപ്പോലും ബുദ്ധിപൂർവനീക്കങ്ങളുമായി ലൂണ കളം നിറഞ്ഞ് ആക്രമണങ്ങൾ മെനഞ്ഞാലേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എതിർ ഗോളിലേക്ക് ഉന്നംപിടിക്കാനാവൂ. ആർക്കും അത്തരമൊരു സാധ്യത നിഷേധിക്കാനാവില്ല.

ടീം പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ഫെയ്‌സ്ബുക്.

പ്രതിരോധത്തിൽ സിപോവിച് എന്നതുപോലെ മധ്യത്തിൽ, കളിയാസൂത്രണത്തിൽ ലൂണ നെടുന്തൂണാകും. കൂട്ടിന് ആരൊക്കെ എന്നാണു ചോദ്യം. സഹലിന് നേപ്പാൾ പര്യടനത്തിൽ ചെറിയ പരുക്കേറ്റു എന്നൊക്കെ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡ്യൂറൻഡിലെ ആദ്യമാച്ചിൽ സഹൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ സഹലിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള മധ്യനിര സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതാവും ലീഗ് മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കു നല്ലത്. ലൂണ, ജാക്സൺ, സഹൽ, രാഹുൽ എന്നിവർ മധ്യനിരയിൽ ഒരുമിക്കാനാണു സാധ്യത. ജാക്സൺ പ്രതിരോധച്ചുമതലയുള്ള മധ്യനിരക്കാരനാവും. അതാണ് യുവതാരത്തിന്റെ സ്വാഭാവികസ്ഥാനം എന്നതാവും പുതിയ കോച്ചിന്റെയും നിലപാട്. ഏറെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാനമാണത് എന്നതു മറക്കുന്നില്ല. ഒരുവിദേശ ഡിഎം വന്നാൽ സ്ഥിതി മാറും. വരട്ടെ...



പ്രതിരോധത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ കോച്ചിന്റെ തലയിൽ സുഖകരമായ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധ്യതകളാണെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. മധ്യനിര ശരിക്കും തലവേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പമാണു വച്ചുനീട്ടുന്നത്. ലൂണയെ വിന്യസിക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. ബാക്കി? സഹൽ, സെയ്ത്യാസെൻ, ജാക്സൺ, ഖബ്ര, രാഹുൽ, പ്രശാന്ത്, അനിൽ ഗാവോങ്കർ, വിൻസി, ഗിവ്സൺ, ആയുഷ് അധികാരി, യോഹെൻബ മീത്തേയി, പ്യൂട്ടിയ, പിന്നെ മുന്നോട്ടു കയറ്റിവിടാവുന്ന സഞ്ജീവ് സ്റ്റാലിൻ. ആരെ എടുക്കും, ആരെ തഴയും?

ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ഫെയ്‌സ്ബുക്.

3 പേരെ മധ്യനിരയിൽ എടുക്കാം. 10 പേരെ ആദ്യ 11ലെ മധ്യനിരയിൽനിന്നു മാറ്റിനിർത്തേണ്ടിവരും. നിസ്സാര തലവേദനയല്ല. പരിശീലനത്തിലും സന്നാഹമത്സരങ്ങളിലും ഗിവ്സൺ, സഞ്ജീവ്, ആയുഷ് എന്നിവർ നല്ല പ്രകടനം ആയിരുന്നു. അനിലും വിൻസിയും മോശമായെന്നു പറയാനും കഴിയില്ല. ചില മിസ്പാസുകൾ സന്നാഹമത്സരങ്ങളിൽ കണ്ടെങ്കിലും ഖബ്ര ‘നങ്കൂരക്കാരന്റെ’ റോളിൽ ആയിരുന്നു. ജാക്സൺ ഏതുദിവസവും ‘മിനിമം ഗ്യാരന്റി’ നൽകുന്ന കളിക്കാരനാണ്. തലവേദന തന്നെ. ഈ വേദന കോച്ചിന്റെ ഫുട്ബോൾ ബുദ്ധികൊണ്ടുതന്നെ പരിഹരിക്കേണ്ടിവരും. കാത്തിരുന്നു കാണാം.



ആക്രമണം



പ്രതിരോധവും മധ്യവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നപോലെ ദുഷ്കരമാവില്ല മുന്നേറ്റത്തിലെ കരുക്കളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഹോർഹെ പെരേര ഡയസും ചെഞ്ചോയും ആദ്യ 11ൽ കളിക്കാനാണ് എല്ലാ സാധ്യതയും. പകരക്കാരനായി ശ്രീക്കുട്ടനു സാധ്യതയുണ്ട്. പകരക്കാരൻ സ്ട്രൈക്കറായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണു രാഹുലും വിൻസിയും. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധ്യതകളെല്ലാം വുക്കമനോവിച്ചിന്റെ ഇഷ്ട ഫോർമേഷനായ 4–4–2 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളാണ്.

ഐഎസ്എൽ അരങ്ങേറുംമുൻപ് പല ഫോർമേഷൻ വുക്കമനോവിച് പരീക്ഷിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതൊരു വൈവിധ്യമുള്ള കാഴ്ചയാവും. ലീഗ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ആരാധകരുടെ മനസ്സിലേക്കും ‘സിലക്‌ഷൻ തലവേദനയുടെ’ കൊട്ടുകൊടുക്കും കോച്ച്. ആ തലവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ഒരോ കളിക്കാരനും നടത്തുന്ന സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം മാത്രമാകും. അതിനായി കണ്ണുനട്ടിരിക്കാം, ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിലേക്ക്.



English Summary: What will be Kerala Blasters Team Combination for Durant Cup 2021? An Analysis