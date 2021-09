കൊൽക്കത്ത∙ ഡ്യുറാൻഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ ഗോകുലം കേരള എഫ്സിയുടെ ആദ്യ മത്സരം ഇന്ന്. ആർമി റെഡ് ടീമിനെതിരെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3ന് കല്യാണി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണു മത്സരം. ഗോകുലം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ അസം റൈഫിൾസ്, ഹൈദരാബാദ് എഫ്സി എന്നീ ടീമുകളുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസം റൈഫിൾസിനെ 4–1നു തകർത്തതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് ആർമി റെഡ് ഗോകുലത്തെ നേരിടുന്നത്.

English Summary: Gokulam Kerala FC to play first match in Durand cup football tournament