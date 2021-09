റൊണാൾഡോ പോയി: യുവെന്റസ് വീണ്ടും തോറ്റു (2–1); ലീഗിൽ 16–ാം സ്ഥാനത്ത്!

റോം∙ സൂപ്പർ താരം ക്രിസറ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ക്ലബ് വിട്ടതിനു ശേഷം ഇറ്റാലിയൻ വമ്പൻമാരായ യുവെന്റസിനു കഷ്ടകാലം തന്നെ. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും യുവെയ്ക്കു തോൽവി.



ഇപിഎല്ലിലേക്കുള്ള രണ്ടാം വരവിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനായി ഇരട്ട ഗോൾ നേട്ടത്തോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തിളങ്ങിയ അതേ രാവിൽ നാപ്പോളിയോടു 2–1നാണു യുവെ തോറ്റത്. ആൽവാരോ മൊറാത്തയുടെ ഗോളിൽ (10’) ലീഡ് നേടിയ യുവെയെ മാറ്റിയോ പോളിറ്റാനോ (57’), കാലിദോ കൗലിബാലി (85’) എന്നിവരുടെ ഗോളിലാണു നാപ്പോളി വീഴ്ത്തിയത്. ലീഗിലേക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച എംപോളിയോടു കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 1–0നായിരുന്നു യുവെയുടെ തോൽവി.

സെറി എയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമുള്ള യുവെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 16–ാം സ്ഥാനത്താണിപ്പോൾ.

‘കളിയുടെ ശൈലി മാറ്റിയേ തീരു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെപ്പോലെ ഒരു ലോകോത്തര താരം ടീമിലുണ്ടെങ്കിൽ കളി അതിനനുസരിച്ചു പരുവപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ യുവെയ്ക്കായി ചെയ്ത സേവനങ്ങളിൽ ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾക്കു മാറിയേ തീരൂ’– യുവെന്റസ് ക്യാപ്റ്റൻ ജ്യോർജിയോ കെല്ലിനി മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു.

ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ യുഡിനീസിനെതിരെ യുവെ 2–2 സമനില നേടിയ മത്സരത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പകരക്കാരനായാണു കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഇതിനിടെ ലീഗിലെ തുടർച്ചയായ 3–ാം ജയത്തോടെ നാപ്പോളി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കുയർന്നു.

English Summary: No Ronaldo, no wins for Juventus after losing at Napoli 2-1