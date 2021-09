ചെമ്പടയെ വിറപ്പിച്ച് കീഴടങ്ങി; 7 വർഷത്തിനുശേഷം ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് വേദിയിൽ മിലാൻ!

‘ആറു വർഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് ഇന്ദുചൂഡൻ വന്നിരിക്കുന്നു; പുതിയ കളികൾ കാണാനും ചിലത് കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനും....’ – ലാലേട്ടന്റെ നരസിംഹത്തിലെ മാസ് ഡയലോഗ് ഇത്തവണ എസി മിലാനും ഉപയോഗിക്കാം. ആറിനു പകരം ഏഴു വർഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് ചാംപ്യൻസ് ലീഗിന്റെ പോരാട്ടവേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ലിവർപൂളിനോട് അവസാനം വരെ പൊരുതി തോൽവി വഴങ്ങിയെങ്കിലും, എസി മിലാനെ അങ്ങനെ ചെറുതായി കാണാനാവില്ല. റയൽ മഡ്രിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ‌ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ക്ലബ്ബാണ് എസി മിലാൻ. കിരീട പട്ടികയിൽ റയൽ (13) ഒന്നാമത് നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് 7 വട്ടം ജേതാക്കളായ എസി മിലാൻ തന്നെ. 4 വട്ടം റണ്ണർ അപ്പ് സ്ഥാനവും നേടി. 2007ൽ ആയിരുന്നു ടീമിന്റെ അവസാന ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം.

∙ ഒരു കാലത്തെ ‘ഡ്രീം ടീം’

ഇറ്റലിയിലും ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലും ഒരു കാലത്ത് അജയ്യരായിരുന്ന ഒരു സംഘമുണ്ട്. ചുവപ്പും കറുപ്പും വരകളുള്ള ജഴ്സിയണിഞ്ഞ് അവർ കാൽപന്ത് ലോകം ഭരിച്ചു. റയൽ മഡ്രിഡ് ടീമിന്റെ ഗലാക്ടിക്കോസിനെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കാൻ മികവുള്ള കളിക്കാർ. പരിശീലകരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ വിദഗ്ധർ. ഫുട്ബോൾ നിറം പിടിപ്പിച്ച ജഴ്സിയുമായി അവർ പന്തുതട്ടി കയറിയത് ആരാധകരുടെ മനസ്സിലേക്കായിരുന്നു. 18 ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ ക്ലബ്ബിന്റെ ട്രോഫി ഷെൽഫിൽ നിരന്നിരിക്കുന്നു. നഗരവൈരികളായ ഇന്റർമിലാൻ ഒരു കിരീടത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം മുന്നിൽ. യുവെന്റസിനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഇനിയും വർഷങ്ങളെടുക്കുമെങ്കിലും ഇത്തവണ കിരീടം നേടിയാൽ ഇന്ററിനൊപ്പം എത്താം.

ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ദിദ, പ്രതിരോധത്തിൽ കഫു, മാൽദിനി, നെസ്റ്റ, സ്റ്റാം. മധ്യനിരയിൽ ഗട്ടൂസോ, സീഡോർഫ്, കക്ക. മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇൻസാഗി, ഷെവ്ഷെങ്കോ. 2005ൽ ഫുട്ബോൾ ലോകം അടക്കിഭരിച്ച സംഘം.

1989ലും 1990ലും മിലാൻ നേടിയ യൂറോപ്യൻ കപ്പ് കിരീടങ്ങൾ. ചിത്രം: Vincenzo PINTO / AFP

അതിനും മുൻപ് കളിക്കാരായും പരിശീകരായും മികച്ചവർ പലരും വന്നു പോയി റോസനേരിയുടെ ചുവപ്പൻ പടയിൽ. സ്‌വോനിമിർ ബോബൻ, പിയറിനോ പ്രാറ്റി, അൽഡോ ബൊഫി, ജിയോവന്നി ട്രപ്പാറ്റനി, ഡാനിയേലെ മസാറോ, റൂഡ് ഗുള്ളിറ്റ്, സെബാസ്റ്റിയാനോ റോസി, ഹോസെ അൽറ്റാഫിനി, ആന്ദ്രേ പിർലോ, അലസാന്ദ്രോ കോസ്റ്റകുർട്ട, മാർക്കോ വാൻബസ്റ്റൻ, ജിയാനി റിവേര, ഫ്രങ്കോ ബരേസി, എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത മഹാരഥന്മാർ. പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് അരിഗോ സാച്ചി. ആരാധകരെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച പേരുകൾ.

∙ മാൾദീനി കുടുംബം

മാൾദീനി കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയാതെ എസി മിലാൻ കഥ പൂർണമാകില്ല. 3 തലമുറയായി ക്ലബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, വിശ്വസിക്കുന്ന കുടുംബം. മൂന്നാം തലമുറയിലെ അംഗം ഡാനിയൽ മാൾദീനി ഇപ്പോൾ സീനിയർ ടീം അംഗം. സ്ഥിരാംഗമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും ശേഷം ടീമിലെത്തിയ താരം. മുത്തച്ഛൻ സെസാർ മാൾദീനി 347 കളികളിൽ ക്ലബ്ബിനായി ബൂട്ട് കെട്ടി.1954 മുതൽ 1966വരെ എസി മിലാൻ പ്രതിരോധത്തിലെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത പേര്. മകൻ അച്ഛനേക്കാൾ കേമനായി. 1984 മുതൽ 2009ൽ വിരമിക്കും വരെ എസി മിലാൻ പ്രതിരോധത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായിരുന്നു പാവ്‌ലോ മാൾദീനി. 647 കളികളിൽ മിലാൻ ജഴ്സിയിൽ ബൂട്ട് കെട്ടി. കൊച്ചു മകൻ ഡാനിയൽ മാൾദിനി അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീൽഡറാണ്.

∙ ഏറെ ഉയരെ നിന്നു വീഴ്ച

2012ൽ ആണ് മിലാൻ ടീമിന്റെ ദുരിതകാലത്തിനു തുടക്കം. തൊട്ടു പിന്നിലെ സീസണിൽ ഇറ്റാലിയൻ ലീഗ് ജേതാക്കളായ ടീമിന് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് 2 പ്രധാനികളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി‌യ സ്‌ലാറ്റൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചും ബ്രസീലിയൻ പ്രതിരോധ താരം തിയഗോ സിൽവയും. പിന്നീട് വൻതുക നൽകി കൂടാരത്തിലെത്തിച്ച താരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയക്കൊത്ത് ഉയരാതെ വന്നതോടെ ടീമിന്റെ നിലവാരം താഴേക്ക് പോയി.

2011 ഇറ്റാലിയൻ സെരി എ കിരീടം നേടിയ എസി മിലാൻ ടീമിന്റെ വിജയാഘോഷം. ചിത്രം: Olivier MORIN / AFP

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മോശമായതോടെ കുറഞ്ഞ കാലത്തിനിടെ 3 പേരുട കൈകളിലൂടെ ക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കടന്നുപോയി. നിലവാരത്തകർച്ചയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ക്ലബ്ബിൽ നിന്നു മികച്ച കളിക്കാരെ അകറ്റി. മികച്ച താരങ്ങൾ പിടികടന്നു വന്ന ക്ലബ്ബിന്റെ അക്കാദമിയും ഇക്കാലത്ത് നിരാശപ്പെടുത്തി. ജിജിയോ ഡൊണരുമ്മ മാത്രമാണ് അക്കാദമിയിൽ നിന്നു വന്ന മികച്ചൊരു താരം. ഡോവിഡെ കലാബ്രിയ, പാട്രിക് കുട്രോൺ, മാനുവൽ ലോക്കട്ടലി എന്നിവരും ആദ്യ ഇലവൻ പടി ചവിട്ടിയെങ്കിലും കലാബ്രിയ ഒഴികെയുള്ളവർ ടീം വിട്ടു.

∙ ബെർലുസ്കോണിയുടെ പിടിപ്പുകേട്

30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതിന്റെ ഉടമയായ മിസ്റ്റർ ബെർലുസ്‌കോണി ജ്വലിപ്പിച്ച അതേ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഇരയാണ് എസി മിലാൻ. വൻതുക നൽകി താരങ്ങളെ എത്തിക്കുക. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഇറ്റലിയിലും വിദേശത്തുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനികളുടെ) പ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും എസി മിലാന് തിരിച്ചടിയായി.

ചിത്രം: AFP

ബെർലൂസ്കോണിക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് താരങ്ങളുടെ വിപണി മൂല്യവും വിലയും ഉയർന്നു. അക്കാദമിയിൽ പുതിയ യുവ പ്രതിഭകളെ വളർത്തുക, വാഗ്ദാനമുള്ളതും എന്നാൽ വിലകുറഞ്ഞതുമായ കളിക്കാരെ വാങ്ങി വളർത്തുക, ഇതിനൊന്നും കഴിയാത്തതിന്റെ തിരിച്ചടിയാണ് ക്ലബ്ബിന്റെ തകർച്ചയെന്ന് ഫുട്ബോൾ പണ്ഡിതർ പറയുന്നു. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

∙ ബാർബറയുടെ വരവ്

തന്റെ ഇളയ മകൾ ബാർബറയെ സഹ - സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കാൻ ബെർലുസ്കോണി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായി. മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ബാർബറയുടെ മണ്ടൻ തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്ലബ്ബിനെ പൂർണമായി തകർത്തതെന്നും ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അധികാരമേറ്റയുടൻ ക്ലബ് സ്ട്രൈക്കർ അലക്സാണ്ടർ പാറ്റോയുമായി പ്രണയത്തിലായി. എസി മിലാന്റെ മുൻ മാർക്കറ്റിങ് മേധാവിയെ പുറത്താക്കി. പകരം തനിക്ക് അടുപ്പമുള്ളയാളെ ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു. 200 മില്യൺ യൂറോ വിറ്റുവരവുള്ള ഒരു ടീമിന്റെ സഹ - സിഇഒ ആയി ബാർബറയെ നിയമിക്കാനുള്ള ആശയം സമ്പൂർണ ദുരന്തമായി.

∙ നല്ല കാലവും കാത്ത്

പുതിയ ഉടമകളായ എലിയട്ട് ഫണ്ട്സിന്റെ ബലത്തിൽ പോയ പ്രതാപം തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എസി മിലാൻ. അതിന്റെ ആദ്യപടിയായി ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ ബോബനെയും മാൾദിനിയെയും ക്ലബ് സ്റ്റാഫുകളാക്കി. ബോബൻ വിട പറഞ്ഞെങ്കിലും മാൾദിനിയുടെ കൂർമ ബുദ്ധി നേട്ടമായി. പുത്തൻ താരദോയങ്ങളായ തിയോ ഹെർണാണ്ടസ്, റാഫേൽ ലിയോ, ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ മടങ്ങി വരവ്, ഡൊണ്ണരുമ്മ ടീം വിട്ടതിനു പിന്നാലെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മൈക്ക് മഗ്‌നഗനെ ടീമിലെത്തിച്ചത് തുടങ്ങിയ നീക്കങ്ങളുടെ ആസൂത്രകൻ മാൾദീനി തന്നെ.

English Summary: AC Milan Returns to UEFA Champions League; Can they Repeat History?