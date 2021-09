ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാമത്; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടം!

സൂറിക് ∙ ഫിഫ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ റാങ്കിങ്ങി‍ൽ ഫ്രാൻസിനെ പിന്നിലാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. യൂറോ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇറ്റലിയോടു തോറ്റെങ്കിലും ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഗാരെത് സൗത്ത്ഗേറ്റിന്റെ ടീമിനു തുണയായത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനമാണിത്.



ബൽജിയം ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ബ്രസീലാണു രണ്ടാമത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനു പിന്നിൽ ഫ്രാൻസ് നാലാമതായി. 37 മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയറിയാതെ റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി കുതിക്കുന്ന ഇറ്റലി 5–ാം സ്ഥാനത്താണ്. അർജന്റീനയാണു തൊട്ടുപിന്നിൽ. 105–ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യ 2 സ്ഥാനം പിന്നോട്ടിറങ്ങി 107ൽ എത്തി. വനിതാ റാങ്കിങ്ങിൽ ലോകചാംപ്യന്മാരായ യുഎസ്എയ്ക്കു പിന്നിൽ സ്വീഡൻ 2–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

