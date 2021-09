പന്തുരുളാൻ 14 മാസം; കൊച്ചി- ഖത്തർ 4 മണിക്കൂർ: ലോകകപ്പിന് ഇപ്പൊഴേ ടിക്കറ്റെടുക്കാം!

കൊച്ചി ∙ ഖത്തറിലെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് ഇനി 14 മാസം; കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 420 ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പന്തായി ഖത്തർ എന്ന ചെറു രാജ്യത്തിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഖത്തറിലേക്കു പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. 2022 നവംബർ 21 മുതൽ ഡിസംബർ 18 വരെയാണു ഖത്തറിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുക. ഖത്തർ ദേശീയ ദിനമായ ഡിസംബർ 18നു ഫൈനൽ.

ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളാണ് അടുത്ത വർഷത്തേത്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമാണു ഖത്തർ. സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം വളരെ കുറവ്. റോഡ്, മെട്രോ, വാട്ടർ മെട്രോ തുടങ്ങിയ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്താം. ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളാകും ഖത്തറിലേത് എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. അതിനു കാരണങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഖത്തർ ഇന്ത്യയുമായി അടുത്തു കിടക്കുന്നുവെന്നത് ഒരു കാരണം. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിലെത്താൻ 4 മണിക്കൂർ മതി.

ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നഗരങ്ങളും ദോഹയും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള വിമാന കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്നത് മറ്റൊരു കാരണം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളമായ കണ്ണൂരിൽ നിന്നു പോലും ദോഹയിലേക്കു പ്രതിദിനം 2 നേരിട്ടുള്ള സർവീസുകളുണ്ട്. കോഴിക്കോടു നിന്ന് 3–4 പ്രതിദിന സർവീസുകളുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചും.



ഖത്തറിന്റെ സ്വന്തം എയർലൈനായ ഖത്തർ എയർവേയ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നഗരങ്ങളിലേക്കും ദോഹയിൽ നിന്നു നേരിട്ടു സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകകപ്പ് കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ യാത്ര ഒരു പ്രശ്നമേയാവില്ല! അപ്പോൾ ഇനി ലോകകപ്പ് കാണാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം.

കാണികളുണ്ടാകുമോ ലോകകപ്പ് കാണാൻ?

കോവിഡ് കാരണം ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിനു കാണികളെ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത വർഷത്തെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനു കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നു തന്നെയാണു കരുതുന്നത്. സ്റ്റേഡിയം നിറച്ചു കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമോ, അതോ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനായി സ്ഥലം ഒഴിച്ചിടുമോയെന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാമുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല.

കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും വാക്സീൻ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലേക്കും കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണു സാധ്യത. ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപന ഫിഫ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വർഷം നവംബർ– ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലായി ഖത്തറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ അറബ് കപ്പിനു ശേഷമായിരിക്കും ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ടിക്കറ്റ് വിൽപന ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ.



ഓരോ രാജ്യത്തിനും ലഭ്യമാക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ, വീസ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഔദ്യോഗികമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ ഇരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ റഷ്യൻ ലോകകപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫാൻ ഐഡി ഖത്തർ ലോകകപ്പിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണു സാധ്യത. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ട്രയൽ എന്നു കരുതുന്ന അറബ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഫാൻ ഐഡി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വിജയം കൂടി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ഫാൻ ഐഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വേണമോയെന്ന് ആലോചിക്കുക.

ഫാൻ ഐഡി



വീസയ്ക്കു പകരമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണു ഫാൻ ഐഡി. മത്സരം കാണാനായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർ ഫാൻ ഐഡിക്കായി പ്രത്യേക അപേക്ഷ നൽകണം. ഫാൻ ഐഡി അനുവദിക്കുന്നവർക്കു പ്രത്യേക നമ്പർ നൽകും. ഈ നമ്പറാണു വീസ നമ്പറായി പരിഗണിക്കുക. ഫാൻ ഐഡി സർവീസ് സെന്ററുകൾ വഴി എല്ലാവർക്കും ഫാൻ ഐഡി സ്മാർട് കാർഡുകളും നൽകും. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനുള്ള ടിക്കറ്റ് വിൽപന ഫിഫയാണു നടത്തുന്നതെങ്കിലും ഫാൻ ഐഡിയുമായി ഫിഫയ്ക്കു ബന്ധമുണ്ടാകില്ല.



വാങ്ങാം ടിക്കറ്റ്



ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനുള്ള ടിക്കറ്റുകളുടെ ഔദ്യോഗിക വിൽപന ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ ഫിഫയുടെ പ്രത്യേക പാക്കേജുകളിലൂടെ ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം ഇപ്പോഴുണ്ട്. പക്ഷേ, കാശ് കുറച്ചധികം ചെലവാക്കാനുള്ളവർക്ക് ഈ പാക്കേജ് വഴി ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോഴേ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഫിഫയുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സ്കീം പ്രകാരം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സീരിസുകൾ ലഭ്യമാണ്.



∙ ടീം സ്പെസിഫിക് സീരീസ്: ഇഷ്ടമുള്ള ടീമിന്റെ കളിക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കാം. ടീമിന്റെ ഒരു കളി, ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾ മുഴുവൻ, റൗണ്ട് 16 മത്സരം, ക്വാർട്ടൽ ഫൈനൽ എന്നിവ ഒരുമിച്ചോ, വെവ്വേറെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചു നിരക്കിൽ വ്യത്യാസം വരും. 950 യുഎസ് ഡോളർ (70,000 രൂപ) മുതൽ 3050 ഡോളർ (2,25,000 രൂപ) വരെയുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കും സൗകര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചു നിരക്കിൽ മാറ്റം വരും.

∙ സിംഗിൾ മാച്ച് സീരീസ്: ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മത്സരം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം: 950 യുഎസ് ഡോളർ, റൗണ്ട് 16: 1250 യുഎസ് ഡോളർ, മൂന്നാം, സ്ഥാനക്കാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം: 1150 യുഎസ് ഡോളർ, ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ: 1550 യുഎസ് ഡോളർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ പാക്കേജിൽ ഒരു മത്സരം കാണാനുള്ള നിരക്ക്. സെമി, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ഈ പാക്കേജിൽ ലഭ്യമല്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിരക്ക് ഉയരും.

∙ ഫൈനൽ റൗണ്ട് സീരീസ്: സെമി ഫൈനലും ഫൈനലും കാണാനുള്ള പാക്കേജ്. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടും. ഒരു സെമിയും ഫൈനലും കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 6,700 ഡോളറാണ്. 2 സെമിയും ഫൈനലും കാണാനാണെങ്കിൽ 9,100 ഡോളറും. സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ചു നിരക്കും കൂടും. പേൾ ലോഞ്ച് എന്ന പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യമുള്ള പാക്കേജാണു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സെമിയും ഫൈനലും കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റിന് ചെലവ് 34,300 ഡോളർ.

‍ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുന്ന ലുസെയ്‌ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മാത്രമാണ് പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യമുള്ള പേൾ ലോഞ്ച് ഉള്ളത്.

∙ വെന്യൂ സീരീസ്: ഇഷ്ടമുള്ള വേദികളിലെ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും കാണാനുള്ള സീരിസാണിത്. സ്റ്റേഡിയങ്ങൾക്കും പാക്കേജുകൾക്കും അനുസരിച്ചു നിരക്കിൽ വ്യത്യാസം വരും. അൽഖോറിലെ അൽബായ്ത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മുഴുവൻ കളികളും (9 മത്സരങ്ങൾ) കാണാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 10,750 ഡോളറാണ്.

∙ അമെയ്സിങ് സീരീസ്: അൽബായ്ത്ത്, ലുസെയ്‌ൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും (സെമിയും ഫൈനലും ഉൾപ്പെടെ 19 മത്സരങ്ങൾ) കാണാനുള്ള സീരിസ്. ഈ സീരിസിലെ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും ഇതിനകം വിറ്റുപോയെന്നാണു ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നിരക്കു പോലും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഓരോ സീരീസിലും ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പാക്കേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

∙ മാച്ച് ക്ലബ് പാക്കേജ്: മത്സരം കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ്, സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വില്ലേജിലെ സൗകര്യം, ഭക്ഷണം, ലഘു പാനീയങ്ങൾ, ബീയർ, വൈൻ, പാർക്കിങ് സൗകര്യം, സൗജന്യ സമ്മാനം എന്നിവയാണ് മാച്ച് ക്ലബ് പാക്കേജിൽ ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ. 950 ഡോളർ മുതലാണ് ഈ പാക്കേജിലെ നിരക്ക്

∙ മാച്ച് ക്ലബ് പവിലിയൻ പാക്കേജ്: മത്സരം കാണാനായി മികച്ച സീറ്റ് ടിക്കറ്റ്, സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വില്ലേജിലെ സൗകര്യം, ത്രീ കോഴ്സ് ഭക്ഷണം, ലഘു പാനീയങ്ങൾ, ബീയർ, വൈൻ, മദ്യം, പാർക്കിങ് സൗകര്യം, സൗജന്യ സമ്മാനം എന്നിവയാണ് ഈ പാക്കേജിലെ സൗകര്യങ്ങൾ. 1900 ഡോളർ മുതൽ നിരക്ക്.

∙ മാച്ച് ബിസിനസ് സീറ്റ്: സ്റ്റേഡിയം ലോഞ്ച്, ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സീറ്റ്, ഫോർ കോഴ്സ് ഭക്ഷണം, ലഘുപാനീയങ്ങൾ, മോക്ടെയ്‌ൽ, കോക്ടെയ്‌ൽ, ഷാംപെയ്ൻ, മദ്യം, ബീയർ, വൈൻ, പ്രത്യേക സർവീസ് സൗകര്യം, പാർക്കിങ്, സൗജന്യ സമ്മാനം തുടങ്ങിയവ ഈ പാക്കേജിൽ കിട്ടും. നിരക്ക് 3050 ഡോളർ മുതൽ.

∙ മാച്ച് പ്രൈവറ്റ് സ്വീറ്റ്: എക്സ്ക്ലുസീവ് സ്വീറ്റ്, ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സീറ്റ്, ഫൈവ് കോഴ്സ് ഭക്ഷണം, ഷാംപെയ്ൻ, ബീയർ, വൈൻ, മുന്തിയ ഇനം മദ്യം, പാർക്കിങ് സൗജന്യ സമ്മാനം തുടങ്ങിയവ ഈ പാക്കേജിലുണ്ടാകും. നിരക്ക് 22,410 ഡോളർ മുതൽ (അമേയ്സിങ് സീരിസിലും വെന്യു സീരിസിലും മാത്രമേ ഈ സ്വീറ്റ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ)

∙ പേൾ ലോഞ്ച്: ലുസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന പ്രത്യേക സഹായിയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പാക്കേജ്. 6 കോഴ്സ് ഭക്ഷണം (ഇഷ്ട ഭക്ഷണം പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കാം), ലഘുപാനീയത്തിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് എല്ലാമുള്ള അവസരം, പാർക്കിങ്ങും, സൗജന്യ സമ്മാനവും. 4950 ഡോളർ മുതലാണു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.

ലോകകപ്പ് വേദിയുടെ ചിത്രം.

ഇതു വെറും ടിക്കറ്റ് പാക്കേജിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ്. താമസം, വിമാനയാത്ര ചെലവുകൾ വേറെ വഹിക്കണം. ഫിഫയുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചു ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. https://hospitality.fifa.com/2022/en

ആഡംബരം വേണ്ടെങ്കിൽ അൽപം കാത്തിരിക്കാം

ആഡംബരത്തോടെയും സ്വകാര്യതയോടെയും ഫുട്ബോൾ കാണാനുള്ളവർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഫിഫയുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പാക്കേജുകൾ. അതല്ല, ഗാലറിയുടെ യഥാർഥ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള ഫുട്ബോളാണു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റു ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപന വരെ കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ. ഡിസംബറിലോ, ജനുവരിയിലോ ടിക്കറ്റ് വിൽപന ആരംഭിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

എത്രയാവും നിരക്ക്?

ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഊഹമേ പറയാനാകൂ– ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് 105 ഡോളറിനും (7,775 രൂപ) 210 ഡോളറിനും (15,550 രൂപ) ഇടയിൽ. ഫൈനലിന് 455 ഡോളറിനും (33,700 രൂപ) 1100 ഡോളറിനും (81,450 രൂപ വരെ) ഇടയിൽ.

നവംബർ–ഡിസംബർ ലോകകപ്പ്

അടുത്തവർഷത്തെ ലോകകപ്പിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേക ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ജൂൺ–ജൂലൈ മാസങ്ങൾക്കു പകരം നവംബർ– ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നുവെന്നതാണ്. ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഖത്തറിൽ കൊടും ചൂടാകും എന്നതിനാലാണു മത്സര സമയ ക്രമം നവംബർ– ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലേക്കു മാറ്റിയത്. നവംബർ– ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ശരാശരി 30 ഡിഗ്രി– 25 ഡിഗ്രി ചൂട് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ സമയക്രമം മാറുന്നതിനാൽ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളുടെ സമയക്രമവും മാറും.

മത്സര സമയക്രമം

∙ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾ: 2022 നവംബർ 21 മുതൽ ഡിസംബർ 2 വരെ. ഒരു ദിവസം 4 ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 3.30, വൈകിട്ട് 6.30, രാത്രി 9.30, രാത്രി 12.30 എന്നീ സമയങ്ങളിലാണു മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും അവസാന 2 ദിവസങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളുടെ സമയ ക്രമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. ഒരേ സമയം 2 കളികൾ നടക്കും. രാത്രി 8.30നും 12.30നും 2 മത്സരങ്ങൾ വീതം.

∙ റൗണ്ട് 16 മത്സരങ്ങൾ: ഡിസംബർ 3,4,5,6. ഒരു ദിവസം 2 മത്സരങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8.30നും 12.30നും.

∙ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ: ഡിസംബർ 9,10. ഒരു ദിവസം 2 മത്സരങ്ങൾ രാത്രി 8.30നും 12.30നും.

∙ സെമി ഫൈനൽ: ഡിസംബർ 13,14. രാത്രി 12.30ന്.

∙ മൂന്നാം സ്ഥാന മത്സരം: ഡിസംബർ 17, രാത്രി 8.30ന്.

∙ ഫൈനൽ: ഡിസംബർ 18, രാത്രി 8.30ന്.

ഹോസ്റ്റ് എ ഫാൻ

ഫുട്ബോൾ കാണാനെത്തുന്ന ആരാധകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി ‘ഹോസ്റ്റ് എ ഫാൻ’ എന്ന പദ്ധതി ലോകകപ്പിന്റെ പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി (എസ്‌സി) പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറബ് കപ്പാണ് ‘ഹോസ്റ്റ് എ ഫാൻ’ പദ്ധതിയുടെയും പരീക്ഷണ വേദി. ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കാണാനെത്തുന്ന ആരാധകർക്കു താമസമുൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഖത്തർ പൗരൻമാർക്കും റെസിഡന്റ്സിനും സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. പ്രവാസികൾക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാനാകും. എന്നാൽ റജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിനു പ്രത്യേകം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. www.hostafan.qa.

ലോകകപ്പ് വേദിയുടെ ചിത്രം.

പ്രവാസികൾക്കൊപ്പം താമസിക്കാമോ?

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഏറെ സാമ്പത്തിക ചെലവുണ്ടാക്കുന്നതാണു താമസം. ഹോട്ടലുകളിലാണു താമസമെങ്കിൽ വൻ തുക ഇതിനു തന്നെ ചെലവാകും. ലോകകപ്പിനു ഖത്തറിലേക്കു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും അവിടെയുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം താമസിക്കാം എന്നു കരുതുന്നവരാണ്. എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിൽ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയാൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം കാണാനുള്ള വീസ ലഭ്യമാകുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇനിയും തീരുമാനമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഫാൻ ഐഡി സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുന്നതോടെ വീസ നടപടിക്രമങ്ങളും അറിയാനാകും.

