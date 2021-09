ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബയൺ മ്യൂണിക് ഉടനില്ല: മുൻ താരം ക്ലോഡിയോ പിസാറോ

ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കാൻ ജർമൻ ബുന്ദസ് ലിഗ ക്ലബ് ബയൺ മ്യൂണിക്കിനു താൽപര്യമില്ലെന്നു ക്ലബ്ബിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറും മുൻ താരവുമായ ക്ലോഡിയോ പിസാറോ. കോവിഡ് സാഹചര്യമായതിനാലാണ് ബയൺ ഇത്തരമൊരു ഉദ്യമത്തിനു മുതിരാത്തതെന്നും വെർച്വൽ അഭിമുഖത്തിൽ പിസാറോ പറഞ്ഞു.

ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് 2 വർഷത്തിലൊരിക്കലാക്കാൻ നടക്കുന്ന ആലോചകൾ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ, പ്രായോഗികമായി അത്രയെളുപ്പമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ക്ലബ്ബുകൾ ജർമൻ ക്ലബ്ബുകളുമായി പങ്കാളിത്തമുണ്ടാക്കിയതു ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും. യുവതാരങ്ങൾക്ക് മികച്ച അവസരം ലഭിക്കാനും ഇതിടയാക്കും.

ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ക്ലബ്ബിനു താൽപര്യമുണ്ട്. കോവിഡ് സാഹചര്യം മാറുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുമെന്നും പിസാറോ പറഞ്ഞു.

