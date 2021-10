താരതമ്യം മെസിയോട്; സമ്മർദഭാരം കൊണ്ട് എങ്ങുമെത്താതെ പോയ താരങ്ങൾ!

ലയണൽ മെസി ബാർസിലോന വിട്ടു... ഒപ്പം കളമൊഴിയുന്നത് ഒരു നീണ്ട വസന്തകാലം കൂടിയാണ്. ഫുട്ബോളിന്റെ മിശിഹ ബാർസയുടെ മൈതാനത്ത് തീർത്ത വസന്തകാലം...ലയണൽ മെസിക്ക് പകരം സ്പാനിഷ് യുവതാരം അൻസു ഫാറ്റി ഇന്ന് ബാർസിലോനയുടെ പത്താം നമ്പർ സ്വന്തമാക്കി. അടുത്ത ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസമെന്ന് ആരാധകർ വാഴ്ത്തുന്ന താരം.

ഇതിനൊപ്പമോ ഇതിലേറെയോ മെസിക്കു പകരക്കാരായി ലോകം കണ്ട ഒട്ടേറെ താരങ്ങളുണ്ട്. പലർക്കും മെസിയുടെ പാതി നിലവാരം പോലും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മികച്ച പ്രതിഭയുണ്ടായിട്ടും ഫുട്ബോൾ സിംഹാസനം ഇവർക്കെന്നും അന്യമായിരുന്നു. പടി വരെ എത്തി താഴേക്ക് പതിച്ചവരുമുണ്ട്. മെസിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷം എങ്ങുമെത്താതെ പോയ ചില താരങ്ങൾ:

∙ അലൻ ഹാലിലോവിക് (അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീൽഡർ)

ഡൈനമോ സാഗ്രെബിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്രൊയേഷ്യൻ യുവതാരം ബാർസയുടെ കളിമുറ്റത്തേക്ക് എത്തിയത്. പക്ഷേ പ്രതിഭയ്ക്കൊത്ത പ്രകടനം താരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാതെ വന്നതോടെ ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോർട്ടിങ് ഗിജോണിനും പിന്നീട് സ്ഥിരമായി എസ്‌വി ഹാംബർഗറിനും കൈമാറി. അവിടെയും കാര്യമായി തിളങ്ങാതെ വന്നതോടെ ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാ പാൽമാസിനും പിന്നീട് കരാർ പൂർത്തിയായി എസി മിലാനിലേക്കും താരം ചേക്കേറി.

അലൻ ഹാലിലോവിക്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബും താരത്തെ കയ്യൊഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് ബിർമിങ്ഹാം എഫ്സി. ഈ സീസണിൽ ഇംഗ്ലിഷ് രണ്ടാം നിര ക്ലബ് റീഡിങ്ങിൽ. ലയണൽ മെസിക്ക് പിന്തുടർച്ചക്കാരനെന്നു കരുതിയ താരത്തിന്റെ വീഴ്ച.

∙ ഗായി അസുലിൻ (വിങ്ങർ)

ലയണൽ മെസിയുമായുള്ള താരതമ്യമാണ് തന്റെ കരിയറിലെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ഇസ്രായേലി താരം തുറന്നു സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ്. ബാർസിലോനയുടെ തട്ടകമായ ലാ മാസിയയിൽ കളി പഠിച്ച താരം 2010 വരെ ബാർസ ബി ടീമിനായി കളിച്ചു. ബാർസയുടെ ഒന്നാം നിരയിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ടീം വിടേണ്ടി വന്നു.

ഗായി അസുലിൻ

തുടർന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. കാലുറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ലോണിൽ ബ്രൈറ്റണിലേക്ക്. ഒടുവിൽ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് റേസിങ് സാന്റാന്ററിലേക്ക്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി ഒട്ടേറെ ക്ലബ്ബുകളിൽ കളിച്ചിട്ടും കാലുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലും.

∙ മാർക്കോ മാരിൻ (അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീൽഡർ)

കളിശൈലിയിലെ സാമ്യത്താൽ മെസിയുടെ പകരക്കാരൻ എന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട താരം. ജർമൻ ക്ലബ് ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ടിലുടെ തുടക്കം. വെർഡർ ബ്രെമൻ, ചെൽസി, ഫിയൊറന്റീന, റെഡ് സ്റ്റാർ ബെൽഗ്രേഡ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾക്കായി കളിച്ചു. ഒടുവിൽ ഹംങ്കറിയിലേക്ക്. പലയിടത്തും മോശമല്ലാത്ത പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും മെസിയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

മാർക്കോ മാരിൻ

∙ യുവാൻ ഇറ്റുർബെ(വിങ്ങർ)

പ്രതിഭയിൽ മെസിക്കൊപ്പം നിന്നിട്ടും ഒന്നുമാകാൻ കഴിയാതെ പോയ താരമാണ് യുവാൻ. ജന്മനാട്ടിലെ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് കളിച്ചു തുടങ്ങിയ ഈ പരഗ്വായൻ താരം അർജന്റീനയിലേക്കും തുടർന്ന് പോർച്ചുഗൽ വമ്പന്മാരായ എഫ്സി പോർട്ടോയിലേക്കും മാറി. തുടർന്ന് ഹെല്ലാസ് വെറോണ, എഎസ് റോമ എന്നീ ക്ലബ്ബുകൾക്കും കളിച്ചു. തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലും മെക്സിക്കോയിലും കളിച്ച ശേഷം ഒടുവിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഗ്രീസിൽ.

യുവാൻ ഇറ്റുർബെ

∙ ബോജാൻ ക്രിക്ക്ച്ച് (സ്ട്രൈക്കർ, വിങ്ങർ)

മെസിയിലും മികച്ചവൻ എന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകം വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ യുവതാരം. കൗമാര കാലത്ത് മെസിക്കൊപ്പം നിന്ന കളിമികവ്. ചെറു പ്രായത്തിൽ ബാർസിലോന ഫസ്റ്റ് ടീമിൽ സ്ഥാനം. വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള താരമാണ് ബോജാൻ. പേരിനൊത്ത പെരുമ പുറത്തു വരാതിരുന്നതോടെ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. 2011 വരെ കറ്റാലൻ പടയ്ക്കായി കളിച്ച ശേഷം ഇറ്റാലിയൻ വമ്പന്മാരായ എഎസ് റോമയിലേക്ക്.

ബോജാൻ ക്രിക്ക്ച്ച്

2013ൽ തിരികെ വീണ്ടും ബാർസയിലേക്ക്. പിന്നീട് സ്റ്റോക്ക് സിറ്റി, എഫ്എസ്‌വി മെയ്ൻസ്, അലാവെസ് തുടങ്ങിയവർക്കായി കളിച്ച ശേഷം അമേരിക്കൻ മേജർ ലീഗ് സോക്കറിലേക്കും തുടർന്ന് ജാപ്പനീസ് ലീഗിലേക്കും. ജാപ്പനീസ് ലീഗിലെ വിസെൽ കോബയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുകയാണ് ഈ മുപ്പത്തൊന്നുകാരൻ ഇപ്പോൾ.

