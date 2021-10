സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര; രക്ഷപ്പെടാതെ യുണൈറ്റഡ്: നഷ്ടപ്പെടുമോ ഒലെ താളം?

ആദ്യ ഇലവനിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബഞ്ചിലുമായി സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര. എന്നിട്ടും കൃത്യമായ ഗെയിം പ്ലാനോ, കളി ശൈലിയോ ഇല്ലാതെ മത്സരങ്ങളിൽ പതറുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെയും ആരാധകരെയും വലയ്ക്കുന്നു.

അവസാന 6 മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടു വിജയം മാത്രമാണ് യുണൈറ്റഡിനു നേടാനായത്. ശനിയാഴ്ച്ച എവർട്ടനെതിരെ സമനില വഴങ്ങിയതോടെ ഗോൾ വഴങ്ങാതെയുള്ള ക്ലീന്‍ വിജയം നേടാൻ ടീമിനു കഴിയാത്തത് ആരാധകരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ട്.

താരതമ്യേന എളുപ്പമുള്ള മത്സരങ്ങളുമായി ഈ സീസൺ തുടങ്ങാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് മുതലെടുക്കാന്‍ യുണൈറ്റഡിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്റർനാഷനൽ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് അടുത്താഴ്ച്ച തിരികെ എത്തുമ്പോൾ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വലിയ മത്സരങ്ങളാണ് യുണൈറ്റഡിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ലെസ്റ്റർ സിറ്റി, ലിവര്‍പൂൾ, ടോട്ടനം ഹോട്സ്പർ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, വാറ്റ്ഫഡ്, ചെൽസി, ആഴ്സനൽ എന്നിവര്‍ക്കെതിരാണ് യുണൈറ്റഡിന്റെ അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ. ഈ മത്സരങ്ങളിലും നിരാശ തുടർന്നാൽ പരിശീലകൻ ഒലെ ഗുണ്ണാർ സോൽഷ്യറിന്റെ സ്ഥാനം പ്രശ്നത്തിലാകുമെന്ന് ആരാധകർ കരുതുന്നു. ഒലെ മാറി പുതിയ പരിശീലകൻ വന്നാൽ ടീമിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും എന്നാണ് വിശ്വാസം. എന്നാൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇഷ്ട പരിശീലകനെ ക്ലബ് പുറത്താക്കുമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകരും കരുതുന്നില്ല.

∙ എവിടെ കരുത്ത്?

റാഫേൽ വരാനെ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, സാഞ്ചോ എന്നിവർ എത്തിയത് കടലാസിൽ യുണൈറ്റഡിനെ കരുത്തരാക്കി. എങ്കിലും ടീമെന്ന നിലയിൽ പുതിയ താരങ്ങളെ ഏറെ പിന്നിലാക്കുകയാണ് സോൽഷ്യാറിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പക്ഷം.

വലിയ സൈനിങ് ആയ വരാനെ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുണൈറ്റഡിന്റെ പ്രതിരോധം ഒരു ചുവടു പോലും മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രതീക്ഷയോടെ ടീമിലെത്തിയ സാഞ്ചോ ഇതുവരെ നല്ലൊരു സംഭാവന നൽകിയിട്ടില്ല. റൊണാൾഡോയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഒരു സ്ക്വാഡ് എന്ന നിലയിൽ യുണൈറ്റഡിനെ വലുതാക്കുകയും കരുത്തരാക്കുകയും ഒപ്പം ടീമിന് ശ്രദ്ധ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷമാക്കി റൊണാള്‍ഡോ ഗോളുകളും അടിച്ചു. താരമെന്ന നിലയിൽ റൊണാൾഡോ മികവ് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ടീം എന്ന നിലയിൽ യുണൈറ്റഡ് ഈ സീസണിൽ പിറകിലേക്കാണു പോകുന്നത്.

∙ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ നിര

സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ നിര ആയതോടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റും സോൽഷ്യറും ആദ്യ ഇലവൻ പുറത്തിറക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സാഞ്ചോ, കവാനി, ലിംഗാർഡ്, മാർഷ്യാൽ എന്നിവർക്ക് സ്ഥിരമായി അവസരം നൽകാൻ ഓലെയ്ക്കു കഴിയുന്നില്ല. പരുക്കു മാറി റാഷ്ഫഡ് കൂടി ടീമിലെത്തിയാൽ ഈ ആശങ്ക കൂടും.

എവർട്ടൺ മത്സരത്തിനു ശേഷമുള്ള ചില ആരാധക ആശങ്കകൾ ഇങ്ങനെ:



1. ആശംസകൾ, കളിക്കാരെ വിമർശിക്കുന്നില്ല, പരിശീലകനെ മാത്രം.

2. ഒരു ക്ലീൻ വിജയം എന്നാണോ കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക?

3. കൗണ്ടർ ആക്രമണം തടഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, ഗോൾ അടിക്കണം ഹെ!

∙ യുണൈറ്റഡിന്റെ അവസാന 6 മത്സരങ്ങൾ

യങ് ബോയ്സ്: തോറ്റു

വെസ്റ്റ് ഹാം: ജയിച്ചു (ഗോൾകീപ്പർ ഡേവിഡ് ഡിഗിയ രക്ഷിച്ചു)

വെസ്റ്റ് ഹാം: തോറ്റു

ആസ്റ്റൻ വില്ല: തോറ്റു

വിയ്യാറൽ: ജയിച്ചു (ഡിഗിയയും റൊണാൾഡോയും രക്ഷിച്ചു)

എവർട്ടൺ: സമനില (ജയിക്കാമായിരുന്ന മത്സരം)

English Summary: Manchester United is not Winning Despite Presence of Superstars