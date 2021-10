‘കൊറിയക്കാർ നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ’: ആ പാട്ട് പാടരുതെന്ന് ആരാധകരോട് പാർക്

മാഞ്ചസ്റ്റർ ∙ കൊറിയക്കാർക്കെതിരെ വംശീയപരാമർശങ്ങളുള്ള ആരാധകഗീതം ഗാലറിയിൽ പാടരുതെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആരാധകരോട് ക്ലബ്ബിന്റെ മുൻ താരം പാർക് ജി സുങ്. താൻ ക്ലബ്ബിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്ന കാലത്ത് ആരാധകർ ആദരസൂചകമായി പാടിയിരുന്ന പാട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പാർക് അഭ്യർഥിച്ചത്. കൊറിയക്കാർ നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് എന്ന പരാമർശമുള്ളതാണ് പാട്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാസം വോൾവർഹാംപ്ടനെതിരെ എവേ മത്സരത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് ആരാധകർ ഈ പാട്ടു പാടുന്നതു കേട്ടപ്പോഴാണ് ഇതു പറയണമെന്നു തീരുമാനിച്ചതെന്നും നാൽപതുകാരനായ പാർക് പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരം ഹ്വാങ് ഹി ചാനിനെ വോൾവ്സ് കളിക്കാൻ ഇറക്കിയപ്പോഴാണ് യുണൈറ്റഡ് ആരാധകർ ഈ പാട്ടു പാടിയത്.

‘‘യുണൈറ്റഡ് ആരാധകർ ഈ പാട്ടു കൊണ്ട് പരിഹാസമൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇക്കാലത്ത് ഇതൊരു വംശീയപരാ‍മർശം തന്നെയാണ്. ആർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. മാത്രമല്ല, കൊറിയയിലെ പുതുതലമുറയുടെ ഭക്ഷണരീതികളും മാറിക്കഴിഞ്ഞു..’’– പാർക് പറഞ്ഞു. 2005–12 കാലഘട്ടത്തിൽ യുണൈറ്റഡിനു വേണ്ടി കളിച്ച പാർക് ക്ലബ്ബിനൊപ്പം 4 പ്രിമിയർ ലീഗ് കിരീടവും 2008ലെ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടവും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കു വേണ്ടി 2002, 2006, 2010 ലോകകപ്പുകളും കളിച്ചു. പാർക്കിന്റെ അഭ്യർഥന ആരാധകർ മാനിക്കണമെന്ന് യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ് അറിയിച്ചു.

