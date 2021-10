സാഫ് ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ; വിജയം അനിവാര്യം

മാലെ (മാലദ്വീപ്) ∙ ബംഗ്ലദേശിനോടു വഴങ്ങിയ അപ്രതീക്ഷിത സമനിലയുടെ ഭാരവുമായി സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ 2–ാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്നു ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ജയിക്കുമെന്നു സകലരും പ്രതീക്ഷിച്ച ആദ്യ കളിയിലാണ് ഇന്ത്യ 10 പേരായി ചുരുങ്ങിയ ബംഗ്ലദേശിനോട് 1–1 സമനില വഴങ്ങിയത്. ദുർബലരായ ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ ജയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതു ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തെളിയിക്കാൻ ഇന്നു വിജയം അനിവാര്യം. മുൻപ് 7 തവണ നേരിട്ടപ്പോഴും ഇന്ത്യ തോൽപിച്ച ടീമാണു ശ്രീലങ്ക. വൈകിട്ടു 4.30നാണു കിക്കോഫ്.

English Summary: SAFF Championship: India aim to register tournament's first win against Sri Lanka