വിസ ഇല്ലാതെ ലോകകപ്പ് കാണണോ? ഫാൻ ഐഡി മതി; എങ്ങനെ കിട്ടും?

കൊച്ചി ∙ മരുഭൂമിയിൽ ലോകത്തിന്റെ പന്തുരുളാൻ ഇനി 400 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. അടുത്ത വർഷത്തെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണു ഖത്തർ. ഒരു മാസത്തിനപ്പുറം ഫിഫ അറബ് കപ്പും ഖത്തറിൽ നടക്കും. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ റിഹേഴ്സലാണ് ഈ അറബ് കപ്പ്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനായി ഖത്തർ നിർമിച്ച സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ ക്ഷമത മുതൽ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നത് അറബ് കപ്പിലാണ്. താമസ സൗകര്യങ്ങൾ, യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ, മത്സരത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ്, വൊളന്റിയർമാരുടെ പ്രവർത്തനം, ഭക്ഷണമുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ, സുരക്ഷ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അറബ് കപ്പിലാണു വിലയിരുത്തുന്നത്.

ഇതിനൊപ്പം വിലയിരുത്തുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫാൻ ഐഡി. റഷ്യയിൽ 2018ൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലാണു ഫാൻ ഐഡി സംവിധാനം ആദ്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. ഇതു വിജയമായെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ഖത്തർ ലോകകപ്പിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഫിഫ നിർദേശിച്ചത്.



ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കാണാനായി വീസ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഖത്തറിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട് എന്നതാണ് ഫാൻ ഐഡിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കു മാത്രമായിരിക്കും ഫാൻ ഐഡി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക. അറബ് കപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫാൻ ഐഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഖത്തർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

അറബ് കപ്പിന് ആറു വേദികൾ



ഖത്തറിലെ എട്ടു വേദികളിലാണു അടുത്ത വർഷം ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിലെ 6 വേദികൾ ഇതിനകം സജ്ജമായി. ഈ വേദികളിലാണു നവംബർ 21 മുതൽ ഡിസംബർ 18 വരെ അറബ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുക.



പരമ്പരാഗത അറബ് ടെന്റുകളുടെ മാതൃകയിലുള്ള അൽ ബായ്ത്ത് സ്റ്റേഡിയം, അറബി തൊപ്പിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള അൽ തുമാമ സ്റ്റേഡിയം, കണ്ടെയ്നറുകൾ കൊണ്ടു നിർമിക്കുന്ന, പൂർണമായും പൊളിച്ചു നീക്കി മറ്റൊരിടത്തു സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന റാസ് അബു അബുദ് സ്റ്റേഡിയം, അഹമ്മദ് ബിൻ അലി സ്റ്റേഡിയം, എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം, അൽ ജാനൂബ് സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയാണ് അറബ് കപ്പിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത്.

അറബ് കപ്പ് വേദികളിലൊന്ന്.

ഈ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ സീറ്റിങ് ശേഷി നാൽപതിനായിരത്തിനു മുകളിൽ വരുമെങ്കിലും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയേറെ കാണികളെ അറബ് കപ്പിനു പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ല. അറബ് കപ്പിലെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 25റിയാലാണ്. അറബ് കപ്പ് കാണാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കാണികൾ എത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഖത്തറിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരായ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒട്ടേറെ പേർ അറബ് കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കാണാനെത്തും.



റഷ്യ ലോകകപ്പിലെ ഫാൻ ഐഡി

2018ൽ റഷ്യയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണു ഫാൻ ഐഡി ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. സാധാരണ ഗതിയിൽ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്താലും ചാംപ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്ന രാജ്യത്തേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യേകം വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ, ഫാൻ ഐഡി വന്നതോടെ ഈ പ്രശ്നമില്ല. കളി കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ഫാൻ ഐഡിക്കായി പ്രത്യേകം അപേക്ഷ നൽകണം. വലിയ നൂലാമാലകളില്ലാതെ തന്നെ ഫാൻ ഐഡി കിട്ടും. ഫാൻ ഐഡിയുണ്ടെങ്കിൽ വീസ ഫ്രീ എൻട്രി അനുവദിക്കും. ഫാൻ ഐഡിയുമായാണു വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ കളി കാണാൻ വരുന്നതാണെന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു തന്നെ മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കൂടുതൽ പരിശോധനയൊന്നും വേണ്ട.

റഷ്യൻ ലോകകപ്പിൽ ഫാൻ ഐഡി വലിയ വിജയമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ വർഷം നടന്ന യൂറോ കപ്പിലും റഷ്യ ഫാൻ ഐഡി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. മത്സരം കാണാനെത്തുന്നവരെയും അല്ലാത്ത സന്ദർശകരെയും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

ഫാൻ ഐഡി എന്താണ്?

ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡാണു ഫാൻ ഐഡി. എന്നാൽ, ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച അനുഭവം സമ്മാനിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു ലോകകപ്പിന്റെ ഖത്തറിലെ പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി (എസ്‌സി) ഫാൻ ഐഡി തയാറാക്കുന്നത്.

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കാണാനായി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ മാച്ച് ടിക്കറ്റിനൊപ്പം ഫാൻ ഐഡി കൂടി വേണം. ഖത്തറിലേക്കുള്ള വീസ ഫ്രീ പ്രവേശനവും മത്സരം കാണാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഫാൻ ഐഡിയുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കു ലഭ്യമാകും.

ലോകകപ്പിനു ഫാൻ ഐഡി നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബർ 22ന് നടക്കുന്ന അമീർ കപ്പ് ഫൈനലിലും നവംബർ 21 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫിഫ അറബ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ്പിലും ഇതു നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

എങ്ങനെ കിട്ടും ഫാൻ ഐഡി?

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനുള്ള ഫാൻ ഐഡിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. നവംബർ 21 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫിഫ അറബ് കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാൻ ഐഡിയുടെ വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആദ്യം മത്സരം കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. എന്നിട്ടു ഫാൻ ഐഡിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ടിക്കറ്റ് നമ്പറോ, ടിക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറോ ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഫാൻ ഐഡിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാകൂ. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക പോർട്ടലും ആപ്ലിക്കേഷനുമുണ്ടാകും. ടിക്കറ്റ്, പാസ്പോർട്ട്, ഫോട്ടോ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു ഫാൻ ഐഡിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഫാൻ ഐഡി ലഭ്യമായാൽ പ്രത്യേക വീസ ഇല്ലാതെ തന്നെ നിർദിഷ്ട കാലയളവിൽ ഖത്തറിലേക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും പ്രവേശിക്കാനും തിരിച്ചു പോകാനും കഴിയും. ഫാൻ ഐഡി അനുമതി ലഭിച്ചാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങിയാലുടൻ നിങ്ങൾക്കു കഴുത്തിൽ തൂക്കാനുള്ള ഫാൻ ഐഡി ലഭിക്കും. ഖത്തറിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയവർക്കും മത്സരം കാണാൻ ഫാൻ ഐഡി ഉണ്ടായിരിക്കും.

യാത്ര ചെയ്യാം സൗജന്യമായി



ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മെട്രോ ട്രെയിനുകളിലും ട്രാമുകളിലും സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാമെന്നതാണു ഫാൻ ഐഡിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഖത്തറിലെ എല്ലാ ലോകകപ്പ് വേദികളും മെട്രോ ട്രെയിനുകളാൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കാണാനെത്തുന്നവർക്കു യാത്ര ഒരു തടസ്സമാകില്ല. ഇനി മെട്രോ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഫാൻ ഐഡിയുള്ളവർക്കു ബസിലും ടാക്സിയിലും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കും. ഷോപ്പിങ്ങിനു മറ്റും പണമിടപാടുകൾ നടത്താനുളള പേയ്മെന്റ് കാർഡായും ഫാൻ ഐഡി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇതിനു പുറമേ ഖത്തറിലെ മ്യൂസിയം, ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും ഫാൻ ഐഡി ഉപയോഗിക്കാം.

