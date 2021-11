ബാർസയുടെ ‘ചാവി’ ഇനി ഈ കൈകളിൽ

മഡ്രിഡ് ∙ ബാർസിലോനയുടെ വസന്തകാലത്തു ടീമിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രവും പ്ലേമേക്കറും ക്യാപ്റ്റനുമായിരുന്ന സേവ്യർ ഹെർണാണ്ടസ് എന്ന ചാവി ഇനി ക്ലബ്ബിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിനു ചുക്കാൻ പിടിക്കും. റൊണാൾഡ് കൂമാനു പകരം പുതിയ പരിശീലകനായി നാൽപത്തൊന്നുകാരൻ ചാവിയെ നിയമിച്ചതായി ബാർസിലോന ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.

ഖത്തർ ക്ലബ് അൽ സദുമായുള്ള കരാർ കാലാവധി അവസാനിക്കാത്തതിനാൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക നൽകിയാണു കാറ്റലൂനിയൻ ക്ലബ് അവരുടെ ഇതിഹാസ താരത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. 20ന് എസ്പന്യോളിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ചാവി പരിശീലകനായി അരങ്ങേറും. അതുവരെ സെർജി ബർജുവാൻ ക്ലബ്ബിന്റെ ഇടക്കാല പരിശീലകനായി തുടരും. തിങ്കളാഴ്ച ചാവിയെ ആരാധകർക്കു മുന്നിൽ ക്ലബ് അവതരിപ്പിക്കും.

‘നൂകാംപ് എക്കാലത്തും എന്റെ വീടാണ്. നിങ്ങളാണ് എന്റെ ആരാധകർ. എന്റെ കുടുംബവും പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലബ്ബും ഇതാണ്. ഞാനിതാ മടങ്ങി വരുന്നു. നമുക്ക് ഉടൻ കാണാം’– വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ആരാധകരോടായി ചാവി പറഞ്ഞു.

