60–ാം തമ്പുരാനായി ലെവൻഡോവ്സ്കി; ബയൺ മ്യൂണിക്കിന് ജയം

മ്യൂണിക് ∙ ഈ വർഷം 60–ാം തവണയും ലക്ഷ്യം കണ്ട സ്ട്രൈക്കർ റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കിയുടെ മികവിൽ ബുന്ദസ്‌ലിഗ ഫുട്ബോളിൽ ബയൺ മ്യൂണിക് 2–1നു ഫ്രെയ്ബർഗിനെ കീഴടക്കി. 30–ാം മിനിറ്റൽ ലിയോൺ ഗോരറ്റ്സ്കയുടെ ഗോളിൽ മുന്നിലെത്തിയ ബയണിനു വേണ്ടി 76–ാം മിനിറ്റിലാണു ലെവൻഡോവ്സ്കി വല കുലുക്കിയത്.

ഫ്രെയ്ബർഗിനു വേണ്ടി യാനിക് ഹബെറർ ഇൻജറി ടൈമിൽ ഒരു ഗോൾ മടക്കി. ഈ വർഷം പോളണ്ടിനായി 9 ഗോളുകളും ബയണിനായി 51 ഗോളുകളുമാണു ലെവൻ നേടിയത്. ലീഗിൽ 2–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ടിനെക്കാൾ 4 പോയിന്റ് ലീഡുള്ള ബയണിന് 28 പോയിന്റായി. 5–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലൈപ്സീഗ് 2–1ന് ഡോർട്മുണ്ടിനെ കീഴടക്കി.

ഫ്രഞ്ച് ലീഗിൽ നെയ്മാറുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ മികവിൽ പിഎസ്ജി 3–2നു ബോർഡോയെ മറികടന്നു. പരുക്കു മൂലം ലയണൽ മെസ്സി പുറത്തിരുന്ന മത്സരത്തിൽ 26, 43 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്ന നെയ്മാറുടെ ഗോളുകൾ. 63–ാം മിനിറ്റിൽ കിലിയൻ എംബപെ ലീഡ് ഉയർത്തിയെങ്കിലും 2 ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച് ബോർഡോ പിഎസ്ജിയെ ഞെട്ടിച്ചു. 34 പോയിന്റുമായി പിഎസ്ജി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ്.

സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗയിൽ റയോ വയ്യക്കാനോയെ 2–1നു തോൽപിച്ച റയൽ മഡ്രിഡിന് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം. ടോണി ക്രൂസ് (14’), കരിം ബെൻസേമ (38’) എന്നിവരാണു വിജയികളുടെ സ്കോറർമാർ. അതേസമയം , ചാവി പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപു ബാർസിലോനയ്ക്കു തിരിച്ചടി. 3 ഗോളിന്റെ ലീഡ് കളഞ്ഞുകുളിച്ച ബാ‍ർസ സെൽറ്റവിഗോയ്ക്കെതിരെ സമനില (3–3) വഴങ്ങി. അൻസു ഫാറ്റി, സെർജിയോ ബുസ്ക്വെറ്റ്സ്, മെംഫിസ് ഡിപായ് എന്നിവരാണു ബാർസയ്ക്കു മികച്ച ലീഡ് നേടിക്കൊടുത്തത്. ഇയാഗോ അസ്പാസും (2) നോലിറ്റോയും ഗോളടിച്ചതോടെ സെൽറ്റ മത്സരത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തി. ബാർസ ലീഗിൽ ഒൻപതാമതാണ്.

ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗിൽ ഒന്നാമതുള്ള ചെൽസിയെ 18–ാം സ്ഥാനക്കാരായ ബേൺലി 1–1നു തളച്ചു.

