വീണ്ടും ഐഎസ്എൽ ആവേശം; ഗോളടിയിൽ മറ്റൊരു റെക്കോർഡിന് ഛേത്രി

ഇനി 2 ഗോൾ കൂടി മതി. സുനിൽ ഛേത്രിക്ക് മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് കൂടിയാകും. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ ഓൾ ടൈം ടോപ് സ്കോറർ പദവി. 19ന് ഗോവയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഐഎസ്എൽ എട്ടാം എഡിഷനിൽ ഇന്ത്യൻ നായകനിൽനിന്ന് ഇതാകാം കളിപ്രേമികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 47 ഗോൾ. 48 ഗോളുമായി തൊട്ടുമുന്നിൽ സ്പാനിഷ് താരമായ ഫെറാൻ കോറോമിനാസ് ടെലച്ച എന്ന കോറോയാണ്. പതിവുപോലെ ബെംഗളൂരു എഫ്സിയുടെ നായകനായി ഇന്ത്യൻ നായകൻ കളത്തിലിറങ്ങും. 37 –ാം വയസ്സിലും ഗോളടിക്കു കുറവില്ലെന്നു തെളിയിച്ച ഛേത്രി ഐഎസ്എലിനു ബൂട്ടുകെട്ടുക സമീപഭാവിയിലെ രണ്ട് ചരിത്രനേട്ടത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാകും.

ഒന്ന് - സാക്ഷാൽ‌ പെലെയെ മറികടന്നത്. പെലെയുടെ 77നു മേൽ ഛേത്രിയുടെ 80 ഗോൾ കടന്നുനിൽക്കുന്നു. രണ്ട് - സജീവ ഫുട്ബോളിലെ ഗോൾനേട്ടത്തിൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം രണ്ടാം സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നുവെന്നതും. ഇരുവർക്കും മുകളിൽ ഇനിയുള്ളത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മാത്രം (115) ഗോൾ.

സ്പെയിനിലെ അത്​ലറ്റികോ ബലീറസിൽ കളിക്കുന്ന കോറോ ഇത്തവണ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നിലവിലെ ആദ്യ 6 സ്ഥാനക്കാരിൽ 3 പേരും ഇത്തവണയും കളത്തിലുണ്ട്. ഛേത്രിക്കുപുറമെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ ബർത്തലേമ്യോ ഒഗ്ബച്ചെയും അഞ്ചാം സ്ഥാനക്കാരൻ റോയ് കൃഷ്ണയും. 2017–2020 സീസൺ ഗോവയ്ക്കായി കളിച്ച കോറോ 57 കളിയിൽനിന്നാണ് ഇത്രയും ഗോളടിച്ചത്. ഛേത്രി 94 കളിയിൽനിന്നും.

∙റോയ്, മൗർതാദാ ഫാൾ‌ ഇൻ; ബ്രൈറ്റ് ഇല്ല

ഏഴാം സീസണിൽ‌ ഐഎസ്എലിന്റെ ആവേശമായിരുന്ന ഒരുപിടി താരങ്ങൾ ഇത്തവണയും കളത്തിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തെ ഹീറോ ഓഫ് ദ് ലീഗ് റോയ് കൃഷ്ണ, കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ജേതാവ് ഇഗോർ അംഗുലോ അൽബോനിഗ, പ്രതിരോധക്കരുത്തന്‍ മൗർതാദാ ഫാൾ‌, ബർത്തലേമ്യോ ഒഗ്ബച്ചെ, ഗോളടിവീരന്‍ നെരിജസ് വാൽസ്ക്കിസ്, എഡു ഗാർഷ്യ, എഡു ബേഡിയ, ഹ്യൂഗോ ബോമസ്, ഡേവിഡ് വില്യംസ്, ഖാസ കമാറാ, സൂപ്പർ സബ് എന്ന സൂപ്പർമാൻ ഇഷാൻ പണ്ഡിത എന്നിവർ ചിലർ. ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിയ ബ്രൈറ്റ് ഇനോബഖാരെയുടെ അസാന്നിധ്യം കളിപ്രേമികൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും. 12 കളിയിൽനിന്ന് 3 ഗോളേ നേടിയുള്ളൂവെങ്കിലും വ്യക്തിഗത സ്കില്ലിലൂടെ ബ്രൈറ്റ് ഐഎസ്എലിന്റെ തിളക്കമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കവൻട്രി സിറ്റി താരമാണിപ്പോള്‍ ബ്രൈറ്റ്.

∙റോയ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഇത്തവണയെങ്കിലും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്?

പുത്തൻ സീസണിലെ വിദേശ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നെങ്കിലും നിലവിലെ താരങ്ങളിലെ പ്രധാന ആകർഷണം എടികെ മോഹൻ ബഗാന്റെ റോയ് കൃഷ്ണ തന്നെയാകാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 സീസണിലും ടോപ് സ്കോറർ പട്ടം നേരിയ വ്യത്യാസത്തിനു വഴുതിപ്പോയതിന്റെ കണക്കുതീർക്കാനാകും ഇത്തവണയും എടികെ ജഴ്സിയിൽ ഈ ഫിജിയൻ താരം ഇറങ്ങുക. ടോപ് സ്കോറർക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ലീഗിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ബോൾ കഴിഞ്ഞതവണ റോയ് കൃഷ്ണയ്ക്കായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 14 ഗോൾ അടിച്ച് ടോപ് സ്കോറർമാരായ 2 പേരിൽ ഒരാൾ റോയ് ആയിരുന്നെങ്കിലും എഫ്സി ഗോവയുടെ ഇഗോറിനായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്. റോയിയുടെ ഗോൾനേട്ടം 23 കളിയിൽനിന്നായിരുന്നു. അംഗുലോയുടേത് 21 കളിയിൽ‌നിന്നും. അതോടെ ടോപ് സ്കോറർക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് അംഗുലോ കരസ്ഥമാക്കി. കൂടുതൽ ഗോളടിച്ചിട്ടും ആറാം സീസണിലും റോയിക്ക് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നഷ്ടമായിരുന്നു.

നെരിജസ് വാൽസ്കിസ്, ബർത്തലോമ്യ ഓഗ്ബച്ചെ എന്നിവർക്കൊപ്പം റോയ് കൃഷ്ണയും 15 ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും അത്തവണ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് വാൽസ്കിസിനായിരുന്നു. വാൽസ്കിസും റോയിയും ഗോൾ അസിസ്റ്റിലും തുല്യമായിരുന്നെങ്കിലും (6) റോയിയേക്കാൾ ഒരു മത്സരം കുറവ് കളികളിൽനിന്നാണ് (20) 15 ഗോൾനേട്ടം എന്നതിനാൽ ടോപ് സ്കോറർ പട്ടം വാൽസ്കിസിനായി. നെരിജസ് ഇത്തവണ ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സിയിലാണ്. ഇഗോർ മുംബൈ സിറ്റിയിലും. നിലവിലുള്ള ജേതാക്കളായ മുംബൈ സിറ്റിയുടെ പ്രതിരോധനിരയിലെ കരുത്തനായ മൗർതാദാ ഫാൾ‌ ഇത്തവണയും കളിക്കളത്തിലെ ഷട്ടിലടിയിലൂടെ ഗോള്‍നേടി കാണികളെ രസിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതാം.

പിന്‍നിര തകരാതെ നോക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗോള്‍ നേടുന്ന ഫാളാണ് ഐഎസ്എലില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോള്‍ നേടിയ ഡിഫന്‍ഡര്‍. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ഇറങ്ങി നിര്‍ണായക മത്സരങ്ങളില്‍ ഗോള്‍ നേടി എഫ്സി ഗോവയെ രക്ഷിച്ച ഇഷാന്‍ പണ്ഡിത ഇത്തവണ ജംഷഡ്പൂര്‍ നിരയിലുണ്ട്. ഇത്തവണയും സൂപ്പര്‍ സബ് ആകുമോയെന്നു കണ്ടറിയാം. ഐഎസ്എലില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ക്കിറങ്ങിയ റെക്കോര്‍ഡുള്ള ഇന്ത്യന്‍ താരം മന്ദര്‍ റാവു ദേശായി ഇത്തവണയും മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയുടെ ഇളംനീല കുപ്പായത്തിലുണ്ട്.ഐഎസ്എല്‍ തുടക്ക സീസണ്‍ മുതല്‍ കളത്തിലുള്ള പ്രതിരോധനിരക്കാരനായ മന്ദര്‍ ഇതുവരെ 123 മത്സരങ്ങളില്‍നിന്ന് 6 ഗോളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഐഎസ്എലിലെ 11 ടീമുകളില്‍ ഇത്തവണയും ഇന്ത്യക്കാരനായ പരിശീലകന്‍ ഒരാള്‍ മാത്രം - ഖാലിദ് ജമീല്‍. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ അവസാന നാലില്‍ എത്തിച്ച ഖാലിദിനെ ഇത്തവണയും അവര്‍ കൈവിട്ടില്ല.ഐഎസ്എല്‍ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് ടീമിനെയെത്തിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകനാണ് ഖാലിദ്.

∙ ഐഎസ്എൽ ജേതാക്കൾ

അത്​ലറ്റിക്കോ കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈയിൻ എഫ്സി, അത്​ലറ്റിക്കോ കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈയിൻ എഫ്സി, ബെംഗളൂരു എഫ്സി, അത്​ലറ്റിക്കോ കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ സിറ്റി.

∙ ഓൾ ടൈം ടോപ് സ്കോറർമാർ

1. ഫെറാൻ കൊറോമിനാസ് – (48 ഗോൾ)

2. സുനിൽ ഛേത്രി – (47)

3. ബർത്തലേമ്യോ ഒഗ്ബച്ചെ – (35)

4.മാർസലീഞ്ഞോ ലെയ്റ്റി – (33)

5. റോയ് കൃഷ്ണ (29)

6. ഇയാൻ ഹ്യൂം (28)

ഐഎസ്എല്ലിലെ ടോപ് സ്കോറർമാർ

2014 – 2015 എലാനോ ബ്ലൂമർ (ബ്രസീൽ) – ചെന്നൈയിൻ എഫ്സി (8 ഗോൾ)

2015 – 2016 സ്റ്റീവൻ മെൻഡോസ (കൊളംബിയ) – ചെന്നൈയിൻ എഫ്സി (13)

2016 – 2017 മാർസലീഞ്ഞോ ലെയ്റ്റി (ബ്രസീൽ) – ഡൽഹി ഡൈനാമോസ് (10)

2017 – 2018 ഫെറാൻ കൊറോമിനാസ് (സ്പെയിൻ) – എഫ്സി ഗോവ (18)

2018 – 2019 ഫെറാൻ കൊറോമിനാസ് (സ്പെയിൻ) – എഫ്സി ഗോവ (16)

2019 – 2020 നെരിജസ് വാൽസ്കിസ് (ലിത്വാനിയ) – ചെന്നൈയിൻ എഫ്സി (15)

2020 – 2021 ഇഗോർ അംഗുലോ അൽബോനിഗ (സ്പെയിന്‍) –എഫ്സി ഗോവ (14)

