സ്പെയിനിന്റെ ഹാവിയര്‍ ഹെര്‍ണാണ്ടസ് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അര്‍ജന്റീനയുടെ സെസാരിയോ ഒന്‍സാരിയായി.ഒഡീഷ അര്‍ജന്റീനയായി മാറി. ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ യുറഗ്വായും...! ഐഎസ്എല്‍ ഫുട്ബോളില്‍ ഒളിംപിക് മേളം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒഡീഷ എഫ്സി - ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ മത്സരത്തില്‍ ഐഎസ്എല്‍ ചരിത്രത്തിലെ നാലാം ഒളിംപിക് ഗോളും പിറന്നു. ഫ്രീകിക്ക് സ്പെഷലിസ്റ്റായ ഹാവിയുടെ ഗോളോടെ ഐഎസ്എല്‍ എട്ടാം സീസണിന് ഒളിംപിക് ഛായ. അടിയും തിരിച്ചടിയുമടക്കം പത്തു ഗോള്‍ (6 - 4) കണ്ട മത്സരത്തിലാണ് ഗോവയിലെ തിലക് മൈതാനത്ത് ഹാവിയുടെ ഒളിംപിക് നേട്ടത്തിന്റെ വരവും.

കോര്‍ണര്‍ കിക്ക് നേരെവന്ന് ഗോള്‍വലയില്‍ പതിക്കുന്ന ഗോളിനെയാണ് ഒളിംപിക് ഗോള്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഒഡിഷ – ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ കളിയുടെ 45-ാം മിനിറ്റിലാണ് ഹാവി ഈ അപൂര്‍വ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഇതോടെ ഈ താരം സീസണില്‍ ഒഡീഷയ്ക്കായി മൂന്നു ഗോള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

1924 ലാണ് ഒളിംപിക് ഗോളിന്റെ ഉദയം. അന്നത്ത ഒളിംപിക് ഫുട്ബോള്‍ ജേതാക്കളായ യുറഗ്വായ്യ്ക്ക് എതിരെയുള്ള സൗഹൃ മത്സരത്തില്‍ അര്‍ജന്റീനയുടെ സെസാരിയോ ഒന്‍സാരിയാണ് കോര്‍ണറില്‍നിന്ന് നേരിട്ട് ഗോള്‍ നേടിയത്. ഒളിംപിക് ജേതാക്കളുടെ തലയെടുപ്പോടെനിന്ന ടീമിനെതിരെയുള്ള ഗോളായതോടെ അതിന് ഒളിംപിക് ഗോള്‍ എന്നു പേരുവീണു. പിന്നീട് ഒളിംപിക്സിലടക്കം ലോക ഫുട്ബോളില്‍ പലരും ഈ മാജിക് ഗോള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഐഎസ്എലിന്റെ എട്ടുവര്‍ഷ ചരിത്രത്തില്‍ നാലാം ഗോള്‍. നേരത്തെ ചെന്നൈയിനുവേണ്ടി രണ്ടു സീസണിലായി റാഫേല്‍ ക്രിവല്ലാറോയും ബ്രൂണോ പെലിസാറിയുമടക്കം ഇത്തരം ഗോള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 90 മിനിറ്റും ആക്ഷന്‍ നിറഞ്ഞുനിന്ന മത്സരത്തിന്റെ 45-ാം മിനിറ്റിലാണ് ഈ സീസണിലെ ആദ്യ ഒളിംപിക് ഗോള്‍ പിറന്നത്. അതിനു മുന്‍പ് രണ്ട് ഗോളിന് അസിസ്റ്റു നല്‍കിയ ഹാവിയെ ഈ ഗോളോടെ പരിശീലകന്‍ കിക്കോ റാമിറെസ് പിന്‍വലിച്ചു. അഥവാ പരുക്കേല്‍ക്കാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ ഈ രാസായുധത്തെ അദ്ദേഹം കൂടാരത്തിലൊളിപ്പിച്ചു.

∙ ഗാരിഞ്ച, ബെക്കാം, തിയറി ഒൻറി

ഗാരിഞ്ച, ലോതര്‍ മത്തേവൂസ്, റോബര്‍ട്ടോ കാര്‍ലോസ്, റൊണാള്‍ഡീഞ്ഞോ, ഡീഗോ ഫോര്‍ലാന്‍ എന്നിവരെല്ലാം ഒളിംപിക് ഗോള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കരിയറില്‍ ഗാരിഞ്ച ഇത്തരത്തില്‍ നേടിയിട്ടുള്ളത് നാലു ഗോളാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെയും റയല്‍ മഡ്രിഡിന്റെയും മുന്‍ ഇതിഹാസ താരമായ ബെന്‍ഡിങ് കിക്ക് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ‍ഡേവിഡ് ബെക്കാമും ഫ്രഞ്ച് താരം തിയറി ഒന്‍റിയും ഒളിംപിക് ഗോളുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2011 ല്‍ എല്‍എ ഗാലക്സിക്കുവേണ്ടി കളിക്കുമ്പോഴാണ് ബെക്കാം ചിക്കാഗോ ഫയറിനെതിര ഗോള്‍ നേടിയത്. തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം മേജര്‍ ലീഗ് സോക്കറില്‍ (എംഎല്‍എസ്) ന്യൂയോര്‍ക്ക് റെഡ് ബുള്‍സിനുവേണ്ടി തിയറിയും ഗോള്‍ നേടി. എതിരാളികള്‍ കൊളംബസ് ക്രൂവായിരുന്നു. ഒളിംപിക്സിലടക്കം ഈ ഗോള്‍ ഒന്നിലേറെത്തവണ നേടിയിട്ടുള്ളവരില്‍ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായത് അമേരിക്കന്‍ വനിതാ താരം മെഗാന്‍ റാപിനോയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒളിംപിക്സിലെ വെങ്കല മെഡല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ റാപിനോ ഈ ഗോള്‍ നേടിയിരുന്നു. 2012 ലണ്ടന്‍ ഒളിംപിക് ഫുട്ബോള്‍ സെമിയില്‍ കാനഡയ്ക്കെതിരെ റാപിനോ നേടിയ ഗോളാണ് ഒളിംപിക്സിലെ ആദ്യ ഒളിംപിക് ഗോള്‍. അന്ന് യുഎസ് വെങ്കല കിരീടം നേടുകയും ചെയ്തു.

നേരത്തെ പാനമയ്ക്കെതിരെ യുഎസ് പുരുഷതാരം മൈക്കല്‍ ബ്രാഡ് ലിയും എംഎല്‍എസില്‍ മാര്‍ക്കോ പപ്പയും ഇത്തരം ഗോളുകളുടെ കണ്ടെത്തലുകാരായിരുന്നു. സൂപ്പർ കോപ്പയില്‍ വലന്‍സിയയ്ക്കെതിരെ റയലിന്റെ ടോണി ക്രൂസും ഗോള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. തുര്‍ക്കി താരം സുക്കുറു ഗുലേസിനാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ലോക റെക്കോര്‍ഡ്. 1950 കളില്‍ 32 ഗോളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടം. ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഒളിംപിക് ഗോളിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഗോള്‍നേട്ടക്കാരനേക്കാള്‍ അറിയപ്പെടുക ഗോള്‍ വഴങ്ങിയ ഗോളിയായിരിക്കും. അത് മറ്റാരുമല്ല, റഷ്യയുടെ ഇതിഹാസതാരം ലെവ് യാഷിന്‍തന്നെ. കൊളംബിയയുടെ മാര്‍ക്കോ കോളാണ് 1962 ല്‍ യാഷിനെ കബളിപ്പിച്ചത്. മത്സരം 4 - 4 ല്‍ പിരിഞ്ഞു.

ഒളിംപിക് ഗോള്‍ പിറന്ന മത്സരത്തില്‍ അര്‍ജന്റീന 2-1 നാണ് യുറഗ്വായെ തോല്‍പിച്ചത്. യുറഗ്വായിലാണ് കളി നടന്നതെങ്കിലും മത്സരം തീരാന്‍ നാലു മിനിറ്റ് ശേഷിക്കേ ആതിഥേയര്‍ കളിയുപേക്ഷിച്ചു. കാണികളുടെ കുപ്പിയേറും എതിരാളികളുടെ കടുത്ത ടാക്ലിങ്ങും മൂലം തങ്ങള്‍ കളിയുപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് യുറഗ്വായ് പറഞ്ഞതായി ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒന്‍സാരി അര്‍ജന്റീനയ്ക്കായി 15 കളിയില്‍നിന്ന് 5 ഗോള്‍ നേടി. 1933 ല്‍ വിരമിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ഒന്‍സാരി ബൊക്കാ ജൂനിയേഴ്സിനുവേണ്ടിയും കളിച്ചു.ക്ലബ് ഫുട്ബോളില്‍ ഹുറക്കാനുവേണ്ടി (അര്‍ജന്റീന) 212 കളിയില്‍നിന്ന് 67 ഗോള്‍ നേടി.

∙ വീണ്ടും ബ്രസീല്‍ മുത്തം; ഹാവി, അരിടായ് മാജിക്

ആദ്യ മത്സരത്തിലെന്നപോലെ രണ്ടാം കളിയിലും ബ്രസീല്‍ ചുംബനവും ഹാവി, അരിടായ് മാജിക്കും ഒഡീഷയുടെ മിന്നല്‍ പ്രകടനത്തിന് കൂട്ടാവുന്നു. ആകെ പത്തു ഗോള്‍ പിറന്ന ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തില്‍ സ്പെയിനിന്റെ ഹാവിയര്‍ ഹെര്‍ണാണ്ടസ് ഒളിംപിക് ഗോള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനു പുറമെ ആദ്യ രണ്ടു ഗോളുകള്‍ക്ക് അസിസ്റ്റും നല്‍കി. രണ്ടും നേടിയത് സ്പെയിന്‍കാരന്‍ ഹെക്ടര്‍ റോഡാസ്. ഫ്രീ കിക്കില്‍നിന്നും കോര്‍ണര്‍ കിക്കിലുംനിന്ന് വന്ന ഹാവി പന്തുകളിലെ റോഡാസ് ഹെഡ്ഡറുകള്‍ ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ ഗോളി സുവം സെന്നിനെ തോല്‍പിച്ചു.

71 -ാം മിനിറ്റില്‍ അരിടായ് കബ്രേറ സുവാരസ് നേടിയ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളിനാണ് ബ്രസീലിയന്‍ താരം ജോനാഥാസിന്റെ പന്തിന്മേലുള്ള ചുംബനം അനുഗ്രഹമേകിയത്. ജോനാഥാസ് ചുംബിച്ചു നല്‍കി കൈമാറിയ പന്ത് ഗോളിലെത്തിച്ച് അരിടായ് തന്റെ ആദ്യ ഗോള്‍ നേടി. ഐസക്കിനെ ഫൗള്‍ ചെയ്തതിനു ലഭിച്ച പന്താണ് ഫൗള്‍ കിക്കിന് വഴിതെളിച്ചത്. ബെംഗളൂരു എഫ്സിക്ക് എതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ഗോളിലും ജോനാഥാസിന്റെ ചുംബനാനുഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ജോനാഥാസിനെ തന്നെയാണ് ഫൗള്‍ ചെയ്തത്. ജോനാഥാസ് എന്തോ പറഞ്ഞ് ചുംബിച്ച് നല്‍കിയ പന്തിലാണ് ഹാവിയര്‍ ഹെര്‍ണാണ്ടസ് കിക്കെടുത്തത് ഗോളടിച്ചത്. ഇതടക്കം രണ്ടു ഗോള്‍ അന്ന് ഹാവിയര്‍ നേടിയിരുന്നു. ഇത്തവണ കിക്കെടുത്തത് അരിടായ് ആണെന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം.

ഇന്‍ജറി ടൈമിലെ അരിടായിയയുടെ രണ്ടാം ഗോള്‍ നേടാന്‍ ജോനാഥാസ് നല്‍കിയ ബാക്ക് ഹീല്‍ പാസ് ആ താരത്തിന്റെ ക്ലാസ് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിലും അരിടായ് ഒരു ഗോള്‍ നേടിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഹാവിയറിനൊപ്പം ഒഡീഷയ്ക്കായി അരിടായിയുടെ മൂന്നാം ഗോള്‍ പിറന്നു. ഹാവിയും അരിടായിയുമാണ് നിലവില്‍ ടോപ് സ്കോറര്‍മാര്‍. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ജയത്തോടെ ഒഡീഷ പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. എടികെ മോഹന്‍ ബഗാനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ത്തന്നെ പരുക്കേറ്റു പുറത്തുപോകേണ്ടിവന്ന അരിന്ദം ഭട്ടാചാര്യയുടെ പകരക്കാരനായാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ സുവം സെന്‍ ഗോള്‍വലയ്ക്കു മുന്നിലെത്തിയത്.സുവം ആറ് ഗോള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതുകണ്ട് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അരിന്ദത്തിന്റെ മുഖം, ടീമിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം പരാജയത്തിന്റെ വേദന കാണിച്ചുതന്നു.

English Summary: Javi Hernadez Scores Fourth Olympic Goal in the History of ISL