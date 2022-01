’ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരുന്നില്ല; ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം തകർത്തു’

മുംബൈ ∙ ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷന്റെ (എഎഫ്സി) പിടിപ്പുകേടു കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീം ക്യാംപിൽ കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായതെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ടീം പരിശീലകൻ തോമസ് ഡെന്നർബി. കോവിഡ് വ്യാപനംമൂലം ഇന്ത്യൻ ടീം വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിൽനിന്നു പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്വീഡിഷ് പരിശീലകൻ മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. ടീം ഹോട്ടലിലെ ബയോ ബബ്ൾ കാര്യക്ഷമമായിരുന്നില്ല. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നാണ് കളിക്കാർക്കു കോവിഡ് പകർന്നതെന്നും ഡെന്നർബി പറഞ്ഞു.

12 കളിക്കാർക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചതു മൂലം ടൂർണമെന്റിൽ തങ്ങളുടെ 2–ാം മത്സരത്തിൽ ചൈനീസ് തായ്പെയിക്കെതിരെ ടീമിനെ ഇറക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെ ടൂർണമെന്റിൽനിന്നു പുറത്താവുകയും ചെയ്തു.

‘‘ജനുവരി 13നു ടീം ഹോട്ടലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ജനുവരി 17നു ഹോട്ടലിലെ 7 ജീവനക്കാർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി. 18ന് 2 കളിക്കാർക്കും ഇതു ബാധിച്ചു. അതായത് ആദ്യം വ്യാപനം ഉണ്ടായത് ടീമിലല്ല. സംഘാടകരായ എഎഫ്സി ബയോ ബബ്ൾ നടപ്പാക്കി എന്നു പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം.’’– ഡെന്നർബി പറഞ്ഞു. സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ ടീമിനോടു കാണിക്കേണ്ട കരുതലോ പരിഗണനയോ എഎഫ്സി കാണിച്ചില്ലെന്നും ഡെന്നർബി ആരോപിച്ചു.

‘‘കളിക്കാർക്കു 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കോവിഡ് പരിശോധനയുണ്ട്. എന്നാൽ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ 6 ദിവസത്തിലൊരിക്കലാണു പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരായത്. അതായത് ജനുവരി 11നു ശേഷം 17നാണ് അവർക്കു പരിശോധന നടത്തിയത്. അതിൽ 7 പേർ പോസിറ്റീവായി. എന്നാൽ ടീമിനെ ഇത് അറിയിച്ചതു 19ന് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ്. ഒരു ദിവസം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാമായിരുന്നിട്ടും എഎഫ്സി എന്തു കൊണ്ട് അതു ചെയ്തില്ല. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ജീവനക്കാരെ ഉടൻ തന്നെ എന്തു കൊണ്ടു മാറ്റി നിർത്തിയില്ല.’’– ഡെന്നർബി ചോദിച്ചു.

