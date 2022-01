എന്തുകൊണ്ട് ഛേത്രി പെനൽറ്റി എടുത്തില്ല? സൂപ്പർതാരത്തിന് ‘പെനൽറ്റിപ്പേടി’?

രണ്ടൊത്താൽ മൂന്നൊക്കും എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ, അതിലെത്രപേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. മലയാളത്തിലെ ഈ ചൊല്ല് സുനിൽ ഛേത്രി കേട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നും അറിയില്ല. എന്നാൽ ഐഎസ്എലിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ചെന്നൈയിൻ എഫ്സിയെ 3 ഗോളിനു തോൽപിച്ച മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബെംഗളൂരു എഫ്സി നായകന്റെ പ്രകടനം ഓർമിപ്പിച്ചത് ഈ ചൊല്ലാണ്. ഗോളടിക്കാൻ 2 സുവർണാവസരമാണ് ഇന്ത്യൻ നായകന് ലഭിച്ചത്. അതിലൊന്ന് പെനൽറ്റിയും. പെനൽറ്റിയെടുക്കാതിരുന്ന നായകൻ, ഗോളടിക്കാനുള്ള അടുത്ത അവസരം ഉദാന്ത സിങ്ങിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

48 ഗോളുമായി ഐഎസ്എൽ ഓൾ ടൈം ടോപ് സ്കോർ പദവി ഫെറാൻ കോറോമിനാസ് ടെലച്ചയുമായി പങ്കുവച്ചുനിൽക്കെയാണ് ഛേത്രി ഈ അവസരങ്ങൾ വേണ്ടെന്നുവച്ചത്. ഇവ ഗോളായിരുന്നെങ്കിൽ 50 ഗോളുമായി ഛേത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഗോളടി പദവിയുടെ ഉന്നതിയിൽ എത്തുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഛേത്രി ആ പെനൽറ്റി അടിക്കാതിരുന്നതെന്നതാണ് ഏവരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. 47 ഗോളുമായി ഹൈദരാബാദ് എഫ്സിയുടെ ബർത്തലോമിയ ഒഗ്ബെച്ചെ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ടെന്നതിനെപ്പോലും അവഗണിച്ചാണ് ഈ ഗോൾദാനമെന്നത് അതിശയം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

∙ മൂന്നാം പെനൽറ്റി

ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും ടോപ് സ്കോററെ പെനൽറ്റിപ്പേടി പിടികൂടിയോ..? ഐഎസ്എൽ ഈ സീസണിൽ 2 പെനൽറ്റികളാണ് ഛേത്രി ഇതുവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്നാമതൊന്നുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ടീമിന്റെയും തന്റെയും ആത്മവിശ്വാസം വല്ലാതെ തകർത്തുകളയും എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഛേത്രി പെനൽറ്റിച്ചുമതല ഇറാൻ താരം ഇമാൻ ബസാഫയെ ഏൽപ്പിച്ചത്..? ബസാഫ് അത് അനായാസം ഗോളാക്കുകയും ചെയ്തു.

രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടിയത് ഉദാന്ത സിങ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും ഛേത്രിക്കാണ്. ചെന്നൈയിനിന്റെ 4 താരങ്ങളെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ‘വീഴ്ത്തിയാണ്’ പന്ത് ഉദാന്തയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്തത്. ഗോളിമാത്രം മുന്നിൽ നിൽക്കെ ഛേത്രിക്കുതന്നെ അനായാസം ഗോൾ നേടാമെന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാസ് നൽകി ഉദാന്തയ്ക്ക് ഗോളിന് അവസരം നൽകിയത്..? ഗോളടിച്ച ആഹ്ലാദത്തിൽ ഉദാന്ത ഛേത്രിക്കരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും തീർത്തും നിസ്സംഗനായിരുന്നു ഛേത്രി. ഒരു ഗോൾകൂടി നേടി ഉദാന്ത പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഐഎസ്എൽ പാതിവഴി പിന്നിട്ടശേഷമാണ് ഛേത്രി തന്റെ പതിവു ഫോമിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. 48 –ാം ഗോൾ നേടിയ, ഗോവയ്ക്കെതിരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ മത്സരം ഇതിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു. ചെന്നൈയിനെതിരെയുള്ള മത്സരം പഴയ ഛേത്രിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കിന്റെ കൃത്യമായ അടയാളവും. നേരത്തെ ഒഡീഷ എഫ്സിക്കും മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിക്കും എതിരായ പെനൽറ്റികളാണ് ഛേത്രി പാഴാക്കിയത്. 2 മത്സരത്തിലും ബെംഗളൂരു എഫ്സി തോൽക്കുകയും ചെയ്തു.

ഡിസംബർ 11ന് ഗോവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മികച്ചൊരു ഗോളവസരം ഛേത്രി പാഴാക്കിയിരുന്നു. ഗോൾപോസ്റ്റിനു തൊട്ടുമുൻപിൽനിന്ന് എടുത്ത ഷോട്ട് പോസ്റ്റിനു മുകളിൽക്കൂടി പറന്നപ്പോൾ തലയിൽ കൈവച്ചത് ഛേത്രി മാത്രമായിരുന്നില്ല, കളിപ്രേമികൾ ഒന്നടങ്കമായിരുന്നു. ഈ ഗോൾനഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുതീർത്താണ് അവർക്കെതിരെതന്നെ അതേ പൊസിഷനിൽനിന്ന് ഹെഡറിലൂടെ ഗോൾ നേടി ഛേത്രി ജനുവരി 23ന് തിരിച്ചുവരവിന് തുടക്കമിട്ടത്.

തന്നെ ടോപ് സ്കോറർ പദവിയിലെത്തിച്ച ആ ഗോളിനുശേഷം പോലും താരം ആഹ്ലാദവാനായിരുന്നില്ല. ആ ഗോളിനുശേഷം വന്നൊരു ഷോട്ട് ഗോവയുടെ ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നേ ഛേത്രി 49 ഗോളിൽ എത്തുമായിരുന്നു.

∙ ആദ്യ ഗോൾ 12 –ാം കളിയിൽ

ഛേത്രിയുടെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യഗോൾ വന്നത് ടീമിന്റെ 12–ാം മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ട, 38 വയസ്സുള്ള നായകന്റെ തിരിച്ചുവരവും കൂടിയായിരുന്നു ജനുവരി 23ന് ഗോവയ്ക്കെതിരെ 61–ാം മിനിറ്റിൽ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ നേടിയ സമനില ഗോൾ. ആ ഗോളോടെയാണ് ഛേത്രി 48 ഗോളുമായി ടോപ് സ്കോറർ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. സീസണില ആദ്യ മത്സരങ്ങളിലൊഴികെ ഛേത്രി പലപ്പോഴും ആദ്യ ഇലവനിൽപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടുള്ള ചില കളികളിൽ പകരക്കാരനായാണ് പരിശീലകൻ‌ മാർക്കോ പെസോളി ഛേത്രിയെ ഇറക്കിയത്. ഇതിലെ പരിഭവമോ ഗോൾ അകന്നുപോകുന്നതിലെ സ്വയംപഴിക്കലോ ആയിരുന്നിരിക്കാം ഗോൾദാനത്തിലേക്കും ഗോൾനേട്ടങ്ങളിലെ ‘മിതവാദി’ പ്രകടനങ്ങളിലേക്കും ഛേത്രിയെ എത്തിച്ചത്.

ഐഎസ്എലിൽ ഛേത്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ച സീസൺ ഇതായിരിക്കാം. ഇതിനു മുൻപ് 2 തവണ ഗോളുകളില്ലാത്ത 7 മത്സരങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. 2015ലും 2018 – 19 സീസണിലും. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബെംഗളൂരുവിനായി ഛേത്രി നേടിയത് 8 ഗോളുകളാണ്. നിലവിൽ 13 കളികളിൽനിന്ന് 17 പോയിന്റുമായി ടീം ആറാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. സീസൺ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ താഴെത്തട്ടിൽനിന്ന് പകുതിയിലേക്ക് ഉയർന്നതും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഹൈദരാബാദ് എഫ്സിയുമായി വെറും 6 പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസമേയുള്ളൂവെന്നതും നീലപ്പടയ്ക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.

English Summary: A brilliant piece of football by Sunil Chhetri to unselfishly set up Udanta Singh