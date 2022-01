മെസ്സിയില്ലെങ്കിലെന്താ..പകരംവീട്ടി അർജന്റീന; ചിലെയുടെ ലോകകപ്പ് സാധ്യത മങ്ങി

കലാമ (ചിലെ) ∙ രണ്ട് കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ തോൽവികൾക്ക് അർജന്റീന ചിലെയോടു പകരം വീട്ടി. തെക്കേ അമേരിക്കൻ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ചിലെയെ 2–1നു തോൽപിച്ച അർജന്റീന അയൽക്കാരുടെ ലോകകപ്പ് സാധ്യതയും പകുതി അടച്ചു. 15 കളികളിൽ 16 പോയിന്റുമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന ചിലെയ്ക്ക് സാധ്യത ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ചാൽ മാത്രം പോര; മുന്നിലുള്ള മറ്റു ടീമുകൾ തോൽക്കുകയും വേണം.

അതേസമയം ബ്രസീലിനെ 1–1 സമനിലയിൽ തളച്ച് ഇക്വഡോർ യോഗ്യതയ്ക്ക് അരികിലെത്തി. 15 കളികളിൽ 24 പോയിന്റുള്ള അവർക്കിനി ഒരു ജയം മതി. ബ്രസീലും (14 കളി, 36 പോയിന്റ്) അർജന്റീനയും (14,32) നേരത്തേ യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ലൂയി സ്വാരെസിന്റെ ഗോളിൽ പാരഗ്വായെ 1–0നു തോൽപിച്ച യുറഗ്വായ് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കു കയറി സാധ്യത സജീവമാക്കി. തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 4 ടീമുകളാണ് ലോകകപ്പിനു നേരിട്ടു യോഗ്യത നേടുക. 5–ാം ടീം വൻകരാ പ്ലേഓഫ് കളിക്കണം.

മെസ്സിയില്ലാതെ...

സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിയും കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോനിയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ചിലെയുടെ മൈതാനത്ത് ജയിക്കാനായത് അർജന്റീനയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസമായി. ഏയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയ (9), ലൗറ്റാരോ മാർട്ടിനെസ് (34) എന്നിവരാണ് അർജന്റീനയുടെ ഗോളുകൾ നേടിയത്. ബെൻ ബ്രെറെട്ടൻ ഡയസ് (20) ചിലെയുടെ ഗോൾ നേടി. കോവിഡിനു ശേഷം വിശ്രമിക്കുന്നതിനാലാണ് മെസ്സിയും സ്കലോനിയും ടീമിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാതിരുന്നത്. 2015ലും 2016ലും ഷൂട്ടൗട്ട് വരെ നീണ്ട കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനലുകളിൽ അർജന്റീനയെ തോൽപിച്ചാണ് ചിലെ കിരീടം ചൂടിയത്.

ചുവപ്പു കടന്ന് ആലിസൻ

റഫറി വിധിച്ച ചുവപ്പു കാർഡുകൾ 2 വട്ടം ഗോൾകീപ്പർ ആലിസൻ വിഎആറിലൂടെ മറികടന്ന മത്സരത്തിലാണ് ബ്രസീൽ ഇക്വഡോറിനോടു സമനില വഴങ്ങിയത്. 6–ാം മിനിറ്റിൽ കാസെമിറോയുടെ ഗോളിൽ ബ്രസീൽ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും 75–ാം മിനിറ്റിൽ ഫെലിക്സ് ടോറസിന്റെ ഗോളിൽ ഇക്വഡോർ സമനില പിടിച്ചു.

ഇറാൻ ലോകകപ്പിന്

ടെഹ്റാൻ ∙ ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്ന 14–ാം ടീമായി ഇറാൻ. ഏഷ്യൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ എ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇറാഖിനെ 1–0നു തോൽപിച്ചാണ് ഇറാൻ തുടരെ 3–ാം ലോകകപ്പിനു ടിക്കറ്റെടുത്തത്. 48–ാം മിനിറ്റിൽ മെഹ്ദി തരേമിയാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്.

