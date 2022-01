കബഡിയാണെങ്കിൽ കളിക്കാം; പക്ഷേ, ഇതു ഫുട്ബോളല്ലേ..

ഗതികെട്ട കളി. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുഖ്യപരിശീലകൻ ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച് പറയുന്നു: ‘‘ഈ കളി ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടെടുക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്നു (ലീഗ്) പൂർത്തിയാക്കണം. എന്നിട്ടു വീട്ടിൽ പോകണം.’’

ഐഎസ്എൽ 8–ാം സീസണിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാമതുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നു വൈകിട്ട് 7.30ന് തിലക് മൈതാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബെംഗളൂരു എഫ്സിയെ നേരിടുന്നു. കോച്ച് വീണ്ടും: ‘‘കളിക്കണമെന്നു പറയുന്നു. കളിക്കാമോ എന്നു നോക്കുന്നു. എനിക്കറിയില്ല. ടീമിൽ പലർക്കും ഇപ്പോഴും കോവിഡുണ്ട്. സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കു പോകാൻ ബസ്സിൽ ആരൊക്കെ കയറുമെന്നുപോലും നിശ്ചയമില്ല. പന്തുകളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയാറല്ല.’’

‘‘20 കളിക്കാർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതോടെ എണ്ണമെടുക്കൽ പോലും നിർത്തി. കബഡിയാണോ കളിക്കേണ്ടത്? എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 7 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം. ഫുട്ബോളാണോ കളിക്കേണ്ടത്? 3 ഗോളിമാരെയും ബെഞ്ചിൽ നിരത്തുമ്പോൾ 14–15 പേരാകുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കളിക്കും. 100 ശതമാനം പ്രകടനത്തിനു ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ അതിനെ ഫുട്ബോളെന്നാണോ വിളിക്കുക?’’

‘‘ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മത്സരം ഞങ്ങൾക്കു കളിക്കേണ്ടിവന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. എതിർ ടീമിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ. പിറ്റേന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്യാംപിലും തുടങ്ങി.

‘‘കോവിഡ് മാറിയാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് അതു വന്നിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാം. ശ്വാസമെടുക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറാൻപോലും പറ്റുന്നില്ല.’’

‘‘എതിരാളികളുടെ വിഡിയോ കാണാനോ വിശകലനത്തിനോ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആരെയൊക്കെ കളത്തിലിറക്കാനാവും എന്നു തീർച്ചയില്ലാതെ എന്തു തന്ത്രം? കളത്തിലെ തയാറെടുപ്പും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ മത്സരത്തിനു തയാറല്ല. കഴിഞ്ഞ കളികളിലെ പലരെയും ഇന്നു കാണാനാവില്ല. ആരെയും നിർബന്ധിച്ചു കളത്തിലിറക്കില്ല. എതിരാളികളെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ബെംഗളൂരു നല്ല ടീമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കളി ഞങ്ങൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ല.’’

കോവിഡ് കശക്കിയ 2 ആഴ്ച പിന്തുണ അറിയിച്ചു കൂടെനിന്ന ആരാധകർക്കു നന്ദി പറയാൻ വുക്കൊമനോവിച് മറന്നില്ല.

