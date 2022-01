ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്– ബെംഗളൂരു മത്സരം ഇന്ന്

വാസ്കോ (ഗോവ) ∙ 10 കളികളിൽ തോൽവി അറിയാത്ത കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും 7 മത്സരം തോൽക്കാതെ വരുന്ന ബെംഗളൂരു എഫ്സിയും ഇന്ന് 7.30ന് ഐഎസ്എൽ പോരാട്ടത്തി‍ൽ നേർക്കുനേർ.

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു 11 കളിയിൽ 20 പോയിന്റുണ്ട്. ബിഎഫ്സിക്ക് 13 കളിയിൽ 17 പോയിന്റ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാംപിൽ ഇരുപതിലേറെ കളിക്കാർക്കു കോവിഡ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരെല്ലാം കളിക്കുമെന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു.

അഡ്രിയൻ ലൂണ പരിശീലനത്തിന് എത്തിയെങ്കിലും പൂർണ ഫിറ്റ്നസ് ആയിട്ടില്ല. പ്യൂട്ടിയ–ജീക്സൺ സിങ് സഖ്യത്തിന്റെ കാര്യവും സംശയമാണ്.

