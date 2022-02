‘നിങ്ങൾ കളി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അയാളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കളി മുഴുവൻ കാണാൻ സാധിക്കും’- ബാർസിലോനയുടെ സ്പാനിഷ് മിഡ്ഫീൽഡർ സെർജിയോ ബുസ്കറ്റ്സിനെ പറ്റി ഇതിഹാസ പരിശീലകൻ വിൻസെന്റ് ഡെൽ ബോസ്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഈ വാക്കുകൾ. ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഇതിലും നല്ല വാക്കുകളില്ല. സ്ട്രൈക്കർമാരും വിങ്ങർമാരും ഗോളുകളടിച്ചും ഡിഫൻഡർമാർ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ടാക്കിളുകളുമായും ഗോൾകീപ്പർമാർ പെനൽറ്റി സേവുകളും ക്ലിയറൻസുകളുമായും കളം നിറയുമ്പോൾ കളി നെയ്തെടുക്കുന്ന മിഡ്ഫീൽഡർമാരുടെ റോൾ പലപ്പോഴും മറക്കപ്പെടുന്നു. മിഡ്ഫീൽഡർമാർക്കിടയിൽ പോലും ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ്.

പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെ കീഴിൽ ബാർസിലോനയുടെ ‘സുവർണ തലമുറ’ ലോകം കീഴടക്കിയപ്പോഴും സ്പെയിൻ 2010ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയപ്പോഴും ലോകം ചാവി ഹെർണാണ്ടസിനെയും ആന്ദ്രെ ഇനിയേസ്റ്റയെയും വാഴ്ത്തിപ്പാടി. തുടർച്ചയായി മൂന്നു വർഷം ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് നേടി റയൽ മഡ്രിഡ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴും ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിനെയും ടോണി ക്രൂസിനെയും ലോകം ആഘോഷിച്ചു. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അവസരങ്ങളിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പിന്നിലേക്കു തള്ളപ്പെട്ട പേരുകളാണു സെർജിയോ ബുസ്കറ്റ്സിന്റെയും കാർലോസ് കസമീറോയുടെയും. ഫുട്ബോളിന്റെ ഗ്ലാമർ ലോകത്ത് ‘ഡേർട്ടി വർക്ക്’ ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ്.

ഫോർവേഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനായി മിൽഫീൽഡേഴ്സിനെയും ഫുൾബാക്കുകളെയും മുൻപിലേക്കു പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്ന കോച്ചുകൾ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു സെന്റർ ബാക്കുകളിലും അവരുടെ തൊട്ടുമുൻപിൽ ഉലയാതെ നിൽക്കുന്ന ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറിലുമായിരിക്കും. കോർണറുകളും മറ്റു സെറ്റ്പീസുകളും വരുമ്പോൾ ഹെഡിങ് മികവുള്ള സെന്റർബാക്കുകൾ കൂടെ കയറിപ്പോയാൽ പറന്നുവരുന്ന കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളെ തടുക്കാൻ ഇങ്ങേയറ്റത്തു ഗോളികൾക്കു കൂട്ടായി നിൽക്കുന്നതായും ഇവരെ കാണാം.

സെർജിയോ ബുസ്ക്വെറ്റ്സ് (ഇടത്)

തടയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം ടാക്കിൾ ചെയ്തു റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങി ‘ചാവേറുകൾ’ ആകുന്നതും ഇവർ തന്നെ. 2020ലെ സ്പാനിഷ് സൂപ്പർകോപ്പ ഫൈനലിൽ അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ് താരം അൽവാരോ മൊറാട്ടയ്ക്കെതിരെ റയൽ മഡ്രിഡ് മിഡ്ഫീൽഡർ ഫെഡറികോ വാൽവർദെ നടത്തിയ ടാക്കിൾ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം. ചുവപ്പ് കാർഡ് നേടി മൈതാനത്തിനു പുറത്തേക്കു നടന്ന വാലവർദെയെ, പൊതുവേ ചൂടനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അത്‌ലറ്റിക്കോ പരിശീലകൻ ഡിയേഗോ സിമിയോണി തോളത്തു തട്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണു ചെയ്തത്!

∙ ആ പ്രഫഷനൽ ഫൗൾ

ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രഫഷനൽ ഫൗളുകളിൽ ഒന്ന് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ടാക്കിളിനു വാൽവർദെയ്ക്ക് നേരിട്ടു ചുവപ്പു കാർഡ് ലഭിച്ചെങ്കിലും കൂടെ മറ്റൊന്നു കൂടെ ലഭിച്ചു: കളിയിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം! ചുവപ്പ് കാർഡ് വാങ്ങിയ കളിക്കാരൻ തന്നെ കളിയിലെ കേമനുമായ അപൂർവം അവസരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. മൊറാട്ടയെ ഫൗൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കാൻ വാൽവർദെയ്ക്കു ലഭിച്ചത് സെക്കൻഡിൽ ഒരംശം മാത്രമാണ്. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും?

സെർജിയോ ബുസ്കറ്റ്സ്.

കളി എത്രാമത്തെ മിനിറ്റ് ആണ് എന്നു ചിന്തിക്കണം. ഇനിയും ധാരാളം സമയം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ടീമിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഫൗൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കണമെന്നു ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊറാട്ടയ്ക്കു മുൻപിൽ ബാക്കിയാകുന്നത് ഗോൾകീപ്പർ മാത്രം. ആ ഗോൾ വീഴുകയാണെങ്കിൽ സ്കോർ 1–0. തിരികെ ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ വെറും 5 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാക്കി ലഭിക്കുന്നത്. 11 പേരുമായി 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം 10 പേരുമായി 0–0 എന്ന സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നു മനസ്സിലാക്കണം.

ഏറ്റവും പ്രധാനം ഫൗൾ ചെയ്യാൻ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഗോളിലേക്കു കുതിച്ച മൊറാട്ടയെ വാൽവർദെ ഫൗൾ ചെയ്ത സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും മുൻപിലേക്കു മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഫൗൾ പെനൽറ്റിയിൽ കലാശിച്ചേനെ. വാൽവെർദെ തന്റെ ടാക്കിളിനു മുൻപുള്ള അർധനിമിഷത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നോ എന്നു പറയാനാകില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിൽഫീൽഡറിനെ കളിയുടെ ഏറ്റവും നിർണായക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നത്.

‘പെസ്’ എന്ന ഓൺലൈൻ മൊബൈൽ ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് പാട്രിക് വിയേര എന്ന മുൻ ഫ്രഞ്ച് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ. എന്നാൽ 2003–04 സീസണിൽ അപരാജിതരായി ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് കിരീടം ചൂടിയ ‘ഇൻവിൻസിബിൾ’ ആർസനൽ ടീമിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പങ്കു വഹിച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്ന വിയേര.

വിയേര, ആന്ദ്രെ പിർലോ, ദിദിയെ ദെഷാം, ദുംഗ, റോയ് കീൻ, ബുസ്കറ്റ്സ് പോലുള്ള പരമ്പരാഗത ഡിഫൻസീവ് മിൽഫീൽഡർമാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുമ്പോഴും അൽപം കൂടെ ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള പുതുതലമുറയിലെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് കാലത്തിനൊത്തു മാറുന്ന ഫുട്ബോൾ ശൈലിയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. എൻഗോളോ കാന്റെ, വാൽവർദെ, ഫ്രെങ്കി ഡി യോങ് തുടങ്ങിയവർ ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ടീമിലെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഘടകങ്ങളാണ്. പ്രതിരോധത്തിനൊപ്പം ആക്രമണവും ഒത്തുചേരുന്ന ഓൾറൗണ്ട് ശൈലിയാണ് പുതുതലമുറ മിഡ്ഫീൽഡർമാരിൽ പരിശീലകർ അഭികാമ്യമായി കാണുന്നതെന്നു മാത്രം.

