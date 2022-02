ആരാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻമാർ? ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ

കൊച്ചി ∙ ആ ടിക്കറ്റിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണു ഫുട്ബോൾ ലോകം. ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഘട്ട ടിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ പിറന്നത് പുതിയ ചരിത്രം. വെറും 20 ദിവസം കൊണ്ടു 170 ലക്ഷം ടിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷയാണു ഫിഫയുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഫിഫ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 10 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണെന്നാണു കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പണം മാത്രം പോരാ; ഭാഗ്യം കൂടി വേണം. ആരൊക്കെയാകും ഭാഗ്യവാൻമാർ!

2018ലെ റഷ്യ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ ഘട്ടം ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷിച്ചത് 35 ലക്ഷം പേരായിരുന്നു. ബ്രസീലിൽ (2014) ഇത് 61 ലക്ഷവും, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ (2010) 16 ലക്ഷവും, ജർമനിയിൽ (2006) 100 ലക്ഷവുമായിരുന്നു. ആ കണക്കുകളെല്ലാം തകർത്തെറിഞ്ഞാണു ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട ടിക്കറ്റ് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നതു പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയത്. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള സ്നേഹം ഇതിൽ നിന്നു തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നു.

എത്ര ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകും?

ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് എത്ര ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്നതു സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം ഇപ്പോഴുമായിട്ടില്ല. കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താലും സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നു തന്നെയാണു കരുതുന്നത്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്ന ഖത്തറിലെ 8 സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ 6 എണ്ണത്തിൽ പരമാവധി 40,000 കാണികളെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാകൂ. 80,000 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ലുസെയ്‌ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെയും 60,000 കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാവുന്ന അൽഖോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെയും മത്സരങ്ങൾക്കു മാത്രമേ കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കൂ. 2018ലെ റഷ്യൻ ലോകകപ്പിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ ശരാശരി സീറ്റുകൾ 49,300 ആയിരുന്നു. ഖത്തറിൽ ഇത് 47,500ഉം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടാകും.

ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ കൗണ്ട്ഡൗൺ ക്ലോക്ക്. ചിത്രം: KARIM JAAFAR / AFP

സ്പോൺസർമാർ, ഫിഫ, പ്രാദേശിക സംഘാടകർ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ സംഘടനകൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം മത്സരങ്ങളുടെ നിശ്ചിത എണ്ണം ടിക്കറ്റുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ലഭ്യമായ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും വിൽപനക്കു വയ്ക്കില്ലെന്നു ചുരുക്കം.

എവിടെ നിന്ന് കാണികൾ?

ടിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കാണാനായി ആരാകും കൂടുതൽ എത്തുകയെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ഈ സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കിയാണു ഫിഫ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കായി ടിക്കറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നതും. ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ടിക്കറ്റിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുള്ളത് ആതിഥേയ രാജ്യത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാണ്. മെക്സിക്കോ, യുഎസ്എ, യുഎഇ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇന്ത്യ, സൗദി അറേബ്യ, ബ്രസീൽ, ഫ്രാൻസ് എന്നിവരാണു തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മൽസരം ഖത്തറിൽ സ്‌റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ. ചിത്രം: AFP

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഖത്തർ അടുത്തു കിടക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തവണ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു കൂടുതൽ പേർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കാണാനെത്തുമെന്നു ഫിഫയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കു വേണ്ടി എത്ര ടിക്കറ്റുകൾ നീക്കിവയ്ക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയായിട്ടില്ല. 2018ലെ റഷ്യൻ ലോകകപ്പ് കാണാൻ റഷ്യയ്ക്കു പുറത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെത്തിയത് ജർമനിയിൽനിന്നായിരുന്നു. ബ്രസീൽ, അർജന്റീന, മെക്സിക്കോ, യുഎസ്, കൊളംബിയ, ഈജിപ്ത്, ചൈന എന്നീ രാജ്യക്കാരായിരുന്നു തൊട്ടു പിന്നിൽ.

എന്നുമുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ?

ആദ്യ ഘട്ട ടിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് അവസാനിച്ചത്. ഈ അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തൽ ഘട്ടത്തിലാണ്. മാർച്ച് 8 മുതൽ അപേക്ഷകരെ അറിയിച്ചു തുടങ്ങും. ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫിഫയിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾ നൽകിയ ഇ മെയിലിൽ എത്തും. അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ, ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ഓരോ മത്സരത്തിനും ആഭ്യന്തര, രാജ്യാന്തര കാണികൾക്കായി നിശ്ചിത ടിക്കറ്റുകൾ ആദ്യ ഘട്ടം വിൽപനയിൽ മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം ഈ ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ അർഹരായവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണു ഫിഫ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും ലഭ്യമായ ടിക്കറ്റുകളെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് അപേക്ഷകരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകൾക്കും നറുക്കെടുപ്പു വേണ്ടിവരും.

ഡിസംബർ 18നു ലുസെയ്‌ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിനായി മാത്രം 18 ലക്ഷം അപേക്ഷകളാണു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റേഡിയത്തിനു പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക 80,000 പേരെ മാത്രം. ഇതിലും ഒരു ഭാഗം ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനുള്ള ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ നല്ല ഭാഗ്യം വേണം. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെന്നു കരുതുക നിരാശപ്പെടരുത്. ഏറെ വൈകാതെ ഫിഫ രണ്ടാം ഘട്ട ടിക്കറ്റ് വിൽപന ആരംഭിക്കും. ഏപ്രിലിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫിക്സ്ചർ അന്തിമമാകുന്നതിനൊപ്പം രണ്ടാം ഘട്ട ടിക്കറ്റ് വിൽപനയും ആരംഭിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയരാനാണു സാധ്യത.

താമസം എവിടെ?

നവംബർ 21 മുതൽ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം കാണാൻ 15 ലക്ഷം പേരെങ്കിലും ഖത്തറിലെത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും വിപുലമായ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വരും. താമസ സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനായി വലിയ നിക്ഷേപം ഖത്തർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ മുറികൾ, സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ, വില്ലകൾ, ആഡംബര കപ്പലുകൾ, മരുഭൂമിയിലെ ക്യാംപുകൾ, ഫാൻ വില്ലേജുകൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ താമസ സൗകര്യങ്ങളാണു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനെത്തുന്നവർക്കായി ഖത്തറിൽ ഒരുക്കുന്നത്.

ഖത്തറിലെ ഫ്‌ളോട്ടിങ് ഹോട്ടൽ.

അത്യാധുനിക ആഡംബര കപ്പലുകളായ വേൾഡ് യൂറോപ്പ, ദി പോയേസിയ എന്നിവ ലോകകപ്പ് സമയത്ത് ദോഹ തീരത്തു നങ്കൂരമിടും. സിനിമ തിയറ്ററുകളും ബാറുകളുമുൾപ്പെടെ ആഡംബരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത ക്രൂസ് കപ്പലുകളാണിവ. ഇതിനു പുറമേ കൂടുതൽ ആഡംബര കപ്പലുകൾ ഹോട്ടലുകളായി ദോഹ തീരത്തെത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ താമസ സൗകര്യമൊന്നും തികയില്ലെന്നാണു പൊതുവേയുള്ള കണക്കു കൂട്ടൽ. പരസ്പരം ചേർന്നു കിടക്കുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വിപുലമായ താമസ സൗകര്യ പ്ലാനുകളാണു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന.

യുഎഇയിൽ താമസം ഖത്തറിൽ കളി

ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നു മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കുള്ള യാത്രാ സമയം വളരെ കുറവായതിനാൽ മി‍ഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഖത്തർ ലോകകപ്പ് തുറക്കുന്ന സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും. യുഎഇ, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ കരുതുന്നു. ദുബായ്, അബുദാബി, മനാമ, കുവൈത്ത് സിറ്റി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ദോഹയിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പറന്നെത്താം. ബഹ്റൈനിലേക്ക് 84.22 കിമീ ആകാശ ദൂരം മാത്രമാണുള്ളത്. യുഎഇയിലേക്ക് 345 കിമീ, കുവൈത്ത് 572 കിമീ എന്നിങ്ങനെയാണ് അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം. സൗദി അറേബ്യയിലേക്കു വേണമെങ്കിൽ കരമാർഗം പോലും യാത്ര ചെയ്യാം.

യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ദുബായ്. ഖത്തർ ലോകകപ്പ് കാണാനെത്തുന്നവരും ദുബായ് വഴി കടന്നു പോകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനോട് അനുബന്ധിച്ചു പ്രത്യേക പദ്ധതികളും ദുബായിലെ ഹോട്ടലുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മലയാളികൾക്കു നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ടു ഖത്തറിലെത്താം. മത്സരത്തിനുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖത്തറിൽ താമസിക്കാതെ തന്നെ മത്സരം കണ്ടു മടങ്ങാൻ പോലും കഴിയുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ, ലോകകപ്പ് സമയത്തെ ടിക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട.

English Summary: Ticket Sale Set to Begin for FIFA World Cup 2022. What is in Store?