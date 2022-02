ബാംബോലിം ∙ ഐഎസ്എൽ ഫുട്ബോളിൽ ബെംഗളൂരു എഫ്സി ഒഡീഷ എഫ്സിയെ 2–1നു തോൽപിച്ചു. ‍ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഭട്ട് (31), ക്ലീറ്റൻ സിൽവ (49–പെനൽറ്റി) എന്നിവർ ബെംഗളൂരുവിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു. 8–ാം മിനിറ്റിൽ നന്ദകുമാറിന്റെ ഗോളിൽ ഒഡീഷ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. ജയത്തോടെ ബെംഗളൂരു പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 5–ാം സ്ഥാനത്തേക്കു കയറി. ഒഡീഷ ഏഴാമത്.

English Summary: Bengaluru keeps playoff hopes alive after a 2-1 over Odisha