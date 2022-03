മുംബൈയെ വീഴ്ത്തി കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട്; ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലേ ഓഫിന് അരികെ!

മഡ്ഗാവ്∙ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്‍സിക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിലെ വിജയത്തോടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഐഎസ്എൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത്. മത്സരത്തിനു മുൻപ് പട്ടികയിൽ നാലാമതായിരുന്ന മുംബൈയെ, ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക് വീഴ്ത്തിയാണ് കേരളം മുന്നിൽ കയറിയത്. നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതോടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലേഓഫിന് അരികിലെത്തി. വിജയത്തോടെ 19 കളികളിൽനിന്ന് കേരളത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം 33 പോയിന്റ്. തോറ്റ മുംബൈയ്ക്ക് അത്ര തന്നെ കളികളിൽനിന്ന് 31 പോയിന്റും.

ശനിയാഴ്ച ഹൈദരാബാദിനോടു മുംബൈ പരാജയപ്പെടുകയോ സമനില വഴങ്ങുകയോ ചെയ്താൽ ഞായറാഴ്ച ഗോവയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു മുൻപേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പാക്കാം. ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ജയിച്ചാ‍ൽ ഗോവയ്ക്കെതിരെ സമനില കൊണ്ടും കേരളത്തിനു പ്ലേ ഓഫിലെത്താം. പോയിന്റ് നിലയിൽ ഇരുടീമും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വന്നാൽ, ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയതിലെ മികവു പരിഗണിച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു മുന്നേറാം.

English Summary: Kerala inch closer to semi spot with 3-1 win over fellow contenders Mumbai City FC