ആദ്യപാദ സെമി വെള്ളിയാഴ്ച; ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സന്തോഷത്തിന്റെ ‘പന്തിടിപ്പ്’!

കൊച്ചി∙ സന്തോഷം, അതിരുകളില്ലാത്ത സന്തോഷം. 1973 ലെ കേരളത്തിന്റെ സന്തോഷ്‌ ട്രോഫി കിരീടനേട്ടത്തിനു സമർപ്പിച്ച മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ, ആറു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് പ്ലേഓഫിലേക്ക് മാർച്ച്‌ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും ആകില്ല ആരാധകരുടെ പൊതുവികാരം.

തൊട്ടതെല്ലാം പിഴച്ച തുടർസീസണുകളും തകർന്നു തരിപ്പണമായ സ്വപ്നവുമായി തളർന്നു തുടങ്ങിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സാണ് മോട്ടിവേഷനൽ സ്പീക്കർ കൂടിയായൊരു കോച്ചിന്റെ വരവിൽ കിരീടത്തിലേക്ക് മാർച്ച്‌ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്.

∙ ഇവാൻ പുലിയാണ്

ആറു വർഷം എന്ന സംഖ്യയിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ കൈ പിടിക്കുന്നതിനു മുൻപു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേരിട്ട തിരിച്ചടികളുടെ നേർചിത്രം. ഇംഗ്ലിഷ് പരിശീലകൻ സ്റ്റീവ് കൊപ്പലിനു കീഴിൽ പ്ലേഓഫ് കളിച്ചതിനു ശേഷം നാലു സീസണുകളിലായി 5 പരിശീലകരെ പരീക്ഷിച്ച കേരള ടീമിന്റെ വിജയശതമാനം 20% മാത്രമായിരുന്നു. റെനി മ്യൂലൻസ്റ്റീൻ മുതൽ കിബു വിക്കൂന വരെയുള്ള പരിശീലകർക്കു കീഴിൽ 74 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നു വെറും 15 ജയമാണ് ഇക്കാലയളവിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കുറിച്ചത്. 28 തവണ തോൽവിയുടെ കയ്പുനീർ കുടിച്ച ടീം കഴിഞ്ഞ 4 സീസണുകളിലായി നേടിയത് 76 പോയിന്റ് മാത്രം.

ലീഗിലെ ആദ്യ സ്ഥാനക്കാരായ ജംഷഡ്പുരും മോഹൻ ബഗാനും ചേർന്ന് ഈ സീസണിൽ നേടിയ പോയിന്റ് മാത്രമെടുത്താലും ഇതിലേറെ വരുമെന്നതിലുണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നിട്ട ദുരന്തപർവത്തിന്റെ ആഴം. കോവിഡിന്റെ പ്രഹരവും ക്യാപ്റ്റൻ ജെസ്സൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന താരങ്ങളുടെ പരുക്കും സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും വുക്കൊമനോവിച്ചിനു കീഴിൽ 20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 വിജയവും 7 സമനിലയുമായി 34 പോയിന്റോടെയാണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്ലേഓഫ് എൻട്രി.

∙ ഇവർ പുപ്പുലികൾ

മുൻ സീസണുകളിൽ ബെർബറ്റോവും ഓഗ്ബെച്ചെയും ഹൂപ്പറും പോലുള്ള പ്രഗൽഭർ നിരന്നിട്ടും ഗോളടിക്കാൻ മടിച്ചുനിന്ന (74 മത്സരങ്ങളിൽ 90 ഗോൾ) ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സാണു വുക്കൊമനോവിച്ചിനു കീഴിൽ 20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നു 34 ഗോൾ തൊടുത്ത അറ്റാക്കിങ് സംഘമായി മാറിയത്. ഗോൾ തടുക്കുന്നതിലും ഇവാന്റെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേറെ തലത്തിലെത്തി. 74 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നു 118 ഗോൾ വഴങ്ങിയ (ഗോൾ വ്യത്യാസം: -28 !) ദൗർബല്യമാണു ഗോൾവലയ്ക്കു കീഴിലും പ്രതിരോധത്തിലുമായി യുവതാരങ്ങളെ നിരത്തി കോച്ച് പരിഹരിച്ചത്.

ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവുമധികം മത്സരങ്ങളിൽ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് (7 തവണ) നേടിയ ടീമാണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ പോസിറ്റീവ് മുഖവുമായി (+10) ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സീസൺ പൂർത്തിയാക്കുന്നതും ഐഎസ്എലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യസംഭവം.

ഒരു സീസണിലെ വിജയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും പോയിന്റ് നേട്ടത്തിലും ഗോൾ സ്കോറിങ്ങിലുമെല്ലാം പുതിയ ഉയരം താണ്ടിയാണ് വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ ബ്ലാസ്റ്റ്. പ്രതിരോധത്തിലും ആക്രമണത്തിലും മുൻപെങ്ങും കാണിക്കാത്ത കെട്ടുറപ്പും സ്ഥിരതയും കാഴ്ചവച്ച ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്കോറിങ്ങിലും ഞെട്ടിച്ചു – ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ടീമിനായി ഗോളടിച്ച സീസൺ ആണിത്. വുക്കൊയുടെ പോരാളിക്കൂട്ടത്തിലെ 10 പേരാണ് ഗോൾവേട്ടക്കാരുടെ നിരയിൽ.

English Summary: Kerala Blasters FC Enter Semi-Final Of ISL For The First Time In 6 Years