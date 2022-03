ലണ്ടൻ ∙ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ മാ‍ഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റ‍ഡിനായി ഹാട്രിക് നേടിയ മത്സരത്തിലൂടെ റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി പേരെഴുതിച്ചേർത്ത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. പ്രഫഷനൽ ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡാണു മുപ്പത്തേഴുകാരൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ പുതിയ നേട്ടം. പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർതാരത്തിന്റെ ഗോൾ നേട്ടം 807 ആയി. ഓസ്ട്രിയയുടെ ജോസഫ് ബിക്കാനെയാണു (805) ക്രിസ്റ്റ്യാനോ മറികടന്നത്.

ബിക്കാൻ 1931നും 1955നും ഇടയിലാണു വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾക്കായി കളിച്ചത്. അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബിക്കാനും ബ്രസീൽ ഇതിഹാസം പെലെയും മുൻതാരം റൊമാരിയോയും ആയിരത്തിലേറെ ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് അതിലും കുറവാണ്. പെലെയുടെ പേരിൽ 767 ഗോളുകളും റൊമാരിയോയുടെ പേരിൽ 772 ഗോളുകളുമാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മെസ്സിക്ക് 759 ഗോളുകൾ‍.

അതിനിടെ, ബിക്കാന്റെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 821 ആണെന്ന വാദവുമായി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ രംഗത്തെത്തി. പഴയ ചെക്ക് ദേശീയ ടീമിനായും രാജ്യത്തെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾക്കായും ബിക്കാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഹാട്രിക്കും റെക്കോർഡും നേടിയ മത്സരത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് 3–2നു ടോട്ടനത്തെ മറികടന്നു.

ലിവർപൂളിന് വിജയം

മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ബ്രൈട്ടനെ 2–0നു തകർത്ത് ലിവർപൂളിന്റെ മുന്നേറ്റം. ലൂയിസ് ഡയസും (19’) മുഹമ്മദ് സലായുമാണു (61’) ലിവർപൂളിന്റെ സ്കോറർമാർ. 2–ാം പകുതിയിൽ പെനൽറ്റിയിലൂടെയായിരുന്നു സലായുടെ ഗോൾ. ലീഗിൽ ലിവർപൂളിന്റെ തുടർച്ചയായ 8–ാം വിജയമാണിത്. 66 പോയിന്റുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കു (69) പിന്നിൽ രണ്ടാമതാണു ലിവർപൂൾ.



