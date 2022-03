‘ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഗാലറിയിലുണ്ടാകും; കപ്പടിച്ചാൽ കൊച്ചിയിലേക്കു പറക്കും’

മഡ്ഗാവ് (ഗോവ) ∙ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ജെസ്സൽ കാർണെയ്റോയെ ഈ സീസണിൽ കളിക്കളം വിടാൻ നിർബന്ധിതനാക്കിയത് ഇടതു തോളെല്ലിനേറ്റ പരുക്കാണ്. ഇടതു തോളിൽനിന്ന് കൈത്തണ്ടയിലേക്കു നോട്ടമെത്തിയപ്പോൾ ജെസ്സലിന്റെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി. ഇടതു കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം പച്ചകുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘അമെലീസ’ എന്നെഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. വാത്സല്യം വഴിയുന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ ജെസ്സൽ പറഞ്ഞു: ‘ഇവളാണെന്റെ ജീവൻ. എന്റെ പൊന്നുമോൾ...’

ഇന്നലെ അമെലീസയ്ക്കു 10 വയസ്സ് തികഞ്ഞു. കാണാനോ ഒരുമിച്ചു ജൻമദിനം ആഘോഷിക്കാനോ സാധിച്ചില്ല. കാരണം, ജെസ്സൽ ഗോവയിലെ ജൻമനാടായ മായ്ന–കുർട്ടോറിമിലാണ്. അമെലീസ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ലണ്ടനിലും. പരുക്കുമൂലം ടീമിനൊപ്പവും ചികിത്സമൂലം മകൾക്കൊപ്പവും ചേരാനാവാത്ത വിഷമത്തിലും ജെസ്സൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു; ‘കുക്കു’ എന്നു വിളിക്കുന്ന അമെലീസ മിടുക്കിയായിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ. ജെസ്സൽ (31) അവിവാഹിതനാണ്. ഉറ്റ കൂട്ടുകാരിയും അമെലീസയുടെ അമ്മയുമായ യുവതിയെക്കുറിച്ചു വെളിപ്പെടുത്താൻ താരം തയാറല്ല. 18 തികയുമ്പോൾ മകൾ ഗോവയിലേക്കു വരുമെന്നു മാത്രമാണു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായ ജെസ്സൽ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ്. മാമ്മോദീസാ മുങ്ങിയ പള്ളിയും കളിച്ചു വളർന്ന മൈതാനങ്ങളും മുതൽ കൂട്ടുകാരെ വരെ ‘മനോരമ’യ്ക്കായി സ്വന്തം ബൈക്കിൽ കറങ്ങിനടന്നു ജെസ്സൽ പരിചയപ്പെടുത്തി.

ജെസ്സൽ ജനിക്കുന്ന കാലത്തു മായ്നയും കുർട്ടോറിമും ഒറ്റ ഗ്രാമമായിരുന്നു. പിന്നീടു മായ്ന ‘സ്വയംഭരണം’ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തടാകക്കരയിലുള്ള കുർട്ടോറിം സെന്റ് അലക്സ് പള്ളിയുടെ മൈതാനം കുട്ടിക്കാലത്തെ കളരികളിൽ പ്രധാനമാണ്. മായ്നക്കാർ ഇടവക വിഭജിച്ച് സെന്റ് റീത്താസ് പള്ളിയിൽ കുടിയേറിയപ്പോൾ അതിന്റെ മൈതാനമായി ജെസ്സലിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും കളം.

സാൽസെറ്റിന്റെയും സാൽഗോക്കറിന്റെും താരമായിരുന്ന പിതാവ് റോക്കി കാർണെയ്റോ തന്നെയാണു കാൽപന്തുകളിയിൽ ജെസ്സലിന്റെയും അനിയൻ റോക്കിയുടെയും ഗുരു. ജെസ്സലിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിദേശത്താണിപ്പോൾ. ഫുട്ബോൾ ജീവനായതുകൊണ്ടും അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്നു നടത്തുന്ന ‘ജെകേ കേറ്ററിങ്’ ബിസിനസിനു ഗ്രാമത്തിലുള്ളപ്പോഴെല്ലാം സഹായമാകണം എന്നതുകൊണ്ടും ജെസ്സൽ എങ്ങോട്ടുമില്ല.

ഇപ്പോഴുള്ള കൂട്ടുകാരെല്ലാം പ്രായത്തിൽ ഏറെ മുതിർന്നവരാണ്. സെന്റ് റീത്താസ് പള്ളിക്കടുത്തു രണ്ടു മുറിയുള്ള മറീൻ സ്പോർട്സിന്റെ ‘ക്ലബ് ഹൗസ്’ ആണ് താവളം. അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് റിബെല്ലോ എപ്പോഴുമുണ്ടാകും. സുഹൃത്ത് കസ്റ്റോഡിയോ സെക്വീറയും ഒപ്പമുണ്ട്.

ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ പേരുവിളിച്ച് ആളുകൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. വലിയ ജനപ്രീതിയാണല്ലോ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ജെസ്സൽ: ‘ശത്രുക്കളുമുണ്ട്. വില്ലേജ് ഫുട്ബോളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു ഗ്രാമക്കാർക്കു ഞാൻ ശത്രുവാണ്. പക്ഷേ, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോട് ഇവിടെയെല്ലാർക്കും സ്നേഹമാണ്. എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹം രാഹുലിനോട് (കെ.പി.) ആണ്. ഓഫ് സീസണിൽ അവൻ ഇവിടെ വരും. ചൂണ്ടയിടാനും കളിക്കാനും കൂടും.’

‘ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഞാനും കൂട്ടുകാരും ഗാലറിയിൽ ഉണ്ടാകും. കപ്പടിച്ചാൽ അതുമായി കൊച്ചിയിലേക്കു ടീം പറക്കുമ്പോൾ ഞാനുമുണ്ടാകും. വരാതെങ്ങനെ? വീട് മായ്നയിൽ ആണെങ്കിലും ഞാനൊരു കേരളക്കാരനല്ലേ?’

English Summary: Visiting Jessel Carneiro at his own village