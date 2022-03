ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയെ 2–0നു തോൽപിച്ചു; ആർസനൽ നാലാമത്

ലണ്ടൻ ∙ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയെ 2–0നു തോൽപിച്ച ആർസനൽ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ മറികടന്ന് 4–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. തോമസ് പാർട്ടീ (11’), അലക്സാന്ദ്രേ ലകാസറ്റെ (59’ – പെനൽറ്റി) എന്നിവർ പീരങ്കിപ്പടയുടെ ഗോളുകൾ നേടി.

ജയത്തോടെ ആർസനലിന് 51 പോയിന്റായി. 69 പോയിന്റുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയാണു ലീഗിൽ ഒന്നാമത്. ലിവർപൂൾ (66), ചെൽസി (59) ടീമുകൾ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ. 5–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള യുണൈറ്റഡിന് 50 പോയിന്റ്.

