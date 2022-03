ലയണൽ മെസ്സി ഗോളടിച്ച് തിളങ്ങി; വെനസ്വേലയെ വീഴ്ത്തി അർജന്റീന (3–0)

ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ്∙ സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസ്സി ഗോളടിച്ചു തിളങ്ങിയ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ, വെനസ്വേലയെ എതിരില്ലാത്ത വീഴ്ത്തി അർജന്റീന. അർജന്റീനയുടെ തട്ടകത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് ആതിഥേയരുടെ വിജയം. നിക്കോളാസ് ഗോൺസാലസ് (35), എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയ (79), ലയണൽ മെസ്സി (82) എന്നിവരാണ് അർജന്റീനയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത്.

ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് മുൻപേതന്നെ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയ അർജന്റീന, ഈ വിജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ബ്രസീലിനു താഴെ രണ്ടാമതെത്തി. 16 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 42 പോയിന്റുമായാണ് ബ്രസീൽ ഒന്നാമതു നിൽക്കുന്നത്. അത്രയും മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് അർജന്റീനയ്ക്ക് 38 പോയിന്റുണ്ട്.

∙ സെനഗലിനെ വീഴ്ത്തി ഈജിപ്ത്

ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് ലിവർപൂളിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ നേർക്കുനേർ വന്ന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതയ്ക്കായുള്ള പ്ലേഓഫ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ സെനഗലിനെതിരെ ഈജിപ്തിന് വിജയം. സാദിയോ മാനെയുടെ സെനഗലിനെ മുഹമ്മദ് സലായുടെ ഈജിപ്ത് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത്.

സെഗനൽ താരം സാലിയോ സിസ് വഴങ്ങിയ സെൽഫ് ഗോളാണ് ഈജിപ്തിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. മുഹമ്മദ് സലായുടെ ഷോട്ട് ക്രോസ് ബാറിലിടിച്ച് തെറിച്ചത് സാലിയോയുടെ ദേഹത്തുതട്ടി വലയിൽ കയറുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ, രണ്ടാം പാദ പോരാട്ടത്തിൽ സെനഗലിനെ സമനിലയിൽ തളച്ചാലും ഈജ്പ്തിന് ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത ഉറപ്പിക്കാം.



