ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കൂട്ടി മലയാളികൾ; എല്ലാവരും എവിടെ താമസിക്കും?

മുൻപൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ. ഖത്തർ 2022 ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ റൗണ്ടിനുള്ള മാച്ച് ടിക്കറ്റുകൾ മലയാളികൾ വൻതോതിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഘട്ടം ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിലും ആയിരക്കണക്കിനു മലയാളികൾ ടിക്കറ്റെടുക്കും. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള മലയാളി ആരാധകർ ടിക്കറ്റുകൾക്കു പിന്നാലെയാണ്. ഖത്തറിൽ ഇവർക്കെല്ലാമുള്ള താമസം എവിടെ? ചോദ്യം മലയാളികളുടെ താമസത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഉത്തരം പക്ഷേ ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന സകലമാന ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെയും താമസത്തെക്കുറിച്ചാണ്.

ഇതാണുത്തരം: സാധാരണക്കാരായ കളിപ്രേമികൾ ഖത്തറിൽ താമസസൗകര്യം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും. ഖത്തറിൽനിന്നു വരുന്ന വാർത്തകളിൽ പലതും താമസ സൗകര്യം കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചാണ്.

ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കിട്ടിയൊരു വാർത്ത: സൗദി അറേബ്യ ഫൈനൽ റൗണ്ടിനു യോഗ്യത നേടി. ധനികരായ ആയിരക്കണക്കിനു സൗദി പൗരൻമാർ കളി കാണാൻ ദോഹയിലെത്തും. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യറൗണ്ടിൽ സ്വന്തം ടീമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ. സൗദിയിൽനിന്നു റോഡ് മാർഗം ദോഹയിൽ എത്താനും മടങ്ങാനും കഴിയും. ഒരു ദിശയിലേക്ക് 8 മണിക്കൂർ യാത്ര. പക്ഷേ സൗദി പൗരൻമാരിൽ ഭൂരിഭാഗംപേരും ദോഹയിൽ തങ്ങാനാണു സാധ്യത. തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായ സൗദി ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിനു യോഗ്യത നേടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരുടെ താമസസൗകര്യം വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറുകയാണ്.

ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഫിഫ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു രണ്ടു തരം കാണികളെ. 1: ഖത്തറിലെ താമസക്കാർ. 2: മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ. ഖത്തറിലുള്ളവരുടെ താമസം പ്രശ്നമല്ല. മറ്റുള്ളവർക്കായി എന്തൊക്കെയാണു സജ്ജീകരണങ്ങളെന്നു നോക്കാം. ഹോട്ടൽ മുറികൾ, ആഡംബര കപ്പലുകളിലെ മുറികൾ, അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും വില്ലകളും, ഫാൻ വില്ലേജ് എന്നു പേരു നൽകിയിട്ടുള്ള മരുഭൂ ക്യാംപുകൾ. ഇവയാണു താമസത്തിനായി ഫിഫ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റേഡിയങ്ങളും മേൽപ്പറഞ്ഞ താമസ സ്ഥലങ്ങളുമെല്ലാം വിളിപ്പാടകലെ ആയതിനാൽ ദോഹയിലെ യാത്രയൊരു പ്രശ്നമേയല്ല. കളിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യമാച്ച് ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ടതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിനു വേദിയായ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മെട്രോയിലോ കാറിലോ എളുപ്പത്തിൽ എത്താനാവും. പക്ഷേ താമസം?

താമസത്തിനുള്ള ബുക്കിങ് ഇക്കഴിഞ്ഞ 21ന് ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. https://www.qatar2022.qa/book/en/ വെബ്സൈറ്റിൽ ബുക്കിങ് നടത്താവുന്നതാണ്. ഓരോ കളിപ്രേമിക്കും അനുവദിക്കപ്പെട്ട മാച്ച് ടിക്കറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്കിങ് സാധ്യമാണ്. ഫലവത്തായ മാച്ച് ടിക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പരുണ്ടെങ്കിലും മതി.

∙ മുറി ബുക്കിങ്ങിൽ സഹായകമാകാവുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ

∙ അപ്പാർട്മെന്റുകളും വില്ലകളും എന്നതു കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ്. സ്വന്തം വില്ല അഥവാ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നാൽ സ്വയം പാചകം ചെയ്തു കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെന്നർഥം. സ്വകാര്യതയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം അവസരം. ഒരു ബെഡ് റും മുതൽ 6 കിടപ്പുമുറികൾ വരെയുണ്ട്. സ്വീകരണമുറി ഉൾപ്പെടെ ഒരു ആഡംബര വീട്ടിലുള്ളതെന്തും ഉണ്ടാകും. അടുക്കളയിൽ എല്ലാത്തരം ഉപകരണങ്ങളും സജ്ജമായിരിക്കും. പ്രത്യേക ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഏജൻസി വഴിയാണു ഫിഫ ഇവ ഏർപ്പാടു ചെയ്യുന്നത്. ദോഹ നഗരത്തിലും പരിസരത്തുമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ആകർഷക കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കും ഇത്തരം വില്ലകളും ഫ്ലാറ്റുകളും.

അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്കും വില്ലകൾക്കും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസപ്ഷനും അതിഥിസേവനവും ഉറപ്പ്. സൗജന്യ വൈഫൈയുമുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ വീടു വൃത്തിയാക്കാൻ ആളെത്തും. അലക്കുയന്ത്രവും ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കിടപ്പുമുറിയിലെ വിരികളും പുതപ്പുകളും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. ടെലിവിഷനിൽ കിട്ടുന്ന രാജ്യാന്തര ചാനലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. ജിമ്മും നീന്തൽക്കുളവും എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെന്റിനും സൗജന്യമായി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ചില സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇൻഡോർ, ഔട്ട്ഡോർ കോർട്ടുകളുണ്ടാകും. ഉറപ്പില്ല.

അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും വില്ലകളുടെയും നിരക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മലയാളിയും ഞെട്ടുകയില്ലെങ്കിലും സാധാരണക്കാരൻ ഞെട്ടുമായിരിക്കും. ദിവസവാടക 40,000 രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണ്. പക്ഷേ 4 പേർ ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കു 10,000 രൂപയേ ആവൂ എന്നും കണക്കാക്കാം. 30,000 ദിവസവാടകയുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ദോഹയിലെ ഓൾ എയർപോർട്ട് പ്രദേശത്തെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ വാടക നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അവയുടെ ബുക്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല. ആറു കിടപ്പുമുറിയുള്ളൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മുറികൾ മാത്രമായി ബുക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല എന്നതു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. ചിത്രം: AFP

∙ ആഡംബരക്കപ്പലുകളിലെ മുറികൾ തരുന്നതു തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുവരെ ക്രൂസ് യാത്രകളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക്. 2 കപ്പലുകളാണ് ഇതുവരെ അധികൃതർ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എംഎസ്‌സി പോയ്സിയയും എംഎസ്‌സി വേൾഡ് യൂറോപ്പയും. ദോഹ ഗ്രാൻഡ് ടെർമിനലിൽ ഇവ നങ്കൂരമിട്ടു കിടക്കും. വിവിധ തരം മുറികളുണ്ടാകും. കരയിലെ ഹോട്ടലുകളിലോ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലോ ഉള്ള മുറികളുടെയത്ര വിസ്താരവും ആർഭാടവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുറപ്പ്. ചില മുറികൾക്കു പുറത്തേക്കു നോക്കാവുന്ന ജാലകങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലതിനു ജനലുകളുണ്ടാകും. പക്ഷേ തുറക്കാനാവില്ല. ബാൽക്കണിയുള്ള മുറികൾ വലിയൊരു ആകർഷണമാകും, പക്ഷേ കാശു കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടിവരും.

പോയ്സിയ നൽകുന്നത് 1265 ഫോർ സ്റ്റാർ മുറികളാണ്. 3 നീന്തൽക്കുളങ്ങളുണ്ട്. 15 ബാറുകൾ. പാട്ടും നൃത്തവുമായി ഉല്ലസിക്കാൻ അതിലേറെ വേദികൾ. സ്പായും പാർലറുമെല്ലാമുണ്ടാകും. നീന്തൽക്കുളത്തോടു ചേർന്ന് കൂറ്റൻ സ്ക്രീനിൽ സിനിമയും പന്തുകളിയുടെ സംപ്രേഷണവും കാണാം. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, ടെന്നിസ് കോർട്ടുകളുണ്ട്.

വേൾഡ് യൂറോപ്പ പഞ്ചനക്ഷത്ര കപ്പലാണ്. പുതുപുത്തൻ. 2633 മുറികൾ. 6 നീന്തൽക്കുളം. 30 ബാറുകൾ, പാടാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനുമുള്ള വേദികൾ. പലതരം ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന 13 ശാലകൾ. അതിൽ ആറെണ്ണം അത്യാഡംബരത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അവിടെ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കീശ കീറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കപ്പലുകളിലെ മികച്ച മുറികളുടെ വാടക പ്രതിദിനം ശരാശരി 25000 രൂപയും അതിനു മുകളിലേക്കുമാണ്. പോയ്സിയയിൽ 14,000 രൂപയ്ക്കും മുറിയുണ്ട്. പ്രാതൽ സൗജന്യമായിരിക്കും.

∙ ഓൺലൈൻ ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ് സൈറ്റുകൾ

ഹോട്ടലുകളിലെ താമസം ആർക്കും അപരിചിതമല്ല. ത്രീ സ്റ്റാർ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള മുറികൾ ലഭ്യമാണ്. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നേരേ പലതരക്കാരായ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുമായി ഇടപഴകാം. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽനിന്നു മിതമായ നിരക്കിൽ അവശ്യസാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം. കറങ്ങിനടക്കാം. ദോഹയെന്ന നഗരത്തിന്റെ ജീവിതത്തുടിപ്പുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഹോട്ടൽ മുറികൾ കണ്ടെത്താനാവും. പക്ഷേ ബുക്കിങ്ങിനോട് അടുക്കുമ്പോഴാണു ചില യാഥാർഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക.

ലോകകപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്ന ഖത്തറിലെ ദൃശ്യം. ചിത്രം: AFP

പതിവുരീതിയിൽ ഓൺലൈൻ ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ് സൈറ്റുകൾ വഴി ബുക്കിങ് സാധ്യമാവില്ല. ലോകകപ്പിനു മാസങ്ങൾ മുൻപേ ഖത്തർ ഗവൺമെന്റ് അത്തരം ബുക്കിങ്ങുകൾ തടഞ്ഞു. ലോകകപ്പ് സംഘാടക സമിതിയുടെ ബുക്കിങ് സൈറ്റ് വഴി മാത്രമേ സംഗതി സാധ്യമാവൂ. അപ്പോൾ മുറിവാടകയിൽ വൈവിധ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന സംശയം സ്വാഭാവികം. അധികൃതർക്കൊരു വിശദീകരണമുണ്ട്. തോന്നിയതുപോലെ മുറിവാടക വർധിപ്പിക്കാൻ ഹോട്ടലുകൾക്കു സാധിക്കില്ല.

∙ ‘നോ അവൈലബിലിറ്റി'

ത്രീ സ്റ്റാർ മുതൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ വരെയുള്ള മുറിവാടക സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്നതുപ്രകാരം മാത്രമായിരിക്കും. റിസോർട്–സ്പാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മുറികളും ഇത്തരത്തിൽ മാത്രമേ ബുക്ക് ചെയ്തും വിറ്റുംപോകൂ എന്നുറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പതിവു സൈറ്റുകളിൽ പരതുന്നവർക്ക് ‘നോ അവൈലബിലിറ്റി’ എന്ന സന്ദേശം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിലും ഇത്തരം മറുപടിയാണു പല ഹോട്ടലുകളുടെയും നേരേ എഴുതിക്കാണിക്കുന്നത്. കാത്തിരിക്കാം, അവയുടെ കച്ചവടവും തുടങ്ങട്ടെ.

മാച്ച് ടിക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നൽകിയാലേ മുറി ബുക്കിങ്ങുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാവൂ എന്ന പ്രശ്നവുമുണ്ട്. മാച്ച് ടിക്കറ്റില്ലാത്തവർക്കു ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കാനാവില്ല എന്നർഥം. തോന്നിയപോലെ കുറേദിവസം താമസിക്കാനും കഴിയില്ല. ഡിസംബർ 2നു മാത്രം മാച്ച് ടിക്കറ്റുള്ളയാൾക്ക് ഫൈനൽ വരെ താമസിക്കാൻ മുറി കിട്ടണമെന്നില്ല.

∙ ഫാൻ വില്ലേജുകളെന്നത് മരുഭൂമിയിൽ തയാറാക്കുന്ന ടെന്റ് സൗകര്യങ്ങളാണ്. മികച്ച താമസ സൗകര്യങ്ങളാണിത്. എല്ലാ അർഥത്തിലും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള കിടപ്പുമുറികൾ തന്നെ. ശുചിമുറികളെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടാകും. പകൽ മുറിക്കകം തണുപ്പിക്കാനും രാത്രി ചൂടുനൽകാനും സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാകും. ക്യാബിൻ പോലുള്ള മുറികളും ചുമ്മാ ക്യാംപിങ് മട്ടിലുള്ള കിടപ്പറകളും ലഭിക്കും. ഇവയുടെ ബുക്കിങ് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽനിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നും യൂറോപ്പിൽനിന്നുമെല്ലാം എത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ കളിപ്രേമികൾക്കായി കരുതിവച്ചിരിക്കുകയാവണം. ഇവയുടെ നിരക്കു സംബന്ധിച്ചും വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

∙ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവുമധികം സന്തോഷം പകരുന്നൊരു വാർത്ത: നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവോ സുഹൃത്തോ ഖത്തറിലുണ്ടോ? അവർക്കു നല്ലൊരു താമസസൗകര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 അതിഥികളെ അവിടെ താമസിക്കാം. 10 പേരെ വരെ. അതിലധികം സാധ്യമല്ല.

