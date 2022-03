‘ഞങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ രാഷ്ട്രംതന്നെ’; 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കാനഡ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്!

ടൊറോന്റോ∙ 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ യോഗ്യത നേടി കാനഡ. ടൊറോന്റോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ മത്സരത്തിൽ ജമൈക്കയെ 4–0നു തകർത്താണ് ഖത്തറിനുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചത്.



സൈൽ ലാരിൻ, ടാജൻ ബുക്കാനൻ, ജൂനിയർ ഹോലിയെറ്റ് എന്നിവരാണ് കാനഡയ്ക്കായി ഗോൾ‌ നേടിയത്. അഡ്രിയൻ മാരിയപ്പയുടെ സെൽഫ് ഗോൾ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി. കോൺകകാഫ് മേഖലയിൽനിന്നുള്ള ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽനിന്നു ജമൈക്ക നേരത്തെതന്നെ പുറത്തായിരുന്നു.

ഫിഫയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 2–ാം തവണ മാത്രമാണു കാനഡ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്കു യോഗ്യത നേടുന്നത്. 1986 മെക്സിക്കോ ലോകകപ്പിലാണ് കാനഡ ഒടുവിലായി യോഗ്യത നേടിയത്.

കാനഡയുടെ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ തിളക്കമാർന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചതിനു പിന്നാലെ 2018ൽ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ജോൺ ഹേഡ്മാന്റെ തന്ത്രങ്ങളാണു കാനഡയുടെ യോഗ്യതയിൽ നിർണായകമായത്. ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിയത് കാനഡ ഒരു ഫുട്ബോൾ രാഷ്ട്രമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണെന്നു ഹേഡ്മാൻ പറഞ്ഞു.

‘നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയുമോ, നിങ്ങൾ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ കളിക്കുന്നു. ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് ടീമിൽ കാനഡയിൽനിന്നുള്ള താരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ അവർ ലോകകപ്പിനുതന്നെ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കുന്നു. കാനഡ ഒരു ഫുട്ബോൾ രാഷ്ട്രമാണ്. ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും ഏറെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളു’– മത്സരശേഷം ഹേഡ്മാൻ പ്രതികരിച്ചു.

യോഗ്യതാ റൗണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കവേ, 2 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരേയൊരു പോയിന്റ് മാത്രമാണു കാനഡയ്ക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച കാനഡ ജമൈക്കയെ നിഷ്പ്രഭരാക്കുന്ന പ്രകടനമാണു പുറത്തെടുത്തതും.

13 കളിയിൽ 8 ജയവും 4 സമനിലയും അടക്കം 28 പോയിന്റോടെയാണ്, ഒരു മത്സരം ബാക്കിനിൽക്കെത്തന്നെ കാനഡ ലോകകപ്പ് ബെർത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്. യുഎസ് (25), മെക്സിക്കോ (25), കോസ്റ്റാറിക്ക (22) എന്നിവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽനിന്നു നേരിട്ടോ, പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചോ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടാൻ അവസരമുണ്ട്.

