അബ്രമോവിച്ചിന്റെ ആധിപത്യത്തിന് അവസാനം, ചെൽസി കുരുക്കിൽ; നിറയുന്ന ആശങ്ക

‘കളിക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര കുപ്പായങ്ങളും മത്സരത്തിനു പോകാൻ ബസും ഉള്ളിടത്തോളം കളിക്കളത്തിൽ ഞങ്ങളുണ്ടാകും. ചങ്കുറപ്പോടെ പൊരുതുകയും ചെയ്യും. ലീലിനെതിരെയുള്ള ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിനു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിമാനമുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ബസിനു പോകും. അതുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴു സീറ്റ് വാഹനമോടിച്ചുപോകും.’ - തോമസ് ടുഹെൽ, ചെൽസി പരിശീലകൻ

സ്റ്റംഫോർഡ് ബ്രിജിൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിറയുന്നത്. ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ. അതിനിടയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ചെൽസി പരിശീലകൻ തോമസ് ടൂഹെൽ നൽകിയ ഈ 2 മറുപടികളാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഫുട്ബോൾ എന്ന വികാരത്തെ കെടുത്താൻ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കുമാവില്ലെന്ന് അടിവരയിട്ടു പറയുകയാണ് ടൂഹെൽ. ചെൽസിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ ലീലിനെ മറികടന്ന് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉറപ്പാക്കിയ ടുഹെലിന്റെ സംഘം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ചെൽസിയുടെ കുതിപ്പിന് പണമൊഴുക്കിയ റോമൻ അബ്രമോവിച്ചിന്റെ ആധിപത്യത്തിന് അവസാനമാകുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇംഗ്ലിഷ് ഫുട്ബോളിലെ അസാധാരണമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കുകൂടിയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ വാളോങ്ങി നിന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അബ്രമോവിച്ചിനെ പൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചെൽസി ക്ലബ് അടക്കം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ മരവിപ്പിച്ചു. ചെൽസി ഉടമയ്ക്കു എതിരെ മാത്രമല്ല, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുട്ടിനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത ഇഗോർ സെഷിൻ, ഒലേഗ് ഡെറിപാസ്ക, ദിമിത്രി ലെബഡോവ്, അലെക്സി മില്ലർ, ആന്ദ്രെയ് കോസ്റ്റിൻ, നിക്കൊളായ് ടോക്കറേവ് എന്നീ 6 കോടീശ്വരൻമാർക്കെതിരെയും കടുത്ത നടപടികളുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് പൗരൻമാരുമായുള്ള ഇടപാടും കച്ചവടവും നിരോധിച്ചാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ്.

മെയ് 31 വരെ ബാധകമായ ഈ ഉത്തരവിലൂടെ അബ്രമോവിച്ചിന്റെ പ്രധാന സ്വത്തുക്കളിലൊന്ന് എന്ന നിലയിൽ ചെൽസി ഫുട്ബോൾ ക്ലബിനും സാമ്പത്തികനിരോധനം നേരിട്ട് ബാധിക്കും. സർക്കാർ നടപടി വരാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ചെൽസി ക്ലബിന്റെ നടത്തിപ്പും മേൽനോട്ടവും ചെൽസി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ അബ്രമോവിച്ച് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അതു ഫലം കണ്ടില്ല. തുടർന്നാണ് ക്ലബ് വിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്നാൽ അതു നടക്കും മുൻപേ നിനച്ചിരിക്കാതെ സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെത്തി. മാർച്ച് 10 ന് 117ാം പിറന്നാൾ പിന്നിട്ട ചെൽസി അബ്രമോവിച്ചിന്റെ 19 വർഷകാലയളവിൽ നേടിയത് 21 കിരീടങ്ങളാണ്. മറ്റേതൊരു പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബിനെയും പിന്നിലാക്കുന്ന നേട്ടം. പക്ഷേ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളുടെ തിളക്കം കുറയ്ക്കുന്ന, തലകുനിച്ചുള്ള മടക്കമായി അദ്ദേഹത്തിന്.

റോമൻ അബ്രമോവിച്ച്

∙ ഞെട്ടലിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകം

ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ പൊടുന്നനേയുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് പ്രീമിയർ ലീഗും യുവേഫയും. അബ്രമോവിച്ചിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാരിനുമേൽ ദിവസംപ്രതി സമർദ്ദമേറുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സർക്കാർ ഇടപെടലിനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ക്ലബ് വിൽക്കാൻ അബ്രമോവിച്ചിന് സമയം നൽകുമെന്നു തന്നെയായിരുന്നു ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ന്യൂയോർക്കിലെ ബാങ്കായ റെയ്നെ ഗ്രൂപ്പിനെയായിരുന്നു ചെൽസിയുടെ വിൽപന നടത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ അബ്രമോവിച്ച് അവസരമുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിനു മുതിരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഉറപ്പൊന്നുമായിട്ടില്ല.

∙ ആശ്വാസമായി അനുമതി

ക്ലബ് വിൽക്കുന്നതിനും വിലക്കു വന്നതോടെ ചെൽസിയുടെ ഭാവി ശരിക്കും ഇരുളടയുകയായിരുന്നു. പരിഹാര മാർഗങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചേക്കും എന്ന കടുത്ത ആശങ്കയുമുയർന്നു. എന്നാൽ അബ്രമോവിച്ചും റെയ്നെ ബാങ്ക് അധികൃതരും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ക്ലബ് വിൽക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. വാങ്ങാനുള്ളവർക്ക് താൽപര്യമറിയിക്കാൻ മാർച്ച് 15 വരെയായിരുന്നു സമയം വച്ചിരുന്നത്.

എന്നാൽ കൂടുതൽപേരെ ആകർഷിക്കാനായി സമയപരിധി ഒരാഴ്ച കൂടി നീട്ടി നൽകി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലബിന്റെ വിൽപന നടത്തണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. ചെൽസി ഫുട്ബോൾ ക്ലബിനും ആരാധകർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചത്. ക്ലബ് വാങ്ങുന്നയാളെയും വിൽപനയിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന തുക ചെലവഴിക്കേണ്ട രീതിക്കും സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണ്ടിവരും.

ചെൽസി പരിശീലകൻ തോമസ് ടൂഹെൽ

നിലവിൽ ചെൽസി വാങ്ങാനായി മുൻപന്തിയിലുള്ളത് 3 അമേരിക്കൻ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ടോഡ് ബോലി കൺസോർഷ്യം 2.5 ബില്യൺ വരെയാണ് മുന്നോട്ടുവച്ച തുക. റിക്കെറ്റ്സ് കുടുംബവും വൂഡി ജോൺസണുമാണ് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച മറ്റു രണ്ടു പേർ. ചെൽസിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനും ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായിയുമായ നിക്ക് കാൻഡി ക്ലബ് വാങ്ങാനുള്ള താൽപര്യമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ അമേരിക്കയിലെ ഹെഡ്ജ് ശതകോടീശ്വരൻ കെൻ ഗ്രിഫിൻ റിക്കറ്റ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പും ചെൽസി വാങ്ങാൻ മുൻനിരയിലുണ്ടെന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

∙ പ്രതിസന്ധിയുടെ കുരുക്കുകൾ

കടുത്ത നടപടികൾ വന്നതോടെ ക്ലബിന് ഈ സീസൺ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ചെൽസി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ബാർക്ലെയ്സ് ബാങ്ക് ചെൽസിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പരുങ്ങലിലായി. ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനായി സർക്കാർ നൽകിയ അനുമതി പരിശോധിച്ചശേഷം ഈ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാനാണു സാധ്യത. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണ നിലയിൽ ക്ലബിന്റെ ദൈനംദിന നടത്തിപ്പ് തീർത്തും ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള അടിയന്തര പരിഹാരമായി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ടിക്കറ്റ് വിൽപനയ്ക്കേർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് ചെൽസിയുടെ ആവശ്യം.

സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിന്റെ ഭാമായി ടീമിന്റെ യാത്രകൾക്ക് പരമാവധി 20,000 പൗണ്ട് മാത്രമെ ചെലവഴിക്കാനാകൂ എന്ന് ഉത്തരവുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പണം കൊണ്ട് നോർവിച്ച് സിറ്റിയിലേക്കുള്ള യാത്രപോലും പറ്റില്ലെന്ന് ചെൽസി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ എവേ മത്സരങ്ങൾക്കായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങിനെ യാത്രചെയ്യും എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം. സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു നിയന്ത്രണം മത്സരം നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. സ്റ്റാംഫോർഡ് ബ്രിജ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മത്സരം നടത്താൻ 5 ലക്ഷം പൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ ചെലവാക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്.

എന്നാൽ മത്സരം നടത്താൻ 8 മുതൽ 10 ലക്ഷം പൗണ്ട് വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ചെൽസിയുടെ കണക്ക്.നിബന്ധന അനുസരിച്ച് മത്സരം നടത്തിയാൽ സുരക്ഷയും ഭക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാനാവില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കാണികൾ ഇല്ലാതെ മത്സരം നടത്തേണ്ടിവരുമെന്നും അവർ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലെ നിരോധനം നീക്കിയാൽ മത്സര നടത്തിപ്പിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ലാഭവിഹിതം അബ്രമോവിച്ചിനു നൽകില്ലെന്ന് ക്ലബ് സർക്കാരിന് ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അധികൃതർ അതു ഇതുവരെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തിട്ടില്ല.

നിലവിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ മത്സരം നടത്താനുള്ള ലൈസൻസ് ആരാധകർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണെന്നും അത് ചെൽസിയുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും വിലകുറച്ചു കാണിക്കുന്നതാണെന്നും ക്ലബ് വാദിക്കുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഹോം മത്സരം കാണാൻ സീസൺ ടിക്കറ്റെടുത്ത 28,000 േപർക്കു മാത്രമായിരിക്കും അനുമതി. മത്സരദിന വരുമാനത്തിൽ 6 ലക്ഷം പൗണ്ടാണ് ചെൽസിക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം.

∙ കൈവിടുന്ന സ്പോൺസർമാർ

ടീമിന്റെ പ്രധാന ഷർട്ട് സ്പോൺസർമാരായ 3 ക്ലബുമായുള്ള കരാർ (പ്രതിവർഷം 40 മില്യൺ ഡോളർ) സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും കളിക്കാരുടെ കുപ്പായത്തിൽ നിന്നു തങ്ങളുടെ ലോഗോയും പേരും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ നിലവിൽ ചെൽസിക്ക് ലോഗോയൊന്നുമില്ലാത്ത കുപ്പായങ്ങൾ കൈവശമില്ല. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിക്കാർക്ക് 3 യുടെ ലോഗോയുമായിത്തന്നെ കളിക്കാനിറങ്ങേണ്ടിവരും. അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ മറയ്ക്കേണ്ടിവരും.

ചെൽസിയുടെ ചാരിറ്റി പാർട്ണറായ പ്ലാൻ ഇന്റർനാഷണലും പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു 2 സ്പോൺസർമാരായ ഡെലിവറി ആപ് സാപ്പും ഹ്യൂണ്ടായിയും കരാറുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ സാമ്പത്തിക നടപടികളെടുത്ത അബ്രമോവിച്ചിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തങ്ങളെയും ആരോപണത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കും എന്നാണ് വലിയ ബ്രാൻഡുകളെ കരാറിൽ നിന്നു പിൻവലിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം മറ്റൊരു സ്പോൺസറായ ട്രിവാഗോ ക്ലബിനൊപ്പം തന്നെ തുടരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലബിന്റെ പ്രധാന സ്പോൺസറായ നൈക്കി ചെൽസിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമോ അതോ കരാറിൽ നിന്നു പിൻമാറുമോ എന്ന് ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിവർഷം 60 മില്യൺ പൗണ്ടിന്റെ നൈക്കിയുടെ കരാറിൽ ഇനിയും 9 വർഷം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ട്രിവാഗോയ്ക്കു പിന്നാലെ നൈക്കിയും പ്രതിസന്ധിയിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നാണ് ചെൽസിയുടെ പ്രതീക്ഷ.

കോവിഡിന്റെ പ്രഹരത്തിൽ ചെൽസിയുടെ വാർഷിക വരുമാനം 170.4 മില്യൺ പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം 153.6 മില്യൺ പൗണ്ടായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ നിന്നു കരകയറുന്നതിനും മുൻപേയാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നടപടി ഇരുട്ടടിയാകുന്നത്.

∙ കൊഴിയുമോ താരങ്ങൾ?

ക്ലബ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയത് ചെൽസിക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ടീം വിട്ടേക്കാമെന്നത് അവർക്ക് ആശങ്കയുടെ ഇരുളാവുകയാണ്. കോച്ച് തോസ് ടുഹെലും കളിക്കാരും ക്ലബിനൊപ്പമെന്ന് ആവർത്തിക്കുമ്പോളും മുങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള കപ്പിലിൽ നിന്നു രക്ഷപെടാൻ പലരും ശ്രമിക്കുമെന്നുതന്നെയാണ് സൂചന.

നിലവിലെ താൽക്കാലിക ലൈസൻസ് പ്രകാരം ക്ലബിന് കളിക്കാരുടെ കരാർ പുതുക്കാൻ അനുമതിയില്ല. ഈ സീസണോടെ കരാർ തീരുന്ന പ്രധാന കളിക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ക്ലബിന് ആശങ്കയേറ്റുന്നതും ഇതു തന്നെയാണ്. സെസാർ അസ്പിലിക്യൂറ്റ്, അന്റോണിയോ റൂഡിഗെ, ആന്ദ്രിയാസ് ക്രിസ്റ്റെൻസൻ എന്നിവരുടെയെല്ലാം കരാർ 2 മാസം കൊണ്ട് തീരും. ക്ലബിന് പുതിയ ഉടമയെ കണ്ടെത്താനായാൽ ഈ ആശങ്കകളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ പറഞ്ഞ സമയത്തിനകം ക്ലബ് കൈമാറ്റം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമായേക്കാം. അങ്ങിനെവന്നാൽ പ്രധാന താരങ്ങളും യുവതാരനിരയും ഫുട്ബോൾ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ പച്ചപ്പുതേടിപ്പോയേക്കാം.

ചെൽസിയുടെ പ്രതിസന്ധിൽ നിന്നു നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ പ്രധാന ടീമുകളെല്ലാം രംഗത്തുണ്ട്. അസ്പിലിക്യൂറ്റയെയും ക്രിസ്റ്റ്യൻസെനെയും സ്വന്തമാക്കാൻ ബാർസിലോനയ്ക്ക് താൽപര്യമുണ്ട്. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധനിരതാരങ്ങളിലൊരാളായ ജർമനിയുടെ റൂഡിഗെറിനെ നോട്ടമിട്ടിട്ടുള്ളത് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും റയൽ മഡ്രിഡും പിഎസ്ജിയും അടക്കമുള്ള വമ്പൻമാരാണ്.

