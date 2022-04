പോച്ചെറ്റിനോ, ടെൻ ഹാഗ് - ആരാകും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ...?

ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ നീളുന്ന കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. ഓരോ വിജയവും പരാജയവും സമനിലയുമൊക്കെ അവർക്ക് സ്വയം കണ്ടെത്തലിന്റേതാണ്. ലെസ്റ്റർസിറ്റിക്കെതിരെ നടന്ന കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ സമനിലയും അതിൽപ്പെടും. താൽക്കാലിക ചുമതലക്കാരൻ റാൽഫ് റാഗ്നിക്കിന് ടീമിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ പരിഹരിക്കാനായിട്ടില്ല. ഒട്ടേറെ കളിക്കാർ ടീം വിടും എന്നും സൂചനയുണ്ട്. ജൂണിൽ കരാർ അവസാനിക്കുന്നവരും തുടരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

സീസൺ അവസാനം വരെ റാഗ്നിക്കിനെ താൽക്കാലിക ചുമതലയേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് ബോർഡിന്റെ മനസ്സിൽ അടുത്ത സീസണിൽ വരുന്ന പുതിയ പരിശീകന് മികവിന്റെ ഉയരങ്ങളിലെത്താനുള്ള അടിസ്ഥാനമൊരുക്കുകയെന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരോ മത്സരത്തിലും ലക്ഷ്യബോധം തീരെയില്ലാത്ത ഒരു ടീമിനെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഇറക്കാൻ മാത്രമെ റാഗ്നിക്കിന് കഴിയുന്നുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ എവർട്ടെണിനതിരെ തോൽവിയറിഞ്ഞതോടെ അടുത്ത സീസണിലെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത വിദൂര സാധ്യത മാത്രമായിക്കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധവും തെളിച്ചവുമുള്ള ഒരു ഭാവി പദ്ധതി അനിവാര്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഓൾഡ് ട്രഫോർഡ് ഇപ്പോൾ.

യുണൈറ്റഡ് ബോർഡിന്റെയും ടീമിന്റെയും ആരാധകരുടെയുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷ അടുത്ത പരിശീലകനിലാണ്.

പുതിയ പരിശീകനെ കണ്ടെത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ ഡയറക്ടർ ജോൺ മർട്ടോഗ് തന്നെയാണ്. നിലവിൽ അയാക്സ് ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ കോച്ച് എറിക് ടെൻ ഹാഗും പാരിസ് സെന്റ് ജെർമെയ്ൻ പരിശീലകൻ മൌറിസിയോ പോച്ചെറ്റിനോയുമാണ് അവസാന പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പിന്തുണ കിട്ടുന്നത് ടെൻ ഹാഗിനാണെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ യുണൈറ്റഡ് ഒന്നും വിട്ടുപറഞ്ഞിട്ടില്ല. പരിഗണനയിൽ മുൻപന്തിയിൽ ആരുമില്ലെന്നും പോച്ചെറ്റിനോയ്ക്കും ഒരു പോലെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് അവർ നൽകുന്ന സൂചന.

യുണൈറ്റഡിന്റെ അവസാന ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ സെവിയ്യ പരിശീലകൻ ഹുലെൻ ലോപെടെഗിയും സ്പെയിനിന്റെ കോച്ച് ലൂയിസ് എൻറീക്കെയുമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കുക ശേഷം ടെൻഹാഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോച്ചെറ്റിനോ എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ്.

നവംബറിലെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് സ്പെയിനിനെ ഒരുക്കുന്ന എൻറീക്കെയ്ക്ക് അതുതന്നെയാണ് യുണൈറ്റഡിനെ പരിഗണിക്കാനുള്ള തടസ്സവും. നേരത്തെത ഒലേ ഗുണാർ സോൾഷേറിനെ പുറത്താക്കുമെന്നു തീരുമാനിച്ച സമയത്തു തന്നെ ഏജന്റ് ജോർജ് മെൻഡെസ് ലോപെടെഗിയുടെ കാര്യം യുണൈറ്റഡിനു മുപാകെ വച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ഭാവി സെവിയ്യയ്ക്കൊപ്പെ തന്നെയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചതോടെ ആ സാധതയ്ക്കും മങ്ങലേറ്റു.

ലോപെടെഗിയുടെ പ്രതികരണത്തോട് യുണൈറ്റഡ് ആരാധകർ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്പാനിഷ് കോച്ച് യുൈണറ്റഡിലെത്തിയാലും ആരാധകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടൊവില്ലെന്നാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓൾഡ് ട്രഫോർഡിൽ നിറയുന്ന കാണികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം കണ്ടെത്താനാവാത്ത ഒരു പരിശീലനെ യുണൈറ്റഡ് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യത വിരളമാണ്. ഇതിനിടെ ട്വിറ്ററിൽ മുൻ താരം ഗാരി നെവിൽ നടത്തിയ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിൽ 82 ശതമാനം പേരും പിന്തുണച്ചത് ടെൻ ഹാഗിനെയായിരുന്നു.

∙മാറിയും മറിഞ്ഞും പോച്ചെറ്റിനോയും ടെൻഹാഗും

യുണൈറ്റഡിൽ സോൾഷെറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏതു സമയമെടുത്തുനോക്കിയാലും പോച്ചെറ്റിനോ അതിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമായിരുന്നു എന്നത് തീർച്ചയാണ്. 2019 ൽ ടോട്ടനം ഹോട്സ്പറിനെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിലെത്തിച്ചപ്പോൾ പോച്ചെറ്റിനോയെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് ആലോചിച്ചിരുന്നതാണ്. പിന്നീട് ആ നവംബറിൽ ടോട്ടനം വിട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓൾഡ് ട്രഫോർഡിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

5 മാസം മുൻപ് സോൾഷേറിനെ പുറത്താക്കുമ്പോൾ പിഎസ്ജിയിൽ പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ മികവിന്റെ ഉയരങ്ങളിലായിരുന്നു പോച്ചെറ്റിനോ. ലീഗ് വണ്ണിൽ മികച്ച തുടക്കമിട്ട അവർ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയെ മറികടന്ന പോച്ചെറ്റിനോയുടെ തന്ത്രങ്ങളുടെ മികവ് അന്ന് എല്ലാവരും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അന്ന് പിഎസ്ജി ആവശ്യപ്പെട്ട വലിയ തുക യുണൈറ്റഡിനെ റാഗ്നിക് താൽക്കാലിക പരിശീകൻ എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്കെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ട്വിറ്ററിൽ നെവിൽ ആരാധകരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്ക് പോച്ചെറ്റിനെയുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് താഴേയ്ക്കു പോന്നിരുന്നു. ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകിയ പിഎസ്ജി റയൽ മഡ്രിഡിനോട് തോറ്റ് പുറത്തായതോടെ കിരീടവിജയങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു ടീമിന്റെ പരിശീലകനാകാൻ പോച്ചെറ്റിനോയ്ക്ക് യോഗ്യത മതിയോ എന്ന സംശയമുയരാൻ തുടങ്ങി. മത്സരത്തിൽ ഗോളി ഡൊണരുമയുടെ പിഴവിന് കോച്ചിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പിഎസ്ജി മത്സരം കൈവിട്ടരീതിയായിരുന്നു എല്ലാവരെയും നിരാശരാക്കിയത്. ടോട്ടനമിലെ അവസാന വർഷത്തിൽ സ്റ്റാംഫോർഡ് ബ്രിജിൽ ചെൽസിക്കെതിരെ നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിലെ തോൽവിയായിരുന്നു അന്ന് അവർ കിരീടം കൈവിടാൻ കാരണം. 2-0 ന് മുന്നിട്ടു നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു ടോട്ടനം മത്സരവും കിരീടവും കൈവിട്ടത്. ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും ടീമിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള തന്ത്രമൊരുക്കുന്നതിൽ പോച്ചെറ്റിനോ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് പ്രധാന വിമർശനം.

ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിലാണ് ടെൻ ഹാഗിന്റെ അയാക്സും വീണത്. ബോറുസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ടും സ്പോർട്ടിങ് ലിസ്ബണുമടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും അവർ ജയിച്ചു കയറിയത് പ്രതീക്ഷകൾക്കുമപ്പുറമായിരുന്നു. ബെൻഫിക്കയ്ക്കെതിരെ ആ പടയോട്ടം അവസാനിച്ചെങ്കിലും ടെൻ ഹാഗിന്റെ പരിശീലന മികവ് ആരാധകരുടെ മനം കവർന്നിരുന്നു.

അയാക്സിനെ ആരെയും തോൽപ്പിക്കുന്ന ടീമെന്ന നിലയിൽ മികവിന്റെ ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ചതാണോ അതോ അസാധാരണമായ പ്രതിഭയുടെ പരിവേഷമാമാണോ യുണൈറ്റഡ് ആരാധകരെ ആകർഷിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പ്രമീയർ ലീഗിൽ ആറു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന പോച്ചെറ്റിനോയെ അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികവും പോരായ്മയുമെല്ലാം. എന്നാൽ ടെൻ ഹാഗ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്നു എന്നതാണ് യുണൈറ്റഡ് ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത മികവിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്.

2019 ൽ റയൽ മഡ്രിഡിനെയും യുവെന്റസിനെയും ഞെട്ടിച്ച് ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ പടയോട്ടം നടത്തിയ ടെൻഹാഗന്റെ അയാക്സിനെ വീഴ്ത്തിയത് പോച്ചെറ്റിനോയുടെ ടോട്ടനമായിരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു കൌതുകം. 2 പാദങ്ങളിലുമായി 3-0 അയാക്സ് മുന്നിട്ടു നിന്ന സമയത്ത് പോച്ചെറ്റിനോ ടീമിൽ വരുത്തിയ നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങളായിരന്നു മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിവിട്ടത്.

രണ്ടു പരിശീകർക്കും മികവും പോരായ്മയുമുണ്ട്. അസാധാരണ മികവിൽ കളിക്കുന്ന 2 അയാക്സ് ടീമുകളെയാണ് ടെൻ ഹാഗ് വാർത്തെടുത്തത്. 2019 ൽ ഫ്രാങ്കി ഡി യോങിനെയും മതീസ് ഡി ലിറ്ററിനെയും നഷ്ടമായശേഷവും മികവിന്റെ ഗ്രാഫ് ഉയരങ്ങളിലേക്കു തന്നെയായിരുന്നു. 3 സീസണുകളിൽ 2 ഡച്ച് ലീഗ് കിരീടങ്ങളാണ് ടെൻ ഹാഗിന്റെ നേട്ടം.

മൂന്നാം കിരീടത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിലാണ് അവരിപ്പോൾ. കളിക്കാരെ വ്യക്തിഗതമായി മികവിന്റെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം ടീമെന്ന നിലയിൽ അവരെ അസാധാരാണമായി കോർത്തിണക്കാനുമാകുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ്.

ഹോളണ്ടിന് പുറത്ത് െടൻഹാഗിന് ഈ മികവ് തുടരാനായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രീമിയർ ലീഗുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം വേണ്ടിവന്നേക്കാം. 2011 നും 2014 നുമിടയിൽ ഫ്രാങ്ക് ഡി ബോയർ തുടർച്ചയായി 4 കിരീടങ്ങളാണ് നേടിയത്. പക്ഷേ 2016 ൽ ഇന്റർ മിലാന്റെ ചുമതലയേറ്റ അദ്ദേഹം വെറും 85 ദിവസമാണ് ആ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത സീസണിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന്റെ പരിശീലകനായെങ്കിലും 4 മത്സരങ്ങളിലെ തോൽവിയോടെ തന്നെ സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടിവന്നു. ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റലും കടുപ്പമേറിയ ലീഗിൽ തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തുക ടെൻ ഹാഗിന് എളുപ്പമാവില്ലെന്നു ചുരുക്കം. റാൽഫ് റാഗ്നിക്കും സഹ പിരിശീലകരായ ക്രിസ് അർമാസും ഇവാൻ ഷാർപ്പും ഏറെ സമയമെടുത്താണ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ ടീമിനെ അറിയാൻ, ഒരുക്കാൻ ടെൻ ഹാഗിന് അയാക്സിൽ കിട്ടിയതിനെക്കാൾ ഏറെ കുറച്ചു സമയമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടെൻ ഹാഗിന് പൊരുത്തപ്പെടാനാകുമെന്നാണ് യുണൈറ്റഡിന്റെ മുൻ പരിശീകൻ സ്റ്റീവ് മക്ലാരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. എഫ്സി ട്വന്റെയിൽ തന്റെ സഹപരിശീലകനായിരുന്ന ഡച്ചുകാരനെകുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. മത്സരത്തിന്റെ ഗതി വേഗത്തിൽ വായിച്ചെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ടെൻ ഹാഗ് മിടുക്കനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ടെൻ ഹാഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് പെച്ചെറ്റിനോയ്ക്ക് ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാം. ടോട്ടനമിനൊപ്പം കിരീടവിജയങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുമപ്പുറമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടം.

5 സീസണുകളിൽ ടീമിനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചതാണ് മികച്ച നേട്ടം. ഈ കാലങ്ങളിലെല്ലാം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിനു താഴെ പോകാതെ നോക്കാനുമായി. 2016-17 സീസണിൽ ടോട്ടനം നേടിയ 86 പോയിന്റ് എന്നത് സർ അലെക്സ് ഫെർഗുസെൻ യുണൈറ്റഡ് വിട്ടതിനു ശേഷം ഒരു ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പോയിന്റ് നിലയിലൊന്നായിരുന്നു. 2013 ൽ സതാംപ്റ്റണിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തോടെയായിരുന്നു ഫെർഗുസെൻ പോച്ചെറ്റിനോയിൽ മതിപ്പു തോന്നിത്തുടങ്ങിയത്. ഇന്നും യുണൈറ്റഡിന്റെ അടുത്ത പരിശീലകനായി ഫെർഗുസെൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പേര് ഈ അർജന്റീനക്കാരന്റേതു മാത്രമാണ്.

2018 ൽ ക്ലബ് ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകത്തിൽ കാര്യമായി ഇടപെടാതിരുന്നതോടെയാണ് പോച്ചെറ്റിനോയും ടോട്ടനം ഉടമ ഡാനിയൽ ലെവിയുമായുള്ള ബന്ധം മോശമായത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഉടമകളും പരിശീലകരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത്ര മെച്ചമല്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. ഫെർഗുസനു ശേഷം വന്നുപോയ മികച്ച പരിശീലകരെല്ലാം അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. യുണൈറ്റഡിന്റെ ഗ്ലേസർ സഹോദരൻമാർക്കൊപ്പവും പോച്ചെറ്റിനോയ്ക്ക് ടോട്ടനമിലെ അതേ അനുഭവം ഉണ്ടായേക്കാം. അങ്ങിനെവന്നാൽ അർജന്റീനക്കാരന്റെ പ്രതികരണമെന്താകും എന്നും ചോദ്യമുയരുന്നുണ്ട്. അയാക്സിൽ ക്ലബ് ഉടമകളുടെയും ഡയറകട്റുടെയും പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു ടെൻ ഹാഗിന്. യുണൈറ്റഡിൽ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെയല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ പാളുമോ എന്നും ചോദ്യമുണ്ട്.

രണ്ടിൽ ആരായാലും യുണൈറ്റഡിന്റെ ചുമതലയേൽക്കുന്നയാൾക്ക് ഓൾഡ് ട്രഫോർഡിൽ മുന്നോട്ടുപോകണമെങ്കിൽ കാര്യമായ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. പ്രീമിയർ ലീഗിലെയും പിഎസ്ജിയിലെയും പരിചയും ഇക്കാര്യത്തിൽ പോച്ചെറ്റിനോയ്ക്ക് സഹയാമാകും. യുട്രെക്റ്റിഷ നിന്ന് അയാക്സിൽ എത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്താൻ ടെൻ ഹാഗിന് ഏറെ സമയം വേണ്ടിവന്നിരുന്നു. പരിശീകലന്റെ തലയെടുപ്പിനും വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിനും ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന യുണൈറ്റഡിനെപ്പോലെ വേറ അധികം ക്ലബുകളില്ല.

പിഎസ്ജിക്കൊപ്പം ഇത്തവണ ലീഗ് വൺ കിരീടമുയർത്തിയാലും പോച്ചെറ്റിനോയ്ക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ തീരില്ല. അസാധാരണ മികവുള്ള ഒരു ടീമിനെ പരിശീപ്പിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പിഎസ്ജിയിൽ മെസ്സിയും നെയ്മാറും എംബപ്പേയുമുണ്ടെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡിൽ ടീമിനെക്കാൾ പ്രഭാവമുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയാണുള്ളത്. പോച്ചെറ്റിനോയുടെ ഹൈപ്രെസ്സിങ് ഗെയിം പിഎസ്ജിയിൽ കാര്യമായി നടപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. പിഎസ്ജിയുടെ മുൻ പരിശീകരായ തോമസ് ടുഹെലും ഉനെയ് എമെറിയുമെല്ലാം ക്ലബ് വിട്ട ശേഷമാണ് യൂറോപ്യൻ കീരിടമുയർത്തിയത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പിഎസ്ജിയിലെ പരിശീലന മികവ് ഒരു അളവുകോലായി കണക്കാക്കാനാവില്ല.

പോച്ചറ്റിനോയുടെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്നു കടുംപിടിത്തമൊക്കെ പിഎസ്ജി മാറ്റിവച്ചു കഴിഞ്ഞു. യുണൈറ്റഡിന് താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോച്ചെറ്റിനെയ്ക്ക് പിഎസ്ജി വിട്ടുപോരാനാകും എന്നതാണ് ഇപ്പോളത്തെ അവസ്ഥ. നഷ്ടപരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ രണ്ടുപേർക്കും യുണൈറ്റഡ് നൽകേണ്ടത് ഏതാണ് ഒരേ തുകയാണ്. എന്തായാലും രണ്ടു പേരിൽ ആരാകണം യുണൈറ്റഡിന്റെ അടുത്ത പരിശീകൻ എന്നത് ഡയറക്ടർ മർട്ടോഗാണ് നിർദേശമായി ബോർഡിനു മുന്നിൽ വയ്ക്കുക. അതിന് അംഗീകാരം നൽകേണ്ടത് ഉടമ ജോയൽ ഗ്ലേസറും.

