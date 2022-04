തിരിച്ചടിച്ച ചെൽസിയെ ‘അടിച്ചിട്ട്’ റയൽ; ബയണിനെ അട്ടിമറിച്ച് വിയ്യാ റയലും സെമിയിൽ

മഡ്രിഡ് ∙ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ 2–ാം പാദ പരീക്ഷണവും ‘വിജയിച്ച്’ സ്പാനിഷ് ക്ലബുകളായ റയൽ മഡ്രിഡും വിയ്യാ റയലും സെമിയിൽ. സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ മൂന്നു ഗോൾ വഴങ്ങി പുറത്താകലിന്റെ വക്കിലെത്തിയ ശേഷം അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ നിലവിലെ ജേതാക്കളായ ചെല്‍സിയെ മറികടന്നാണ് റയല്‍ സെമിയിലെത്തിയത്. രണ്ടാംപാദത്തിൽ തോറ്റെങ്കിലും ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 5–4നാണ് റയൽ ചെല്‍സിയെ വീഴ്ത്തിയത്. മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ സമനില പിടിച്ചുവാങ്ങിയ വിയ്യാ റയൽ, ജർമൻ വമ്പൻമാരായ ബയണ്‍ മ്യൂണിക്കിനെ ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 2–1ന് അട്ടിമറിച്ച് പതിനാറു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം വിയ്യാ റയലും സെമിയിലെത്തി.



മേസൺ മൗണ്ട് (15), അന്റോണിയോ റുഡിഗർ (51), തിമോ വെർണർ (75) എന്നിവർ നേടിയ ഗോളുകളിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ചെൽസി ലീഡ് നേടിയതാണ്. ആദ്യ പാദം 3–1ന് ജയിച്ച റയലിനെതിരെ ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 4–3ന്റെ ലീഡും നേടി. വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെയാണ് റോഡ്രിഗോയിലൂടെ (80) റയൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി മത്സരം 4–4 എന്ന നിലയിൽ. വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ മത്സരം അധികസമയത്തേക്ക്.

ആദ്യപാദത്തില്‍ ചെല്‍സിയുടെ ഹോംഗ്രൗണ്ടായ സ്റ്റാംഫോഡ് ബ്രിജില്‍ ഹാട്രിക്കടിച്ച് റയലിനെ മുന്നിലെത്തിച്ച ഫ്രഞ്ച് താരം കരിം ബെൻസേമ, ഒരിക്കൽക്കൂടി ചെല്‍സിക്ക് വില്ലനായി. 96–ാം മിനിറ്റിൽ ബെൻസേമ നേടിയ ഹെഡർ ഗോളിൽ റയൽ മുന്നിൽ. മത്സരം 3–2ന് തോറ്റെങ്കിലും ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 5–4ന്റെ ലീഡുമായി റയൽ സെമിയിൽ.

ബയൺ മ്യൂണിക്കിനെ അട്ടിമറിച്ച് സെമിയിൽ കടന്ന വിയ്യാ റയൽ താരങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദം (ട്വിറ്റർ ചിത്രം)

ജര്‍മന്‍ ചാംപ്യന്മാരായ ബയണ്‍ മ്യൂണിക്കിനെ ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 2–1ന് അട്ടിമറിച്ചാണ് സ്പാനിഷ് ക്ലബ് വിയ്യാ റയൽ സെമിയിലെത്തിയത്. ബയേണിന്റെ തട്ടകമായ അലയന്‍സ് അരീനയില്‍ അവരെ സമനിലയിൽ തളച്ചാണ് വിയ്യാ റയലിന്റെ മുന്നേറ്റം. ഇവിടെ ഓരോ ഗോളടിച്ച സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞെങ്കിലും ആദ്യ പാദത്തിൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ നേടിയ ഒരു ഗോളിന്റെ വിജയം വിയ്യാ റയലിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് ഇന്ധനമായി. ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി വിയ്യാ റയലിന്റെ വിജയം 2–1ന്. ബയണിനായി റോബര്‍ട്ട് ലെവന്‍ഡോവ്സ്കി ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും (52) 88–ാം മിനിറ്റില്‍ സാമുവല്‍ ചക്‌വീസ് ബയണിന്‍റെ സെമി മോഹങ്ങള്‍ തല്ലിക്കെടുത്തി സമനില ഗോൾ നേടി.

