മഡ്രിഡ് ∙ലിവര്‍പൂളും മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയും ചാംപ്യന്‍സ് ലീഗ് സെമിയില്‍. രണ്ടാം പാദ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനല്‍ മല്‍സരത്തില്‍ ബെന്‍ഫിക്ക ലിവര്‍പൂളിനെ സമനിലയില്‍ തളച്ചെങ്കിലും ആദ്യപാദ ക്വാര്‍ട്ടറിലെ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലിവര്‍പൂള്‍ സെമിയില്‍ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു (6–4). ഇരുടീമുകളും മൂന്നു ഗോള്‍ വീതം നേടി. ആദ്യപാദത്തില്‍ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നുഗോളുകള്‍ക്കായിരുന്നു ലിവര്‍പൂളിന്റെ ജയം. പിന്നില്‍ നിന്ന ശേഷം ബെന്‍ഫിക്ക പൊരുതി കയറിയെങ്കിലും ലിവര്‍പൂളിന്റെ ഹോംഗ്രൗണ്ടായ ആന്‍ഫീല്‍ഡില്‍ നിന്ന് കണ്ണീരോടെ മടങ്ങാനായിരുന്നു വിധി. ലിവര്‍പൂളിനായി റോബര്‍ട്ടോ ഫിര്‍മിനോ ഇരട്ട ഗോളുകള്‍ നേടി.

മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റി – അത്‌ലറ്റികോ മഡ്രിഡ് മല്‍സരം ഗോള്‍ രഹിത സമനിലയില്‍ അവസാനിച്ചു. ആദ്യപാദ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ എതിരില്ലാത്ത ഒരുഗോളിന് വിജയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റി സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി. സെമിയില്‍ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റിക്ക് റയല്‍ മഡ്രിഡ് ആണ് എതിരാളികള്‍. ലിവര്‍പൂള്‍ വിയ്യാ റയലിനെ നേരിടും.

