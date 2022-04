സന്തോഷ് ട്രോഫി: ബി ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കും സെമിയിലെത്താം!

മലപ്പുറം ∙ അട്ടിമറികളുടെ ഘോഷയാത്ര നടന്ന ബി ഗ്രൂപ്പിൽ 5 ടീമുകളെയും മോഹിപ്പിച്ചു സെമിഫൈനൽ ബെർത്ത്. ഗുജറാത്തും കർണാടകയുമൊഴികെ 3 ടീമുകളും 2 മത്സരങ്ങൾ വീതം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ 4 പോയിന്റോടെ ഒഡീഷയാണു മുന്നിൽ. സർവീസസ്, മണിപ്പൂർ ടീമുകൾക്കു 3 പോയിന്റുണ്ട്. ഒരു മത്സരം മാത്രം കളിച്ച കർണാടകയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ്. ഗുജറാത്തിനു പോയിന്റൊന്നുമില്ല. 2 ടീമുകളാണു സെമിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുക. ഇന്നു നടക്കുന്ന ഗുജറാത്ത്–മണിപ്പൂർ, കർണാടക–സർവീസസ് മത്സരങ്ങളോടെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഗ്രൂപ്പിലെ ഫേവറിറ്റുകളായ നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ സർവീസസിനെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മണിപ്പൂർ 3–0നു തോൽപിച്ചു. മണിപ്പൂരിനെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഒഡീഷ 0–1ന് അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് സെമി ബെർത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം കടുത്തത്.

പഞ്ചാബിനു ജയം; രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്

പറന്നു കളിച്ച പഞ്ചാബിന് സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ആദ്യ ജയം. കോട്ടപ്പടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാനെ 4–0നാണ് തോൽപിച്ചത്. തുടർച്ചയായ 3 കളി തോറ്റ രാജസ്ഥാന്റെ സെമിഫൈനൽ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ തരുൺ സ്ലാത്തിയയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് (70, 81 മിനിറ്റുകളിൽ) പഞ്ചാബിനു വലിയ വിജയം നൽകിയത്. അമർപ്രീത് സിങ് (37–ാം മിനിറ്റ്), ക്യാപ്റ്റൻ പരംജീത് സിങ് (പെനൽറ്റി–60–ാം മിനിറ്റ്) എന്നിവരും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബംഗാളിനോട് 0–1നു തോറ്റ പഞ്ചാബിന് ആശ്വാസമായി ജയം. നാളെ കേരളവുമായിട്ടാണ് പഞ്ചാബിന്റെ അടുത്ത മത്സരം.

