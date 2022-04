ബെറ്റിസിന് കോപ്പ ഡെൽ റെ: 17 വർഷം; ജൊവാക്വിൻ വീണ്ടും കോപ്പയിൽ മുത്തമിട്ടു!

സെവിയ്യ ∙ പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വലൻസിയയെ 5–4നു മറികടന്ന് റയൽ ബെറ്റിസ് സ്പാനിഷ് കോപ്പ ഡെൽ റെ കിരീടം ഉറപ്പാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ പോയത് ഒരാളുടെ മുഖത്തേക്കാണ്; ബെറ്റിസിന്റെ നാൽപതുകാരൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജൊവാക്വിൻ സാഞ്ചസിലേക്ക്! 2005ൽ ബെറ്റിസ് കിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നയാളാണ് ജൊവാക്വിൻ. 17 വർഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷമുള്ള ബെറ്റിസിന്റെ കിരീടധാരണത്തിന്റെ മുഖം തന്നെയായി അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ ജൊവാക്വിൻ.



സ്പെയിനിലെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലെയും ക്ലബ്ബുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനലിന് ഇത്തവണ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളില്ല എന്നതിനാൽ പകിട്ടു കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ പോരാട്ടവീര്യത്തിന് ഒട്ടും കുറവുണ്ടായില്ല. നിശ്ചിത സമയത്ത് 1–1 എന്ന നിലയിൽ നിന്ന മത്സരം അധികസമയവും പിന്നിട്ട് ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്കു നീണ്ടു. വലൻസിയയ്ക്കു വേണ്ടി നാലാം കിക്കെടുത്ത യുഎസ് താരം യൂനുസ് മൂസയ്ക്കു പിഴച്ചതോടെ ബെറ്റിസ് കിരീടത്തിലേക്ക്.

English Summary: Joaquín joy as Real Betis beat Valencia on penalties to lift Copa del Rey