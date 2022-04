കൊച്ചി ∙ പോയസീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആക്രമണത്തിനു മൂർച്ചയേകിയ സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ അൽവാരോ വാസ്കെസ് (31) എഫ്സി ഗോവയിലേക്ക്. കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണു താരത്തെ ഗോവ ആകർഷിച്ചത്. സ്പാനിഷ് 2–ാം ഡിവിഷൻ ലീഗിലെ സ്പോട്ടിങ് ഗിഹോണിൽനിന്നാണു വാസ്കെസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തിയത്.

English Summary: ISL: Alvaro Vazquez reportedly agrees terms to move to FC Goa from Kerala Blasters