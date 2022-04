ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ സൂപ്പർ ഏജന്റ് മിനോ റയോള അന്തരിച്ചു

മിലാൻ∙ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ സൂപ്പർ ഏജന്റ് മിനോ റയോള (54) അന്തരിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. മിലാനിലെ സാൻ റഫേലാ ആശുപത്രിയിൽവച്ച് ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ത്യം.

എര്‍ലിങ് ഹാളണ്ട്, പോള്‍ പോഗ്ബ, സ്ലാറ്റന്‍ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് തുടങ്ങി നിരവധി സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളുടെ ഏജന്റായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച താരമാണ് റയോള. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റയോള മരിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അതു നിഷേധിച്ച് അദ്ദഹത്തിന്റെ ഡോക്ടറും കുടുംബവും രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. പിന്നാലെയാണു മരണം.

English Summary :Mino Raiola, one of football’s most powerful agents, dies aged 54