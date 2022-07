സലാ 2025 വരെ ലിവർപൂളിൽ; കരാർ 3 വർഷത്തേക്കു കൂടി നീട്ടി

ലണ്ടൻ ∙ ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം മുഹമ്മദ് സലാ 2025 വരെ ലിവർപൂളിൽ തുടരും. 3 വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ കരാറിലാണ് സലാ ഒപ്പുവച്ചത്. മുപ്പതുകാരൻ സലാ ലിവർപൂളിനായി 254 കളികളിൽ നിന്ന് 156 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Mohamed Salah to stay at Liverpool until 2025, signs new contract