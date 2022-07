വിദേശതാരങ്ങൾ എപ്പോൾ വരും? ക്ഷമ വേണം, ലേശം സമയമെടുക്കുമെന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്

കൊച്ചി∙ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ പുതിയ സീസണിലേക്കുള്ള വിദേശ താരങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം എപ്പോഴാണെന്ന ആരാധകരുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയുമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ‘ക്ഷമവേണം, ലേശം സമയം എടുക്കും’ എന്ന് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച വി‍ഡിയോയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതികരിച്ചു. പുതിയ താരങ്ങൾ എപ്പോള്‍ വരുമെന്ന ആരാധകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിഡിയോ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം എന്ന സിനിമയിലെ ദിലീഷ് പോത്തന്റെ ഡയലോഗും വിഡിയോയിലുണ്ട്. ‘ചിൽ സാറാ, ചിൽ, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം’. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസണിനു മുന്നോടിയായുള്ള തയാറെടുപ്പുകളിലാണു ടീമുകള്‍. ചെന്നൈയിൻ എഫ്സി അവരുടെ പ്രീ സീസൺ പരിശീലനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം യുകെയിൽ നടക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന്‍ ടൂർണമെന്റിന്റെ തയാറെടുപ്പുകളിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്.

സീനിയർ ടീമിൽനിന്ന് ജീക്സൻ സിങ്, ആയുഷ് അധികാരി, റിയുവാ ഹോർമിപാം തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ജെനറേഷൻ കപ്പിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. യുവതാരങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ടൂര്‍ണമെന്റാണിത്. അഡ്രിയാൻ ലൂണ, ലെസ്കോവിച്ച് എന്നീ വിദേശ താരങ്ങൾ അടുത്ത സീസണിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിക്കും. ആൽവാരോ വാസ്കേസ്, എനസ് സിപോവിച്ച്, ചെഞ്ചോ ഗ്യെറ്റ്സെൻ എന്നിവർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടു. നേരത്തേ എടികെ മോഹൻ ബഗാൻ മുൻ താരം റോയ് കൃഷ്ണ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെത്തുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

