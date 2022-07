ജംഷഡ്പുർ ∙ ഐഎസ്എൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ജംഷഡ്പുർ എഫ്സിയുടെ പുതിയ പരിശീലകനായി ഇംഗ്ലണ്ട് യൂത്ത് ടീമിന്റെ മാനേജരായിരുന്ന ഐഡി ബൂത്രോയ്ഡിനെ നിയമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ക്ലബ്ബിനെ ലീഗ് ഷീൽഡ് ജേതാക്കളാക്കിയ ഓവൻ കോയ്‌ലിനു പകരമാണ് അൻപത്തിയൊന്നുകാരനായ ഐഡി വരുന്നത്. മുൻ വാറ്റ്ഫഡ് കോച്ച് കൂടിയായ ഐഡി 2016ൽ ഇംഗ്ലണ്ട് യൂത്ത് ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി.

English Summary: ISL: Jamshedpur FC name Englishman Boothroyd as new coach