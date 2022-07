പൊന്മുട്ടയിടുന്ന സ്റ്റെർലിങ്ങിനെ കൈവിട്ട് സിറ്റി; കൂലിബാലിയും ഇനി നീല

കാലിദോ കൂലിബാലി, റഹീം സ്റ്റെർലിങ്... പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ കുതിപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന ചെൽസിയിലേക്ക് എത്തിയ രണ്ട് വമ്പൻ പേരുകാർ. പുതിയ ഉടമകൾക്ക് കീഴിൽ ചെൽസിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നീക്കങ്ങളാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ സംസാരവിഷയം. പ്രതിരോധ നിരയിലും മുന്നേറ്റ നിരയിലും കാതലായ മാറ്റങ്ങളുമായെത്തുന്ന ചെൽസിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകരും വൈരികളും ഒരുപോലെ കണ്ണോടിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പഴയ ക്ലബ് വിടില്ലെന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകം വിലയിരുത്തിയ 2 താരങ്ങളാണു സ്റ്റാംഫഡ് ബ്രിജിലെ പുതിയ അതിഥികൾ. പഴയ പടക്കുതിരകളിൽ ചിലരാണു കൂടൊഴിഞ്ഞത്. ഹോസെ മൗറിഞ്ഞോ പരിശീലകനായിരുന്ന കാലം മുതൽ കൂടാരത്തിലെത്തിക്കാൻ ചെൽസി ശ്രമിച്ചിരുന്ന താരമാണ് കൂലിബാലി. ട്രാൻസ്ഫർ നടപ്പായത് ഇത്തവണയാണെന്നു മാത്രം. റയൽ മഡ്രിഡിലേക്ക് ചേക്കേറിയ അന്റോണിയോ റൂഡിഗറിനു പകരക്കാരനായാണ് സെനഗൽ സൂപ്പർ താരമെത്തുന്നത്. 2021ലെ ചെൽസിയുടെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് നേട്ടത്തിൽ റൂഡിഗറുടെ പ്രകടനം ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നു. ചെൽസിയിലെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണു ജർമനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇലവൻ സ്ഥാനത്തേക്കു പോലും റൂഡിഗറിനു വിളി എത്തിയത്. എന്നാൽ സാന്റിയാഗോ ബെർണാബ്യൂവിലേക്കു ചേക്കേറാൻ റൂഡിഗർ തീരുമാനിച്ചതോടെ കൂലിബാലിയുടെ പേര് വീണ്ടും ചർച്ചയായി. അങ്ങനെ റൂഡിഗറുടെ ‘കോട്ടം നികത്താൻ പോന്ന’ കൂലിബാലി നാപ്പോളിയിൽനിന്നു ചെൽസിയിലെത്തി. ബ്രസീൽ വെറ്ററൻ താരം തിയഗോ സിൽവയുമായി ചേർന്ന് നീലപ്പടയുടെ പ്രതിരോധനിര കാക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണു കൂലിബാലിക്ക്. എന്നാൽ കൂലിബാലിയുടെ വരവിനെക്കാളേറെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽനിന്നുള്ള റഹീം സ്റ്റെർലിങ്ങിന്റെ കൂടുമാറ്റമാണ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചത്. 27–ാം വയസ്സിൽ കരിയറിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിൽനിൽക്കെ സ്റ്റെർലിങ് എന്തിനാണു സിറ്റി വിട്ടത്?

ഫിൽ ഫോഡൻ, ഗബ്രിയേൽ ജിസ്യൂസ്, റിയാദ് മാറെസ്, ജാക്ക് ഗ്രിയാലിഷ് എന്നിവർ അണിനിരക്കുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലവനിൽ വന്നും പോയും നിന്ന താരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സ്റ്റെർലിങ്. ഇത്തിഹാദിൽ, കരാർ അവസാനിക്കാൻ ഒരു വർഷം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇലവനിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ക്ലബിലേക്കു പോകാൻ സ്റ്റെർലിങ് താൽപര്യപ്പെട്ടതു സ്വാഭാവിക നടപടിയായി മാത്രമേ കാണാനാകുകയുമുള്ളു. പരിശീലകൻ തോമസ് ടുഹെലുമായുള്ള കലഹത്തിനു പിന്നാലെ റൊമേലു ലുക്കാകു എന്ന സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ വായ്പാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഴയ തട്ടകമായ ഇന്റർ മിലാനിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ മുന്നേറ്റനിരയിൽ കായ് ഹാവേർട്‌സിനും തിമോ വേർണറിനും ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ചിനുമൊപ്പം ചെൽസിയുടെ നീലക്കുപ്പായത്തിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ ഇക്കുറി സ്റ്റെർലിങ്ങും ഉണ്ടാകും.

∙ ബൈബൈ നാപ്പോളി

40 ദശലക്ഷം യൂറോയ്ക്കാണ് (ഏകദേശം 321 കോടി രൂപ) കൂലിബാലി ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് നാപ്പോളിയിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗിലെത്തുന്നത്. നാപ്പോളി മുൻ സഹതാരം ജോർജീഞ്ഞോയുടെ സന്ദേശമാണ് തന്നെ ചെൽസിയിലെത്തിച്ചതെന്ന് ട്രാൻസ്ഫറിനു പിന്നാലെ കൂലിബാലി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ‘ചെൽസിയിലേക്ക് വരാൻ താൽപര്യമുണ്ടോ എന്നു ആദ്യം ചോദിച്ചത് ജോർജീഞ്ഞോയാണ്. പിന്നീട് ദേശീയ ടീം സഹതാരം എഡ്വേഡ് മെൻഡിയും ഇതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ നീക്കം പൂർത്തിയായിരുന്നു’– കൂലിബാലിയുടെ വാക്കുകൾ‌.

31–ാം വയസ്സിലാണു നാപ്പോളി വിടാനുള്ള കൂലിബാലിയുടെ നിർണായക തീരുമാനം. 2014 മുതലുള്ള കാലയളവിൽ നാപ്പോളിക്കായി 236 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച കൂലിബാലി 13 ഗോളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. സെരി എ ഫുട്ബോളിൽ പല തവണ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിനു വിധേയയനാകേണ്ടിവന്ന താരമാണു കൂലിബാലി. ഇറ്റാലിയൻ ലീഗുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിന്റെ തോത് ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വളരെ കുറവാണെന്നതും കൂലിബാലിയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം. 4 വർഷത്തെ കരാറാണു കൂലിബാലിക്ക് ചെൽസിയുമായുള്ളത്.

∙ ബൈബൈ മാൻ സിറ്റി

ബാർസിലോന താരം ഫെറാൻ ടോറസിന്റെ മുന്നേറ്റം തടയുന്ന കാലിദോ കൂലിബാലി. Photo: Josep LAGO / AFP

ലിവർപൂളിൽ തകർത്തു കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 2015ൽ റഹീം സ്റ്റെർലിങ്ങിനെ തേടി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ വിളിയെത്തുന്നത്. വൻ തുക നൽകി താരത്തെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഈ സീസണിൽ ചെൽസിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള തീരുമാനം ഒടുവിൽ സ്റ്റെർലിങ് സ്വയം കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു. ‘ചെൽസിയെ വീണ്ടും പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് എന്നെ സിറ്റി വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്’ – മാറ്റത്തിനു പിന്നാലെ താരം പറഞ്ഞു. ക്ലബ് ചരിത്രത്തിൽ ആകെ 29 മേജർ ട്രോഫികളാണു മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ നേട്ടം. ഇതിൽ 12 ട്രോഫികൾ നേടുമ്പോൾ സ്റ്റെർലിങും ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. 8 പ്രീമീയർ ലീഗ് കിരീടങ്ങളിൽ 4 എണ്ണം, എട്ടു ലീഗ് കപ്പുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം, ഒരു എഫ്എ കപ്പ് എന്നിവയാണ് ഇത്.

7 സീസണുകളിലായി 339 കളിയിൽ 131 ഗോള്‍ നേടുകയും 74 ഗോൾ അവസരങ്ങള്‍ ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത സ്റ്റെർലിങ് തന്നെയാണ് പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്കു കീഴിൽ ഏറ്റവും അധികം മത്സരങ്ങൾ (292) കളിച്ച മാൻ. സിറ്റി താരം. ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്കു കീഴിൽ 120 ഗോളാണു സ്റ്റെർലിങ്ങിന്റെ നേട്ടം. ലയണൽ മെസ്സി (211), സെർജിയോ അഗ്യൂറോ (124) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഈ കണക്കിൽ സ്റ്റെർലിങ്ങിനെക്കാൾ മുന്നിലുള്ളത്. ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്കു കീഴിൽ 66 ഗോൾ അവസരങ്ങളാണു സ്റ്റെർലിങ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്ന (105), ലയണൽ മെസ്സി (80) എന്നിവർക്കു പിന്നിൽ അസിസ്റ്റിൽ 3–ാം സ്ഥാനമാണു സ്റ്റെർലിങ്ങിന്. ക്ലബിനായി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആരാധകരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാന്‍ കഴിയാഞ്ഞതും സ്റ്റെർലിങ്ങിനെ സിറ്റി വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

∙ കറുത്ത വർഗക്കാരായ താരങ്ങളുടെ സ്വർഗം

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കായി ഗോൾ നേടുന്ന റഹീം സ്റ്റെർലിങ്. Photo: Paul ELLIS / AFP

യൂറോപ്പിലെ വിവിധ ഫുട്ബോൾ ലീഗുകൾ എടുത്തു താരതമ്യം ചെയ്താൽ കറുത്ത വർഗക്കാരായ താരങ്ങളുടെ സ്വർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ലബ്ബാണ് ചെൽസി. കോർട്ട് ദിവായുടെ ദിദിയർ ദ്രോഗ്ബ, ഘാന ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ മൈക്കൽ എസ്സിയേൻ, ജോൺ ഒബി മൈക്കൽ, ഫ്രാൻസിന്റെ നിക്കോളസ് അനെൽക്ക... ചെൽസിയിൽ തിളങ്ങിയ കറുത്ത വർഗക്കാരായ താരങ്ങളുടെ ചെറുപട്ടിക മാത്രമാണിത്. 2004ൽ ആദ്യം ചെൽസിയിലെത്തിയ ദ്രോഗ്ബയെ ക്ലബ്ബിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരമായി ആരാധകർ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ 2012ൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. 253 ലീഗ് മൽസരങ്ങളിൽനിന്ന് 104 ഗോളുകൾ ദ്രോഗ്ബ നേടി. വെസ്റ്റ് ലണ്ടൻ ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാലഘട്ടം ദ്രോഗ്ബയും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

2012 ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനെതിരെ കളിയുടെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ഉജ്വല ഹെഡറിലൂടെ സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തിയതിന്റെയും ഒടുവിൽ പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ചെൽസിയുടെ വിജയഗോൾ നേടിയതിന്റെയും പേരിലാവും ചെൽസിയുടെ ആരാധകർ ദ്രോഗ്ബയെ എക്കാലവും ഓർമിക്കുന്നത്. അതിനു ശേഷം നീലക്കുപ്പായതിന്റെ പകിട്ടിൽ സ്റ്റാംഫഡ് ബ്രിജിലെത്തിയ മറ്റൊരു സ്ട്രൈക്കറും ദ്രോഗ്ബയുടെ നിഴൽ പോലുമായില്ല എന്നതും സത്യം, ലുക്കാകു അടക്കം. അനെൽക്ക, എസ്സിയേൻ, ജിമ്മിഫ്ലോയ്ഡ് ഹസ്സൽബാങ്ക്, ആഷ്‌ലി കോൾ.. വിശേഷണങ്ങൾ എറെയുള്ള ഈ താരങ്ങൾക്ക്, ഒരു പൊതു സ്വഭാവമേയുള്ളു – ചെൽസി.

വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിലും മറ്റു ക്ലബ്ബുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മുന്നിലാണ് ചെൽസി. പല ക്ലബ്ബുകളും നടപടി പേരിൽ ഒതുക്കുമ്പോൾ ചെൽസി ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തരാണ്. സിറ്റിക്കു വേണ്ടി കളിക്കുന്ന കാലത്ത് റഹീം സ്റ്റെർലിങ്ങിനെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച ആരാധകനെ സ്റ്റാംഫഡ് ബ്രിജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽനിന്ന് ആജീവനാന്ത വിലക്കു നൽകിയ നടപടി ഉദാഹരണം.

∙ പ്രതിരോധം പാളിയോ?

അന്റോണിയോ റൂഡിഗർ, അന്ദ്രെയാസ് ക്രിസ്റ്റൻസൻ എന്നിവർ ടീം വിട്ടതോടെ വെറ്ററൻ താരം തിയഗോ സിൽവയല്ലാതെ എടുത്തു പറയാൻ പേരുകേട്ട മറ്റൊരു താരവും ചെൽസി പ്രതിരോധത്തിലില്ല. കൂലിബാലിയുടെ വരവ് ഈ വിടവ് നികത്തുമെന്നാണ് ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രതീക്ഷ. മൂന്നാം ഡിഫൻഡറായി ട്രെവർ ചാലോബ എത്താനാണ് സാധ്യത.

ഏറെക്കാലം ക്യാപ്റ്റന്റെ ആം ബാൻഡ് അണിഞ്ഞ അസ്പിലിക്യൂട്ടയും ടീം വിട്ടേക്കും. വിങ് ബാക്ക് മാർക്കോസ് അലോൻസോയാണ് വിടപറയുന്ന മറ്റൊരു താരം. ഇരുവർക്കും ഒരു വർഷ കരാർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ചെൽസിക്കു നോട്ടമുണ്ടായിരുന്ന ജൂൾസ് കൂണ്ടെ, റാഫിഞ്ഞ എന്നിവരെ ബാർസ തട്ടിയെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അസ്പിലിക്യൂട്ട, അലോൻസോ എന്നിവരെ സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബിനു കൈമാറില്ല എന്നും ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് സംസാരമുണ്ട്. ചെൽസിയുമായി കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഫ്രഞ്ച് താരത്തെ ബാർസ കൂടാരത്തിലെത്തിച്ചത്. റാഫിഞ്ഞയും ചെൽസി സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച താരമാണ്.

∙ മുന്നേറാൻ മുന്നേറ്റം തന്നെ വേണ്ടേ?

ഇന്റർ മിലാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ ലുക്കാകു, അസാമാന്യ പ്രകടനങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാത്ത ടിമോ വെർണർ എന്നിവർക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ സ്റ്റെർലിങ്ങിനു കഴിയുമെന്നാണ് ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രതീക്ഷ. മുന്നേറ്റത്തിൽ വെർണറിനു കൂട്ടായി ഇംഗ്ലിഷ് താരം എത്തിയാൽ വെർണറിന്റെ ഗോളടി മികവ് തിരിച്ചെത്തിയേക്കുമെന്ന് ആരാധകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

English Summary: Kalidou Koulibaly and Raheem Sterling, two star signings from Chelsea