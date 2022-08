മഞ്ഞ കാർഡ് ഉയർത്തി; അർജന്റീനയിൽ വനിതാ റഫറിയെ തല്ലിവീഴ്ത്തി ഫുട്ബോൾ താരം– വിഡിയോ

ബ്യൂനസ് ഐറിസ്∙ അർജന്റീനയിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെ വനിതാ റഫറിയെ തല്ലി ഫുട്ബോൾ താരം. ഒരു പ്രാദേശിക ടൂർണമെന്റിൽ ഗാർമനീസ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസിയ ടീമുകളുടെ പോരാട്ടത്തിനിടെയാണ് റഫറിക്കു നേരെ അതിക്രമമുണ്ടായത്. ഗാർമനീസ് താരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ ടിറോണെ റഫറി ദാൽമ കോര്‍ട്ടാഡിയെ അടിച്ചുവീഴ്ത്തി.

മത്സരത്തിനിടെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ടിറോണെയ്ക്കെതിരെ റഫറി മഞ്ഞ കാർഡ് ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് റഫറിയുടെ പിന്നായെത്തിയ താരം അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയത്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. റഫറിയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം വിട്ടയച്ചു.

ക്രിസ്റ്റ്യൻ ടിറോണെയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. താരത്തിന് ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഗാർമനീസ് ക്ലബ് അറിയിച്ചു.

La cobardía en su máxima expresión. Cobarde y violento. https://t.co/PDBARapiYw pic.twitter.com/1PVkKk44tP — Nahuel Palma (@NahuelPalma16) July 31, 2022

